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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Deveríamos ter tido mais paciência!”: Cesc Fabregas se frustra com o fracasso do Como diante da Roma com dez jogadores

Como
Cesc Fábregas
Como x Roma
Roma
Campeonato Italiano

Cesc Fabregas admitiu sentir grande arrependimento depois que o Como não conseguiu vencer a Roma, que jogava com dez jogadores, no estádio Giuseppe Sinigaglia. O técnico espanhol afirmou que sua jovem equipe não teve a paciência necessária após a expulsão de Donyell Malen aos 53 minutos.

  • Fabregas lamenta oportunidade desperdiçada contra adversário com dez jogadores

    O técnico do Como, Cesc Fabregas, admitiu que sua equipe deixou o campo com motivos para lamentar após o empate por 0 a 0 com a Roma, pela 6ª rodada da Serie A. O momento decisivo veio aos 53 minutos, quando o atacante da Roma Donyell Malen recebeu cartão vermelho direto por uma entrada em Bruno Kaiki.

    Apesar de jogar contra dez adversários por quase 40 minutos, o Como não conseguiu superar Pierluigi Gollini e a defesa da Roma.

    Fabregas avaliou que faltou tranquilidade à sua equipe no último quarto da partida.

  • imago-sport-1084386161.jpgJonathan Moscrop

    O elenco jovem não teve paciência com a posse de bola

    Ao analisar a meia hora final, Fabregas apontou o que faltou à sua equipe, apesar do domínio territorial. "Não aproveitamos a vantagem numérica como deveríamos, nem mesmo quando tínhamos a posse de bola. Precisávamos ter mais paciência e fazer a bola circular mais rápido", admitiu Fabregas.

    "Lamentamos o resultado final, mas a atuação foi boa."

    "Esta equipe é jovem, mas ainda assim conseguiu evitar qualquer situação de contra-ataque do adversário. Nesse sentido, é algo positivo."

  • Justificativa de Caqueret e interrupção por lesão do árbitro

    A partida também teve um momento incomum quando o árbitro Michael Fabbri sofreu uma lesão no joelho e trocou de função com o quarto árbitro Simone Sozza. Antes, Fabregas elogiou Maxence Caqueret por entrar na equipe em meio ao rodízio do elenco.

    “Caqueret não está na nossa lista de inscritos para a Champions League. Ele treinou muito bem, então achei certo escalá-lo”, afirmou Fabregas.

    “Independentemente do posicionamento tático, ele merecia estar entre os titulares.”

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  • FBL-ITA-SERIEA-COMO-ROMAAFP

    Ganhando maturidade para os futuros embates na Serie A

    O empate mantém o Como em ascensão na tabela da Serie A e oferece lições valiosas ao jovem elenco de Fabregas sobre como administrar situações de jogo em superioridade numérica.

    O Como revisará as análises em vídeo para melhorar a velocidade da circulação da bola antes da próxima partida.

    Fabregas segue confiante de que a eficiência virá à medida que seus jogadores ganharem experiência na primeira divisão.

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