Del Piero sobre o gol de Yamal contra o PSG: "Ele dá esse chute de bico. É um espetáculo"

Em entrevista à Sky Sport, Alessandro Del Piero comenta: "É um espetáculo ver como ele aproveita essa imprecisão de Zaire Emery na saída de bola. Mas vamos começar pelo domínio: ele já mata a bola no peito para partir para cima do defensor. Isso muda a dinâmica da jogada, porque ele não fica esperando, mas parte imediatamente para cima do defensor, que se posiciona por dentro, preocupado com a perna esquerda dele. Assim que vê essa pequena brecha, ele arranca em velocidade. E então vem a genialidade: chegando com aquela passada, ele dá uma bicuda. Não só chuta de bico, como levanta a bola. Para mim, ele fez isso de propósito".