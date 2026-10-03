A Itália saiu do Parque dos Príncipes, em Paris, com um convincente empate por 1 a 1 contra a França. Uma partida que recoloca o moral em alta em torno da seleção italiana e que dá esperança para o futuro. Decisivo foi o gol do 1 a 1 de Alessandro Bastoni, novamente ele, que está reconstruindo sua imagem pela Itália depois do infelizmente ainda doloroso fracasso no jogo de Zenica contra a Bósnia.
Uma redenção notada também por Paolo Di Canio, que, dos estúdios da Sky Sport, não mediu palavras para descrever a atitude do zagueiro da Inter.