Em um comunicado, ao qual tiveram acesso, entre outros, o The Athletic e a mídia belga, a federação afirma: “Zeno Debast não estará disponível para as quartas de final. Seu clube, o Sporting CP, informou ao jogador que, do ponto de vista médico, ele não está apto para jogar. Essa avaliação difere da da equipe médica dos Red Devils, bem como das instâncias médicas e de seguros da FIFA.”

Trata-se de uma situação extremamente curiosa, já que a decisão final sobre as escalações durante um torneio normalmente cabe à comissão técnica e ao departamento médico da respectiva federação. Contra a Espanha, Nathan Ngoy e Brandon Mechele devem voltar a ser titulares na zaga.

Imediatamente antes do próximo confronto em Los Angeles, deve ocorrer mais uma reunião entre representantes do clube e da federação para esclarecer o procedimento em caso de uma eventual classificação. Caso a Bélgica vença de forma surpreendente a Espanha, a França a aguardaria na semifinal.