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Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

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Declarações do astro dos Faraós provocam indignação entre os marroquinos

Marrocos
Egito
Trezeguet
Al Ahly
Marrocos
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A indignação marroquina contra as declarações do egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet, estrela do Al-Ahly, vai crescendo.

Trezeguet afirmou, durante a coletiva de imprensa antes do amistoso entre Egito e Espanha, que terminou empatado em 0 a 0: “A seleção egípcia é a melhor do continente africano, além de ter conquistado o título da Copa Africana das Nações por sete vezes”.

O craque dos Faraós acrescentou: “Não iremos à Copa do Mundo de 2026 apenas para participar e representar com dignidade, mas nosso objetivo é provar a qualidade da seleção egípcia”.

Alguns sites marroquinos abordaram as declarações de Trezeguet, destacando que o Marrocos ocupa a liderança da África.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    Classificação dos Leões do Atlas e dos Faraós

    Embora as declarações de Trezeguet tenham sido feitas no dia 30 de março, o site marroquino "Al-Batal" as publicou hoje, domingo, 5 de abril.

    O site “Al-Batalah” destacou na notícia que a seleção egípcia ocupa a quinta posição no continente africano e a 29ª posição no ranking mundial da FIFA do mês passado.

    Já a seleção marroquina lidera o continente africano e ocupa a oitava posição no ranking mundial.

    Já o site marroquino “Hiba Sport” publicou hoje, domingo, declarações do astro dos Faraós sob o título “Declarações contundentes do egípcio Trezeguet antes da Copa do Mundo geram polêmica”.

    O site marroquino destacou a classificação dos Leões do Atlas e dos Faraós para responder, de forma indireta, às declarações de Trezeguet.

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