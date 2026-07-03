Liderada pelo capitão Dennis Schröder, a equipe do técnico da seleção alemã Álex Mumbrú venceu a partida de qualificação na capital da Letônia — para onde o adversário havia se deslocado devido à situação de segurança em seu país — por 92 a 86 (45 a 37), conquistando a quarta vitória na quinta partida da primeira fase de grupos. O campeão mundial e europeu já havia garantido sua vaga para a segunda fase.
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Dennis Schröder brilha! Estrela alemã da NBA leva a seleção da DBB à vitória nas eliminatórias do Mundial
No entanto, a vitória foi importante; todos os resultados serão levados em conta. Na próxima fase de qualificação, a seleção da DBB enfrentará certamente a Polônia a partir do final de agosto; na chave paralela, a Holanda, a Letônia e a Áustria ainda disputam as duas vagas restantes. As três melhores equipes do novo grupo de seis se classificarão para o Campeonato Mundial no Catar (de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027).
Para Mumbrú, a vitória foi “superimportante”; devido ao baixo número de espectadores no ginásio, foi um “jogo difícil”. Mesmo assim, sua equipe mostrou “bom basquete” por 35 minutos; “nos últimos cinco minutos, demos algumas oportunidades a Israel”.
“Queremos vencer os dois jogos”, havia dito Schröder, referindo-se ao confronto contra Israel e ao último jogo, na segunda-feira, em Bamberg, contra Chipre. A primeira parte do plano deu certo. O maior cestinha alemão foi Schröder, com 20 pontos; Christian Sengfelder (16) e Kay Bruhnke (15) também alcançaram pontuações de dois dígitos. No jogo de ida, no final de novembro, em Ulm, a seleção alemã havia vencido com folga (89 a 69).
Schröder não é apenas o único campeão mundial na atual janela de jogos internacionais, mas também o único jogador profissional da NBA que Mumbrù convocou para o seu elenco. “Alguns estão lesionados, outros não têm contrato. Alguns estão muito cansados, porque disputaram mais de 80 partidas”, explicou o espanhol ao justificar sua escolha de jogadores. Assim, faltam, entre outros, os irmãos Wagner, Franz e Moritz, Tristan da Silva e Isaiah Hartenstein. Também não está disponível um grande grupo de jogadores do Bayern liderado por Andreas Obst.
Seleção da DBB teve um início de sonho, mas depois cometeu muitos erros
Em Riga, onde a seleção da DBB havia derrotado a Turquia na final do Campeonato Europeu em 14 de setembro de 2025, o time teve um início de jogo dos sonhos. A seleção alemã, com os campeões europeus Schröder e Leon Kratzer, liderava por 10 a 0 após pouco mais de 80 segundos; depois disso, porém, os visitantes — que ainda não estavam entrosados nessa formação — cometeram muitos erros. Assim, três novatos entraram em quadra: Sananda Fru, Simonas Lukosius e Michael Rataj. Após quatro arremessos de três pontos consecutivos, três deles convertidos por Sengfelder, a equipe conquistou uma pequena vantagem no intervalo.
No forte terceiro quarto (31 a 18), Schröder e companhia abriram uma vantagem decisiva, também porque a equipe cometeu menos perdas de bola. Tim Schneider garantiu a primeira vantagem de 20 pontos (71 a 51/28º), e na fase final Israel, apesar de algumas arrancadas pontuais, não conseguiu mais criar verdadeira tensão.
Contra Chipre, que já não tem mais chances de avançar, a vitória obrigatória deve acontecer na segunda-feira. Ainda há uma pequena chance de conquistar o primeiro lugar no grupo, caso a Croácia — que infligiu à seleção da DBB sua única derrota até agora, no final de fevereiro, em Zagreb — perca inesperadamente em casa para Israel. Mas o mais importante são os pontos.
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