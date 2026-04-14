Derrota amarga contra o FC Bayern: más notícias para o Real Madrid

Na Allianz Arena, os merengues precisam reverter o placar de 1 a 2 da partida de ida. Para Arbeloa, isso não é impossível. “Se há um clube capaz de vencer em Munique, esse clube é o Real Madrid”, afirmou o técnico, que assumiu o cargo no decorrer da temporada após a demissão antecipada de Xabi Alonso, e apresentou sua visão pessoal sobre a partida de ida no Estádio Santiago Bernabéu na última terça-feira.

Pois, na opinião de Arbeloa, o Real deveria ter vencido lá: “Tivemos muitas chances e sofremos poucas. Agora vamos para a Alemanha cheios de convicção para vencer lá e, se for preciso, até morrer.”

Uma eliminação precoce nas quartas de final poderia, de fato, significar o fim de Arbeloa como técnico do Real. Na LaLiga, a corrida pelo título está praticamente perdida, com nove pontos de diferença para o FC Barcelona e apenas sete jogos restantes; na Copa del Rey, os merengues foram eliminados na primeira partida sob o comando de Arbeloa contra o Albacete, da segunda divisão. A derrota na final da Supercopa contra o Barça, pouco antes, já havia marcado o fim da era Alonso em Madri.

O Real caminha, portanto, para uma temporada totalmente fracassada no balanço final. Uma eliminação nas quartas de final teria consequências de longo alcance não apenas para Arbeloa como técnico, mas também para o clube e sua estrutura. Pois o credo pregado há anos pelo presidente Florentino Pérez, de que o Real não precisa de um diretor esportivo para a formação do elenco, poderia ser jogado por terra diante de mais uma temporada sem títulos.

De acordo com uma reportagem do jornal espanhol AS, Toni Kroos, por exemplo, deve ser integrado de perto à estrutura esportiva do clube mais campeão da Espanha a partir do verão. Ainda não está totalmente claro qual será o papel exato do jogador de 36 anos. No entanto, não está descartado que se trate de uma espécie de cargo de diretor esportivo.