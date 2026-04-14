Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Derrota amarga contra o FC Bayern: más notícias para o Real Madrid

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
A. Tchouameni
A. Arbeloa
R. Asencio
T. Courtois

O Real Madrid não terá apenas que contar com a ausência de Aurelien Tchouameni na tentativa de recuperação na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

FC Bayern x Real Madrid na Liga dos Campeões, com exclusividade na DAZN.Inscreva-se agora!

Conforme consta da escalação oficial do Real Madrid para a partida, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com o zagueiro central Raúl Asencio, além do meio-campista suspenso por cartão amarelo e do goleiro lesionado Thibaut Courtois.

Segundo o The Athletic, o jogador de 23 anos sofre de problemas estomacais e tonturas. Suspeita-se de uma gripe estomacal, razão pela qual o espanhol não viajou para Munique. No entanto, a ausência de Asencio não pesa tanto quanto as baixas de Tchouameni e Courtois.

  • Embora o jovem promissor formado nas categorias de base tenha se tornado, em alguns momentos ao longo da temporada, titular na zaga central, nos últimos jogos decisivos da Liga dos Campeões foram os jogadores da seleção nacional Antonio Rüdiger e Dean Huijsen que formaram a dupla titular na zaga.

    No entanto, em caso de emergência, falta ao Arbeloa uma alternativa que possa ser necessária, caso um dos dois zagueiros centrais se lesione ou receba um cartão amarelo logo no início da partida. Afinal, Eder Militão, que esteve afastado por lesão por um longo período, retornou recentemente após quatro meses de pausa devido a uma ruptura muscular.

    O jogador da seleção brasileira marcou logo um gol contra o RCD Mallorca após entrar em campo e foi escalado no primeiro jogo das quartas de final contra o campeão alemão após pouco mais de uma hora de jogo. No empate em 1 a 1 no último fim de semana contra o Girona, Militão foi titular ao lado de Asencio, enquanto Huijsen e Rüdiger foram poupados para a partida de volta em Munique na noite de quarta-feira.

    • Publicidade
  • Toni KroosGetty

    O Real Madrid corre o risco de passar uma temporada sem títulos, com uma reformulação total — e o retorno de Kroos?

    Na Allianz Arena, os merengues precisam reverter o placar de 1 a 2 da partida de ida. Para Arbeloa, isso não é impossível. “Se há um clube capaz de vencer em Munique, esse clube é o Real Madrid”, afirmou o técnico, que assumiu o cargo no decorrer da temporada após a demissão antecipada de Xabi Alonso, e apresentou sua visão pessoal sobre a partida de ida no Estádio Santiago Bernabéu na última terça-feira.

    Pois, na opinião de Arbeloa, o Real deveria ter vencido lá: “Tivemos muitas chances e sofremos poucas. Agora vamos para a Alemanha cheios de convicção para vencer lá e, se for preciso, até morrer.”

    Uma eliminação precoce nas quartas de final poderia, de fato, significar o fim de Arbeloa como técnico do Real. Na LaLiga, a corrida pelo título está praticamente perdida, com nove pontos de diferença para o FC Barcelona e apenas sete jogos restantes; na Copa del Rey, os merengues foram eliminados na primeira partida sob o comando de Arbeloa contra o Albacete, da segunda divisão. A derrota na final da Supercopa contra o Barça, pouco antes, já havia marcado o fim da era Alonso em Madri. 

    O Real caminha, portanto, para uma temporada totalmente fracassada no balanço final. Uma eliminação nas quartas de final teria consequências de longo alcance não apenas para Arbeloa como técnico, mas também para o clube e sua estrutura. Pois o credo pregado há anos pelo presidente Florentino Pérez, de que o Real não precisa de um diretor esportivo para a formação do elenco, poderia ser jogado por terra diante de mais uma temporada sem títulos.

    De acordo com uma reportagem do jornal espanhol AS, Toni Kroos, por exemplo, deve ser integrado de perto à estrutura esportiva do clube mais campeão da Espanha a partir do verão. Ainda não está totalmente claro qual será o papel exato do jogador de 36 anos. No entanto, não está descartado que se trate de uma espécie de cargo de diretor esportivo.

Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA