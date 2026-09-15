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Desastres e desculpas: a magia marroquina expõe Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr em noite aterrorizante do Al-Ain

Especiais e Opinião
Al-Ain x Al-Nassr
Al-Ain
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Alami vive um período difícil!

Foi uma noite diferente de qualquer outra na temporada do Al-Nassr, não apenas porque o resultado terminou em uma goleada por 4 a 0, mas porque quase tudo dentro do time saudita pareceu exposto diante dos olhos do Al-Ain. 

As linhas afastadas, os espaços abertos, a defesa cometendo erros e o ataque incapaz de criar uma reação verdadeira, enquanto os donos da casa se movimentavam como se soubessem de antemão onde surgiria a próxima brecha.

E no estádio Hazza bin Zayed, o Al-Ain não precisou de muitas tentativas para transformar os erros do Al-Nassr em gols, e a magia marroquina esteve fortemente presente através de Hussein e Soufiane Rahimi, que protagonizaram uma noite em que o retorno de Cristiano Ronaldo à Liga dos Campeões da AFC Elite se transformou em uma queda estrondosa.

Mas a goleada do Al-Ain não foi apenas um resultado pesado que pode ser superado ao se olhar para o calendário de jogos ou para a pressão da temporada, e sim carregou em seus detalhes perguntas mais sérias sobre a forma do Al-Nassr, a identidade do time e sua capacidade de competir quando a qualidade do adversário aumenta. Pois o problema não está mais em uma única partida, e as desculpas já não bastam para esconder os desastres.

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    Desastres: Al-Nassr abriu suas portas para o Al-Ain

    Talvez o erro tenha começado antes mesmo do apito inicial, quando Ange Postecoglou optou por entrar com uma escalação baseada no esquema 3-4-3, formação que expôs de maneira clara a fragilidade do Al-Nassr, especialmente pelos lados do campo. 

    A equipe careceu de profundidade defensiva em ambos os flancos e deixou espaços que o Al-Ain sabia muito bem como aproveitar, transformando as laterais do campo em portas abertas para os ataques dos mandantes.

    O problema não parou no desenho tático, pois surgiu um grande distanciamento entre as linhas do Al-Nassr e, mesmo quando a equipe tentou pressionar, não houve uma pressão real capaz de incomodar o Al-Ain. 

    O Al-Nassr foi tímido no trabalho de pressão e deixou os jogadores do Al-Ain saírem com a bola e trocarem passes com tranquilidade, como se a equipe emiradense disputasse a partida sem qualquer incômodo por parte do adversário.

    Depois vieram os erros individuais para completar o que as falhas táticas haviam iniciado. O primeiro gol foi um exemplo claro, após Saad Al-Nasser cometer um erro fatal com um passe equivocado, aproveitado por Hussein Rahimi, que finalizou a bola às redes do Al-Nassr, enquanto o segundo gol veio de uma forma que é quase uma outra versão do mesmo problema, quando um passe pelo lado direito chegou à profundidade da defesa do Al-Nassr, e Hussein Rahimi novamente aproveitou e mandou a bola às redes.

    E a profundidade não estava em melhor situação do que os flancos, estando aberta de maneira preocupante, o que se refletiu no terceiro gol, quando Soufiane Rahimi recebeu um passe perfeito dentro do espaço deixado pela defesa do Al-Nassr, colocando a bola às redes e aprofundando o colapso da equipe.

     Já o quarto gol veio para resumir todo o cenário, depois que o Al-Nassr avançou com todas as suas linhas em busca da reação, o Al-Ain disparou em um rápido contra-ataque aproveitado por Soufiane Rahimi, antes de servir a seu companheiro grego um passe decisivo com o qual ele marcou o quarto gol.

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    As desculpas: Postecoglou repete o mesmo disco

    Desde o confronto contra o Al-Ittihad, que o Al-Nassr perdeu por dois gols a um, Postecoglou começou a falar repetidamente sobre o acúmulo de jogos, a falta de contratações e as circunstâncias que não ajudam a equipe a se apresentar da forma exigida. O mesmo discurso se repetiu após o empate diante do Al-Khaleej, antes de o técnico voltar mais uma vez, após o desastre contra o Al-Ain, a falar sobre a dificuldade da tabela de jogos.

    E, certamente, não se pode ignorar o impacto do acúmulo de jogos sobre qualquer equipe, assim como o Al-Nassr não iniciou a temporada com o número de contratações de peso de que precisava em algumas posições. O problema, porém, é que essas justificativas começaram a perder a capacidade de explicar o que acontece dentro de campo. Quando os mesmos erros se repetem, quando a identidade recua e quando os traços do estilo desaparecem de uma partida para a outra, torna-se difícil atribuir tudo à tabela ou à falta de peças.

    Leia também: "Lamentável": torcida do Al-Nassr choca Cristiano Ronaldo e pede a cabeça de Postecoglou

    O Al-Nassr, diante do Al-Ain, não foi apenas uma equipe cansada, mas sim uma equipe que sofria no nível do sistema. A defesa deixou espaços enormes, a pressão não foi organizada, as linhas ficaram distantes umas das outras e o ataque não conseguiu ameaçar o gol de Khalid Eisa de forma suficiente. 

    Portanto, falar apenas em cansaço não explica um placar de 4 a 0 que veio como resultado de uma longa sequência de erros táticos e individuais.

    E o mais grave é que a insistência em falar de desculpas pode deixar de ser uma tentativa de explicar os resultados para se tornar um problema em si mesma, pois o Al-Nassr não precisa apenas recuperar seus jogadores ou fechar novas contratações, mas precisa recuperar sua identidade dentro de campo. O técnico é cobrado a encontrar soluções com o que tem agora, especialmente porque a competição não vai esperar até que a equipe esteja em suas melhores condições.

  • A fragilidade do Al-Nassr e de Ronaldo: e se viesse um adversário maior?

    Os quatro gols do Al Ain também revelaram outro problema, talvez ainda mais delicado: a situação do próprio Cristiano Ronaldo. O craque português ainda possui qualidade e capacidade de marcar e fazer a diferença, mas tratá-lo como se fosse capaz de oferecer a mesma versão de pressão e movimentação durante os 90 minutos tornou-se algo que precisa ser revisto.

    Ronaldo já não consegue executar a marcação sob pressão da mesma forma que fazia em seus anos anteriores, e isso tornou a saída de bola do Al Ain mais fácil em diversas situações. 

    E até mesmo em algumas disputas de velocidade, ficou evidente que o craque português já não consegue controlar o próprio ritmo da maneira a que a torcida estava acostumada, algo natural com o avanço da idade, mas que se torna um problema quando o sistema ao seu redor não dispõe de soluções que compensem isso.

    O Al Nassr, portanto, não sofre apenas com erros defensivos, mas com uma fragilidade maior em todo o sistema, pois, quando perde a bola, a equipe não pressiona o suficiente; quando defende, deixa espaços; e quando ataca, não tem a continuidade necessária. Em contrapartida, Ronaldo se vê distante da versão que, sozinha, era capaz de tirar o time de qualquer sufoco.

    Por isso, a noite diante do Al Ain pode ser mais do que uma simples derrota por quatro a zero: pode ser um verdadeiro alerta para o Al Nassr antes que entre em confrontos contra clubes maiores e mais capazes de explorar os espaços.

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     O Al Ain expôs os defeitos um após o outro, e Hussein e Soufiane Rahimi puniram quase todos os erros. E, se Postecoglou não encontrar soluções reais em vez de desculpas, esses quatro gols podem ser apenas o começo de problemas maiores.

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