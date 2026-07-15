Logo após a vitória por 2 a 1 dos Three Lions no último sábado, Tuchel foi aos microfones e elogiou sua equipe por sua incrível mentalidade. O técnico da Inglaterra ficou particularmente impressionado com a atuação de Jude Bellingham, que se tornou o herói da partida ao marcar dois gols contra os escandinavos.
Traduzido por
"Desentendimento" com Jude Bellingham? Thomas Tuchel critica a mídia antes da semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina
No entanto, Tuchel expôs as deficiências de jogo dos ingleses, que tiveram problemas evidentes contra uma Noruega que jogou com mais liberdade, sobretudo após o intervalo. Questionado sobre as críticas do técnico, Bellingham reagiu de forma mordaz em sua entrevista pós-jogo e não resistiu a dar uma pequena alfinetada na carreira profissional limitada de Tuchel.
“Thomas Tuchel jogou uma granada de mão para o meio do grupo. Jude Bellingham a pegou e jogou de volta”, comentou, por exemplo, o The Guardian.
Antes da semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira (21h) contra a Argentina, Tuchel garantiu que tudo estava em perfeita ordem e que eventuais tensões já haviam sido esclarecidas em uma reunião da equipe logo após a partida contra a Noruega.
“Conversei com todo o time no vestiário depois do jogo e expliquei novamente no domingo à noite que precisamos simplesmente olhar para frente. Trilhamos um novo caminho, definimos um novo foco — a semifinal e a Argentina”, afirmou o alemão.
- Getty Images
Thomas Tuchel acalma os ânimos na “briga” com Jude Bellingham
Ele afirmou que não se ofendeu de forma alguma com as declarações de Bellingham; pelo contrário, “nossas declarações refletem o mesmo objetivo, que é sermos competitivos”. Ele atribuiu à mídia a responsabilidade pelas notícias sobre um clima negativo e, em alguns casos, até mesmo “desentendimentos” na seleção inglesa.
“Eu me pergunto quem está exagerando essas histórias? Não há nada que se possa exagerar e, se algo é exagerado, é claro que é na mídia”, disse Tuchel à Talksport. “O que se espera de um jogador que acabou de jogar 120 minutos e literalmente deu tudo de si, quando se resgata a declaração do seu técnico, quando não se diz a ele que ‘ele foi de classe mundial’, quando não se diz a ele que ‘ele fez jogadas de classe mundial’? Se simplesmente se omite tudo isso e se diz a ele: ‘Ah, seu técnico disse que você jogou mal’ — o que se espera então?”
De vários lados, “estariam sendo criados mal-entendidos e desentendimentos onde não há nenhum”, reclamou o jogador de 52 anos. Os pontos positivos de sua entrevista teriam sido deliberadamente omitidos de Bellingham para provocar uma reação específica. “Talvez eu também revidasse se tivesse jogado 120 minutos, marcado dois gols e dado literalmente tudo de mim. Essa é uma reação totalmente normal para um jogador com a mentalidade dele”, afirmou Tuchel.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.