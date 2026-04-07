Detalhes inacreditáveis... Documentos revelam o que aconteceu nos bastidores da final entre Marrocos e Senegal

Segundo o jornal espanhol “AS”, as origens da crise remontam aos dias que antecederam a final, quando o Senegal começou a sentir que as coisas estavam sendo manipuladas contra ele desde o momento em que chegou ao Marrocos.

A delegação dos “Leões da Teranga” foi transferida de um hotel de luxo em Tânger para o complexo Al-Rihab, que não constava da lista de alojamentos aprovados pela CAF.

Após um protesto oficial, a equipe foi transferida para o Hotel Amfitrit, nos arredores de Rabat, uma solução intermediária que não satisfez a delegação senegalesa.

As tensões aumentaram quando o complexo esportivo Mohammed VI foi designado para os treinos do Senegal, o mesmo local que a seleção marroquina utilizava como sede de seu acampamento.

Os senegaleses consideraram isso uma violação do princípio da igualdade de oportunidades e manifestaram receios quanto à “possibilidade de seus treinos serem vigiados” ou de seus planos táticos vazarem.

A crise de segurança e de ingressos veio agravar ainda mais a situação, já que o Senegal reclamou da má organização ao chegar a Rabat e da “distribuição injusta” dos ingressos para a partida, o que o levou a alertar publicamente sobre “irregularidades no andamento dos trabalhos” poucas horas antes da final.