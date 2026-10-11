O técnico do Como, Cesc Fabregas, admitiu que sua equipe deixou o campo com motivos para lamentar após o empate por 0 a 0 com a Roma, pela 6ª rodada da Serie A. O momento decisivo veio aos 53 minutos, quando o atacante da Roma Donyell Malen recebeu cartão vermelho direto por uma entrada em Bruno Kaiki.

Apesar de jogar contra dez adversários por quase 40 minutos, o Como não conseguiu superar Pierluigi Gollini e a defesa da Roma.

Fabregas avaliou que faltou tranquilidade à sua equipe no último quarto da partida.