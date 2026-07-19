Desentendimentos e tensão... A noite do jogo contra o Al-Sadd revela o mau relacionamento entre Mbappé e Bellingham

A seleção inglesa conquistou a medalha de bronze da Copa do Mundo de 2026, após uma emocionante vitória por 6 a 4 sobre a seleção francesa.

A partida marcou a transformação de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, que eram companheiros no Real Madrid, em adversários em campo.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que, durante a última temporada, surgiram muitos rumores sobre um clima tenso entre Mbappé e Bellingham.

Agora, após a partida da Copa do Mundo, os rumores sobre o mau relacionamento entre os dois se intensificaram, devido à ausência de qualquer foto ou imagem que os mostrasse trocando cumprimentos após a partida.

O jornal acrescentou: “Os dois jogadores apertaram as mãos antes do início da partida, durante a troca de cumprimentos entre os jogadores das duas seleções; Mbappé chegou até a piscar para Jude Bellingham naquele momento”.

Após o término da partida, o astro francês dirigiu-se para a beira do campo, enquanto Bellingham fez questão de cumprimentar os jogadores da seleção francesa, entre eles Ibrahima Konaté, que se tornou seu novo companheiro no Real Madrid.

Já a saudação entre Bellingham e Mbappé não apareceu em nenhuma imagem, ou talvez nem tenha ocorrido.