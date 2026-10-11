Jonathan Moscrop
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“Deveríamos ter tido mais paciência!”: Cesc Fabregas se frustra com o fracasso do Como diante da Roma com dez jogadores
Fabregas lamenta oportunidade desperdiçada contra adversário com dez jogadores
O técnico do Como, Cesc Fabregas, admitiu que sua equipe deixou o campo com motivos para lamentar após o empate por 0 a 0 com a Roma, pela 6ª rodada da Serie A. O momento decisivo veio aos 53 minutos, quando o atacante da Roma Donyell Malen recebeu cartão vermelho direto por uma entrada em Bruno Kaiki.
Apesar de jogar contra dez adversários por quase 40 minutos, o Como não conseguiu superar Pierluigi Gollini e a defesa da Roma.
Fabregas avaliou que faltou tranquilidade à sua equipe no último quarto da partida.
- Jonathan Moscrop
O elenco jovem não teve paciência com a posse de bola
Ao analisar a meia hora final, Fabregas apontou o que faltou à sua equipe, apesar do domínio territorial. "Não aproveitamos a vantagem numérica como deveríamos, nem mesmo quando tínhamos a posse de bola. Precisávamos ter mais paciência e fazer a bola circular mais rápido", admitiu Fabregas.
"Lamentamos o resultado final, mas a atuação foi boa."
"Esta equipe é jovem, mas ainda assim conseguiu evitar qualquer situação de contra-ataque do adversário. Nesse sentido, é algo positivo."
Justificativa de Caqueret e interrupção por lesão do árbitro
A partida também teve um momento incomum quando o árbitro Michael Fabbri sofreu uma lesão no joelho e trocou de função com o quarto árbitro Simone Sozza. Antes, Fabregas elogiou Maxence Caqueret por entrar na equipe em meio ao rodízio do elenco.
“Caqueret não está na nossa lista de inscritos para a Champions League. Ele treinou muito bem, então achei certo escalá-lo”, afirmou Fabregas.
“Independentemente do posicionamento tático, ele merecia estar entre os titulares.”
- AFP
Ganhando maturidade para os futuros embates na Serie A
O empate mantém o Como em ascensão na tabela da Serie A e oferece lições valiosas ao jovem elenco de Fabregas sobre como administrar situações de jogo em superioridade numérica.
O Como revisará as análises em vídeo para melhorar a velocidade da circulação da bola antes da próxima partida.
Fabregas segue confiante de que a eficiência virá à medida que seus jogadores ganharem experiência na primeira divisão.
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