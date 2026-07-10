Nos últimos anos, Debast foi titular na zaga da seleção belga. Porém, pouco antes do início da Copa do Mundo, o jogador de 22 anos sofreu uma lesão no músculo flexor da perna durante uma partida pelo Sporting de Lisboa. Devido à sua importância para a equipe e à perspectiva de se recuperar durante o torneio, o técnico Rudi Garcia o convocou para a seleção da Copa do Mundo, apesar da lesão.
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Declaração polêmica divulgada! A polêmica em torno do zagueiro belga se intensifica antes das quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha
Debast ficou de fora dos quatro primeiros jogos. No entanto, no final de junho, ele voltou a treinar com a equipe e, nas oitavas de final contra os EUA (4 a 1), voltou de fato à convocação. Na Bélgica, isso gerou a esperança de um retorno de Debast nas quartas de final contra a Espanha, na sexta-feira à noite, às 21h. Curiosamente, porém, isso não será possível devido a um veto de seu clube.
A Federação da Bélgica contesta a avaliação do Sporting
Em um comunicado, ao qual tiveram acesso, entre outros, o The Athletic e a mídia belga, a federação afirma: “Zeno Debast não estará disponível para as quartas de final. Seu clube, o Sporting CP, informou ao jogador que, do ponto de vista médico, ele não está apto para jogar. Essa avaliação difere da da equipe médica dos Red Devils, bem como das instâncias médicas e de seguros da FIFA.”
Trata-se de uma situação extremamente curiosa, já que a decisão final sobre as escalações durante um torneio normalmente cabe à comissão técnica e ao departamento médico da respectiva federação. Contra a Espanha, Nathan Ngoy e Brandon Mechele devem voltar a ser titulares na zaga.
Imediatamente antes do próximo confronto em Los Angeles, deve ocorrer mais uma reunião entre representantes do clube e da federação para esclarecer o procedimento em caso de uma eventual classificação. Caso a Bélgica vença de forma surpreendente a Espanha, a França a aguardaria na semifinal.
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