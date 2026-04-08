Deyverson, Felipe Vizeu e mais: os brasileiros que disputam a Libertadores por times estrangeiros

O maior “reduto” brasileiro está no futebol peruano. O Sporting Cristal reúne quatro atletas do país: Cris Silva, Gabriel, Gustavo Cazonatti e Felipe Vizeu. O clube, inclusive, é adversário do Palmeiras na fase de grupos.

Gabriel, experiente meia de 35 anos, chegou após boa temporada no futebol brasileiro e já foi titular nos compromissos da fase preliminar. Já Felipe Vizeu, revelado pelo Flamengo, soma boas atuações desde sua chegada ao Peru e volta a enfrentar equipes brasileiras no torneio.

Ainda em Lima, o Universitario conta com o jovem Miguel Silveira, revelado pelo Fluminense. O jogador passou por experiências no exterior antes de retornar ao continente sul-americano.

Outro brasileiro na fase de grupos está no Deportes Tolima: o goleiro Neto Volpi, que atua no clube colombiano desde 2023.

No Equador, a LDU Quito aposta na experiência de Deyverson. O atacante, herói do título da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, chegou em 2026 para reforçar o elenco e já disputa novamente a competição continental.