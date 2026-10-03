"Bastoni? Eles não tiveram muito trabalho como zagueiros centrais, não havia um adversário direto como Pio Esposito: porém, foram muito aplicados, atentos e precisos. O fato de não terem surgido chances claras fáceis significa que houve grande compactação.

A coletiva de imprensa um pouco arrogante de Bastoni me agradou, tanto que contra a França ele faz acontecer: ele não tem nada a ver com a posição do gol, ali tem de estar um meio-campista. Em vez disso, ele chega com agressividade e depois faz o gol: lúcido, atento e eu gosto de jogadores arrogantes que fazem acontecer. Há duas possibilidades: ou você banca o arrogante e é um idi...a, ou é arrogante e eu gosto de você porque faz acontecer. Ele está fazendo.

Não se deve mais olhar para a Bósnia: isso tem de pesar, mas você, com personalidade, deixa escorregar e faz disso algo que te dê motivação. Isso ajuda um treinador reencontrado, que tem credibilidade".