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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Depois do caso de arbitragem no dérbi de Manchester, Rooney dispara: "Chega de VAR, é horrível"

W. Rooney
Manchester United
Manchester City
E. Haaland

O ex-atacante do Manchester United deu sua opinião após o caso de arbitragem no dérbi de Manchester

Wayne Rooney partiu para cima do VAR após a controversa derrota do Manchester United para o Manchester City por 1 a 0 em Old Trafford. Quem decidiu o dérbi foi o gol de Erling Haaland, inicialmente anulado por impedimento e depois validado após a intervenção do VAR.


A decisão, porém, levantou fortes dúvidas: na jogada, Enzo Fernandez, em posição de impedimento (considerado não ativo), teria influenciado o goleiro do United. A própria Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) admitiu posteriormente o erro, reconhecendo que o VAR deveria ter sugerido ao árbitro uma revisão no monitor, e se desculpou com o Manchester United.



  • Rooney, furioso, chegou até a pedir a abolição do VAR na Premier League: "Estou farto do VAR. É horrível. Tira toda a emoção e a energia do futebol. Não reconhecer que Fernandez estava em impedimento é simplesmente desconcertante".


    O gol de Haaland não foi o único episódio controverso do clássico: Phil Foden foi expulso por um chute em Bruno Fernandes. O técnico do City, Enzo Maresca, também admitiu que o cartão vermelho foi correto, mas afirmou que Fernandes também deveria ter sido expulso por seu envolvimento no lance.


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