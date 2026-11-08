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O time de Alessandro Del Piero e o time de Ronaldinho se enfrentaram no "Zurich All-Star Game". Infelizmente, porém, a partida do ex-camisa 10 da Juventus durou poucos minutos por causa de uma lesão no flexor direito, causada por uma tentativa de toque de calcanhar para Marchisio.