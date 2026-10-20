Di Gregorio como Mandas: vê o Bournemouth e depois volta. Palladino o espera no Bologna

Michele Di Gregorio fará como Christos Mandas? Emprestado pela Juventus ao Bournemouth, o goleiro italiano pode voltar à Serie A já em janeiro, após passar a primeira parte da temporada como reserva na Inglaterra. Até agora, ele disputou apenas uma partida na Copa da Liga, um cenário muito parecido com o vivido por Mandas na temporada 2025-26: transferido da Lazio para o Bournemouth no verão europeu, o grego não entrou em campo até dezembro (zero partidas) e voltou à Lazio em janeiro.
Segundo o Corriere dello Sport, a possibilidade de Di Gregorio também retornar antecipadamente à Itália ganha força, com o Bologna como principal interessado. Em busca de reforços para janeiro, o clube pode apostar no goleiro nascido em 1997 para dar mais solidez ao setor defensivo e oferecer novas opções a Raffaele Palladino, que assumiu o lugar de Domenico Tedesco há poucas semanas.