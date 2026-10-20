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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Di Gregorio como Mandas: vê o Bournemouth e depois volta. Palladino o espera no Bologna

Juventus
M. Di Gregorio
Bologna
Bournemouth

Goleiro emprestado pela Juventus ao Bournemouth pode voltar à Serie A em janeiro

Michele Di Gregorio fará como Christos Mandas? Emprestado pela Juventus ao Bournemouth, o goleiro italiano pode voltar à Serie A já em janeiro, após passar a primeira parte da temporada como reserva na Inglaterra. Até agora, ele disputou apenas uma partida na Copa da Liga, um cenário muito parecido com o vivido por Mandas na temporada 2025-26: transferido da Lazio para o Bournemouth no verão europeu, o grego não entrou em campo até dezembro (zero partidas) e voltou à Lazio em janeiro.


Segundo o Corriere dello Sport, a possibilidade de Di Gregorio também retornar antecipadamente à Itália ganha força, com o Bologna como principal interessado. Em busca de reforços para janeiro, o clube pode apostar no goleiro nascido em 1997 para dar mais solidez ao setor defensivo e oferecer novas opções a Raffaele Palladino, que assumiu o lugar de Domenico Tedesco há poucas semanas.


  • PALLADINO ESPERA POR ELE

    A possível transferência também teria uma motivação técnica: Di Gregorio já conhece Palladino, que foi seu treinador no Monza nas temporadas 2022-23 e 2023-24. A passagem do goleiro pela Inglaterra, após chegar da Juventus no verão europeu por empréstimo pago com opção de compra, tem sido complicada. O técnico Marco Rose tem preferido sistematicamente o sérvio Djordje Petrovic e só deu uma oportunidade a Di Gregorio no confronto contra o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa.


    O Bologna, após um início de campeonato complicado, poderia avaliar um novo empréstimo até o fim da temporada. As atuações nem sempre convincentes de Skorupski e Pessina, que se alternaram no gol na primeira parte da temporada, reforçaram a necessidade de buscar no mercado uma forma de aumentar a competitividade do setor.


    Para Di Gregorio, seria uma nova etapa após as dificuldades enfrentadas em Turim. Nas duas temporadas pela Juventus, disputou 84 partidas, mas perdeu espaço gradualmente na temporada passada até ceder a vaga a Mattia Perin. No verão europeu, ambos ficaram fora dos planos da Juventus: para o goleiro nascido em 1997, surgiu a opção do Bournemouth, enquanto, para Perin, havia a possibilidade de uma transferência ao Palermo.


    Portanto, um retorno à Itália não está descartado. E o precedente de Mandas mostra como uma passagem pela Inglaterra sem oportunidades pode rapidamente se transformar em uma passagem de volta. Janeiro pode ser a oportunidade para Di Gregorio retomar a carreira na Série A, desta vez com a camisa do Bologna.


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