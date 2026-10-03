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Ao VivoIngressos
Bastoni ItalyGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Di Canio: "Bastoni? Melhor ser ousado e mostrar resultado do que ser ousado e idiota"

Itália
A. Bastoni
Inter de Milão
P. Di Canio

O ex-atacante elogiou a atitude do defensor italiano.

A Itália saiu do Parque dos Príncipes, em Paris, com um convincente empate por 1 a 1 contra a França. Uma partida que recoloca o moral em alta em torno da seleção italiana e que dá esperança para o futuro. Decisivo foi o gol do 1 a 1 de Alessandro Bastoni, novamente ele, que está reconstruindo sua imagem pela Itália depois do infelizmente ainda doloroso fracasso no jogo de Zenica contra a Bósnia.

Uma redenção notada também por Paolo Di Canio, que, dos estúdios da Sky Sport, não mediu palavras para descrever a atitude do zagueiro da Inter.

  • Mancini abalado pelas críticas

    "Independentemente de todos os momentos que houve, eu faço um retrato de dois trechos de duas partidas: o primeiro tempo na Turquia, contra uma equipe ao nosso alcance, em que dominamos, e o primeiro tempo contra a França, em que você precisa aceitar a posse dos outros e a qualidade superior dos outros. Essa é a mistura perfeita para fazer com que esta equipe volte a ser competitiva. Mancini? As críticas o atingiram: ele, no início, exagerou nas declarações, mas é inteligente, sabe que, se os resultados não vierem, ele pagará em dobro"

  • "Não vejo Dimarco como lateral"

    "Os jogadores estão honrando ao máximo a camisa da Itália. Eu não vejo Dimarco como quarto homem da linha: ele tem perna, mas começa a ter uma certa idade e frequentemente, quando arranca muito, corre o risco de se machucar. Não é fácil colocá-lo ali e fazê-lo render como na Inter: isso não quer dizer que ele não deva estar ali, mas Mancini precisa encontrar soluções.

    Não olhemos só para o ato final, nesse meio-tempo você também precisa colaborar: a alternância precisa ter mecanismos e um grau de técnica e fantasia em movimento que é diferente de chegar em velocidade como ele faz na Inter".

  • "Bastoni confiante que resolve em campo"

    "Bastoni? Eles não tiveram muito trabalho como zagueiros centrais, não havia um adversário direto como Pio Esposito: porém, foram muito aplicados, atentos e precisos. O fato de não terem surgido chances claras fáceis significa que houve grande compactação.

    A coletiva de imprensa um pouco arrogante de Bastoni me agradou, tanto que contra a França ele faz acontecer: ele não tem nada a ver com a posição do gol, ali tem de estar um meio-campista. Em vez disso, ele chega com agressividade e depois faz o gol: lúcido, atento e eu gosto de jogadores arrogantes que fazem acontecer. Há duas possibilidades: ou você banca o arrogante e é um idi...a, ou é arrogante e eu gosto de você porque faz acontecer. Ele está fazendo.

    Não se deve mais olhar para a Bósnia: isso tem de pesar, mas você, com personalidade, deixa escorregar e faz disso algo que te dê motivação. Isso ajuda um treinador reencontrado, que tem credibilidade".

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