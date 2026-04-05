Declarações do astro dos Faraós provocam indignação entre os marroquinos

A indignação marroquina contra as declarações do egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet, estrela do Al-Ahly, vai crescendo.

Trezeguet afirmou, durante a coletiva de imprensa antes do amistoso entre Egito e Espanha, que terminou empatado em 0 a 0: “A seleção egípcia é a melhor do continente africano, além de ter conquistado o título da Copa Africana das Nações por sete vezes”.

O craque dos Faraós acrescentou: “Não iremos à Copa do Mundo de 2026 apenas para participar e representar com dignidade, mas nosso objetivo é provar a qualidade da seleção egípcia”.

Alguns sites marroquinos abordaram as declarações de Trezeguet, destacando que o Marrocos ocupa a liderança da África.