Dennis Schröder brilha! Estrela alemã da NBA leva a seleção da DBB à vitória nas eliminatórias do Mundial

No entanto, a vitória foi importante; todos os resultados serão levados em conta. Na próxima fase de qualificação, a seleção da DBB enfrentará certamente a Polônia a partir do final de agosto; na chave paralela, a Holanda, a Letônia e a Áustria ainda disputam as duas vagas restantes. As três melhores equipes do novo grupo de seis se classificarão para o Campeonato Mundial no Catar (de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027).

Para Mumbrú, a vitória foi “superimportante”; devido ao baixo número de espectadores no ginásio, foi um “jogo difícil”. Mesmo assim, sua equipe mostrou “bom basquete” por 35 minutos; “nos últimos cinco minutos, demos algumas oportunidades a Israel”.

“Queremos vencer os dois jogos”, havia dito Schröder, referindo-se ao confronto contra Israel e ao último jogo, na segunda-feira, em Bamberg, contra Chipre. A primeira parte do plano deu certo. O maior cestinha alemão foi Schröder, com 20 pontos; Christian Sengfelder (16) e Kay Bruhnke (15) também alcançaram pontuações de dois dígitos. No jogo de ida, no final de novembro, em Ulm, a seleção alemã havia vencido com folga (89 a 69).

Schröder não é apenas o único campeão mundial na atual janela de jogos internacionais, mas também o único jogador profissional da NBA que Mumbrù convocou para o seu elenco. “Alguns estão lesionados, outros não têm contrato. Alguns estão muito cansados, porque disputaram mais de 80 partidas”, explicou o espanhol ao justificar sua escolha de jogadores. Assim, faltam, entre outros, os irmãos Wagner, Franz e Moritz, Tristan da Silva e Isaiah Hartenstein. Também não está disponível um grande grupo de jogadores do Bayern liderado por Andreas Obst.