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Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Desentendimentos e tensão... A noite do jogo contra o Al-Sadd revela o mau relacionamento entre Mbappé e Bellingham

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
K. Mbappe
J. Bellingham
França
England

A seleção inglesa conquistou a medalha de bronze da Copa do Mundo de 2026, após uma emocionante vitória por 6 a 4 sobre a seleção francesa.

A partida marcou a transformação de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, que eram companheiros no Real Madrid, em adversários em campo.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que, durante a última temporada, surgiram muitos rumores sobre um clima tenso entre Mbappé e Bellingham.

Agora, após a partida da Copa do Mundo, os rumores sobre o mau relacionamento entre os dois se intensificaram, devido à ausência de qualquer foto ou imagem que os mostrasse trocando cumprimentos após a partida.

O jornal acrescentou: “Os dois jogadores apertaram as mãos antes do início da partida, durante a troca de cumprimentos entre os jogadores das duas seleções; Mbappé chegou até a piscar para Jude Bellingham naquele momento”.

Após o término da partida, o astro francês dirigiu-se para a beira do campo, enquanto Bellingham fez questão de cumprimentar os jogadores da seleção francesa, entre eles Ibrahima Konaté, que se tornou seu novo companheiro no Real Madrid. 

Já a saudação entre Bellingham e Mbappé não apareceu em nenhuma imagem, ou talvez nem tenha ocorrido.

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    A origem do desentendimento entre Mbappé e Bellingham

    E trouxe de volta à tona o que aconteceu na Copa do Mundo um vídeo da última temporada no Estádio Santiago Bernabéu, no qual Bellingham aparece passando perto de Mbappé, que achou que o jogador inglês iria parar para cumprimentá-lo, mas Bellingham o ignorou e seguiu seu caminho, o que obrigou Mbappé a esconder seu constrangimento e agir com naturalidade.

    Ao longo da temporada, Mbappé não hesitou em criticar alguns de seus companheiros no vestiário do Real Madrid por não apoiarem Xabi Alonso, e Bellingham estava entre os jogadores que não apoiaram o técnico espanhol. 

    Talvez seja aí a origem do desentendimento entre os dois, um desentendimento que parece continuar, a julgar pelos fatos recentes.

    Agora, caberá ao técnico José Mourinho trabalhar para pôr fim aos conflitos de “ego” dentro do vestiário do Real Madrid e restaurar a harmonia no time.

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