Di Gregorio como Mandas: vê o Bournemouth e depois volta. Palladino o espera no Bologna

A possível transferência também teria uma motivação técnica: Di Gregorio já conhece Palladino, que foi seu treinador no Monza nas temporadas 2022-23 e 2023-24. A passagem do goleiro pela Inglaterra, após chegar da Juventus no verão europeu por empréstimo pago com opção de compra, tem sido complicada. O técnico Marco Rose tem preferido sistematicamente o sérvio Djordje Petrovic e só deu uma oportunidade a Di Gregorio no confronto contra o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa.





O Bologna, após um início de campeonato complicado, poderia avaliar um novo empréstimo até o fim da temporada. As atuações nem sempre convincentes de Skorupski e Pessina, que se alternaram no gol na primeira parte da temporada, reforçaram a necessidade de buscar no mercado uma forma de aumentar a competitividade do setor.





Para Di Gregorio, seria uma nova etapa após as dificuldades enfrentadas em Turim. Nas duas temporadas pela Juventus, disputou 84 partidas, mas perdeu espaço gradualmente na temporada passada até ceder a vaga a Mattia Perin. No verão europeu, ambos ficaram fora dos planos da Juventus: para o goleiro nascido em 1997, surgiu a opção do Bournemouth, enquanto, para Perin, havia a possibilidade de uma transferência ao Palermo.





Portanto, um retorno à Itália não está descartado. E o precedente de Mandas mostra como uma passagem pela Inglaterra sem oportunidades pode rapidamente se transformar em uma passagem de volta. Janeiro pode ser a oportunidade para Di Gregorio retomar a carreira na Série A, desta vez com a camisa do Bologna.



