A coleção de gols bonitos e impossíveis de Lamine Yamal continua. Mesmo com a derrota do seu Barcelona por 4 a 2 na casa do Paris Saint-Germain, ontem, o craque espanhol encantou com um gol de pura classe.
Del Piero sobre o gol de Yamal contra o PSG: "Ele dá esse chute de bico. É um espetáculo"
Em entrevista à Sky Sport, Alessandro Del Piero comenta: "É um espetáculo ver como ele aproveita essa imprecisão de Zaire Emery na saída de bola. Mas vamos começar pelo domínio: ele já mata a bola no peito para partir para cima do defensor. Isso muda a dinâmica da jogada, porque ele não fica esperando, mas parte imediatamente para cima do defensor, que se posiciona por dentro, preocupado com a perna esquerda dele. Assim que vê essa pequena brecha, ele arranca em velocidade. E então vem a genialidade: chegando com aquela passada, ele dá uma bicuda. Não só chuta de bico, como levanta a bola. Para mim, ele fez isso de propósito".
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