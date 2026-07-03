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Dennis SchröderGetty Images

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Dennis Schröder brilha! Estrela alemã da NBA leva a seleção da DBB à vitória nas eliminatórias do Mundial

Cerca de nove meses e meio após a conquista do título do Campeonato Europeu em Riga, a seleção alemã de basquete, ao retornar ao local da final, venceu Israel e somou mais pontos na caminhada rumo à Copa do Mundo.

Liderada pelo capitão Dennis Schröder, a equipe do técnico da seleção alemã Álex Mumbrú venceu a partida de qualificação na capital da Letônia — para onde o adversário havia se deslocado devido à situação de segurança em seu país — por 92 a 86 (45 a 37), conquistando a quarta vitória na quinta partida da primeira fase de grupos. O campeão mundial e europeu já havia garantido sua vaga para a segunda fase.

  • No entanto, a vitória foi importante; todos os resultados serão levados em conta. Na próxima fase de qualificação, a seleção da DBB enfrentará certamente a Polônia a partir do final de agosto; na chave paralela, a Holanda, a Letônia e a Áustria ainda disputam as duas vagas restantes. As três melhores equipes do novo grupo de seis se classificarão para o Campeonato Mundial no Catar (de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027).

    Para Mumbrú, a vitória foi “superimportante”; devido ao baixo número de espectadores no ginásio, foi um “jogo difícil”. Mesmo assim, sua equipe mostrou “bom basquete” por 35 minutos; “nos últimos cinco minutos, demos algumas oportunidades a Israel”.

    “Queremos vencer os dois jogos”, havia dito Schröder, referindo-se ao confronto contra Israel e ao último jogo, na segunda-feira, em Bamberg, contra Chipre. A primeira parte do plano deu certo. O maior cestinha alemão foi Schröder, com 20 pontos; Christian Sengfelder (16) e Kay Bruhnke (15) também alcançaram pontuações de dois dígitos. No jogo de ida, no final de novembro, em Ulm, a seleção alemã havia vencido com folga (89 a 69).

    Schröder não é apenas o único campeão mundial na atual janela de jogos internacionais, mas também o único jogador profissional da NBA que Mumbrù convocou para o seu elenco. “Alguns estão lesionados, outros não têm contrato. Alguns estão muito cansados, porque disputaram mais de 80 partidas”, explicou o espanhol ao justificar sua escolha de jogadores. Assim, faltam, entre outros, os irmãos Wagner, Franz e Moritz, Tristan da Silva e Isaiah Hartenstein. Também não está disponível um grande grupo de jogadores do Bayern liderado por Andreas Obst.

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  • Seleção da DBB teve um início de sonho, mas depois cometeu muitos erros

    Em Riga, onde a seleção da DBB havia derrotado a Turquia na final do Campeonato Europeu em 14 de setembro de 2025, o time teve um início de jogo dos sonhos. A seleção alemã, com os campeões europeus Schröder e Leon Kratzer, liderava por 10 a 0 após pouco mais de 80 segundos; depois disso, porém, os visitantes — que ainda não estavam entrosados nessa formação — cometeram muitos erros. Assim, três novatos entraram em quadra: Sananda Fru, Simonas Lukosius e Michael Rataj. Após quatro arremessos de três pontos consecutivos, três deles convertidos por Sengfelder, a equipe conquistou uma pequena vantagem no intervalo.

    No forte terceiro quarto (31 a 18), Schröder e companhia abriram uma vantagem decisiva, também porque a equipe cometeu menos perdas de bola. Tim Schneider garantiu a primeira vantagem de 20 pontos (71 a 51/28º), e na fase final Israel, apesar de algumas arrancadas pontuais, não conseguiu mais criar verdadeira tensão.

    Contra Chipre, que já não tem mais chances de avançar, a vitória obrigatória deve acontecer na segunda-feira. Ainda há uma pequena chance de conquistar o primeiro lugar no grupo, caso a Croácia — que infligiu à seleção da DBB sua única derrota até agora, no final de fevereiro, em Zagreb — perca inesperadamente em casa para Israel. Mas o mais importante são os pontos.

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