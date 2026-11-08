O time de Alessandro Del Piero e o time de Ronaldinho se enfrentaram no "Zurich All-Star Game". Infelizmente, porém, a partida do ex-camisa 10 da Juventus durou poucos minutos por causa de uma lesão no flexor direito, causada por uma tentativa de toque de calcanhar para Marchisio.
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Del Piero dá passe de calcanhar para Marchisio e se lesiona: de muletas em Turim
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Del Piero deixou o campo, ainda assim, com um sorriso nos lábios e depois voltou a Turim, de muletas.
Em Zurique, no estádio Letzigrund, entra em campo uma seleção brasileira formada em torno de Ronaldinho contra uma equipe italiana comandada por Alessandro Del Piero. O ponto alto da partida entre ex-craques acontece quando, aos 78 minutos, Ronaldinho converte um pênalti e deixa o placar em 4-3.
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