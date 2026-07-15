No entanto, Tuchel expôs as deficiências de jogo dos ingleses, que tiveram problemas evidentes contra uma Noruega que jogou com mais liberdade, sobretudo após o intervalo. Questionado sobre as críticas do técnico, Bellingham reagiu de forma mordaz em sua entrevista pós-jogo e não resistiu a dar uma pequena alfinetada na carreira profissional limitada de Tuchel.

“Thomas Tuchel jogou uma granada de mão para o meio do grupo. Jude Bellingham a pegou e jogou de volta”, comentou, por exemplo, o The Guardian.

Antes da semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira (21h) contra a Argentina, Tuchel garantiu que tudo estava em perfeita ordem e que eventuais tensões já haviam sido esclarecidas em uma reunião da equipe logo após a partida contra a Noruega.

“Conversei com todo o time no vestiário depois do jogo e expliquei novamente no domingo à noite que precisamos simplesmente olhar para frente. Trilhamos um novo caminho, definimos um novo foco — a semifinal e a Argentina”, afirmou o alemão.