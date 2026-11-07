O Napoli cancelou a coletiva de imprensa que antecederia a partida contra a Lazio, marcada para este domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o que gerou questionamentos e especulações.
Os jornalistas já haviam chegado ao centro de treinamento de Castel Volturno e as câmeras estavam prontas para a presença do treinador Massimiliano Allegri, antes que a decisão surpreendente chegasse apenas cinco minutos antes do horário previsto para o início da coletiva, quando a assessoria de imprensa pediu aos presentes que deixassem a sala.
De acordo com o jornal "La Repubblica", a decisão de cancelamento veio diretamente do presidente Aurelio De Laurentiis, que organizou uma concentração fechada para a equipe e impôs um bloqueio à imprensa antes do decisivo confronto com a Lazio.