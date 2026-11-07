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Decisão surpreendente do presidente do Napoli antes do confronto com a Lazio

Napoli x Lazio
Napoli
Lazio
Campeonato Italiano
M. Allegri
Itália

O tuíte de De Laurentiis revela o motivo

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08 de nov. de 2026

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O Napoli cancelou a coletiva de imprensa que antecederia a partida contra a Lazio, marcada para este domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o que gerou questionamentos e especulações.

Os jornalistas já haviam chegado ao centro de treinamento de Castel Volturno e as câmeras estavam prontas para a presença do treinador Massimiliano Allegri, antes que a decisão surpreendente chegasse apenas cinco minutos antes do horário previsto para o início da coletiva, quando a assessoria de imprensa pediu aos presentes que deixassem a sala.

De acordo com o jornal "La Repubblica", a decisão de cancelamento veio diretamente do presidente Aurelio De Laurentiis, que organizou uma concentração fechada para a equipe e impôs um bloqueio à imprensa antes do decisivo confronto com a Lazio.

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  • A anulação da entrevista coletiva foi uma punição?

    A decisão chega em um momento delicado para o clube, após duas derrotas consecutivas para Juventus e Porto, e com a equipe entrando em um período de concentração fechada desde sexta-feira, com a presença do próprio De Laurentiis em Castel Volturno, onde se encontrou com Allegri e o diretor esportivo Manna e discutiu com eles as razões da queda de rendimento.

    E, de acordo com a Sky Itália, De Laurentiis considerou acertado — neste momento crucial para a equipe — que mantivessem o silêncio, para que pudessem se concentrar totalmente nos treinos e nas partidas. Por isso, reduziu também suas declarações antes da partida, na esperança de que o desempenho melhore.

     Essa decisão não foi punitiva, mas apenas um desejo de deixar que o campo fale por si primeiro, sem qualquer ambiguidade. É provável que De Laurentiis não tenha decidido cancelar a coletiva de imprensa minutos antes do início da partida, mas sim que já tivesse definido essa postura previamente, e então o comunicado do clube não foi divulgado no momento adequado, segundo a Sky.

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  • O que disse De Laurentiis?

    O presidente do clube escreveu em uma mensagem publicada em sua conta oficial no X: "Não há nenhum caso de lesão no Napoli".

    De Laurentiis prosseguiu dizendo: "Quando percebi que estávamos prestes a realizar mais uma coletiva de imprensa, decidi cancelá-la. Por quê? Porque não acredito que as coletivas de imprensa sejam necessárias antes dos jogos, especialmente porque jogamos a cada três dias. Estamos em um período de preparação e temos que evitar quaisquer fatores que desviem a atenção dos jogadores de sua concentração no jogo. Quando a equipe está em período de preparação, todos devem estar em total segurança".

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