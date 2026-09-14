Depois do caso de arbitragem no dérbi de Manchester, Rooney dispara: "Chega de VAR, é horrível"

Wayne Rooney partiu para cima do VAR após a controversa derrota do Manchester United para o Manchester City por 1 a 0 em Old Trafford. Quem decidiu o dérbi foi o gol de Erling Haaland, inicialmente anulado por impedimento e depois validado após a intervenção do VAR.





A decisão, porém, levantou fortes dúvidas: na jogada, Enzo Fernandez, em posição de impedimento (considerado não ativo), teria influenciado o goleiro do United. A própria Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) admitiu posteriormente o erro, reconhecendo que o VAR deveria ter sugerido ao árbitro uma revisão no monitor, e se desculpou com o Manchester United.







