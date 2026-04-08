Deyverson, Felipe Vizeu e mais: os brasileiros que disputam a Libertadores por times estrangeiros

A fase de grupos da Copa Libertadores da América começou nesta semana com forte presença brasileira dentro e fora do país. Além dos seis representantes nacionais, Flamengo, Palmeiras, Mirassol, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, o Brasil também aparece com protagonismo em equipes estrangeiras.
Ao todo, a edição de 2026 conta com pelo menos oito brasileiros atuando fora do país: seis jogadores e dois treinadores distribuídos por clubes sul-americanos, reforçando a influência nacional no principal torneio do continente.