Ao longo do último mês, Mauro Icardi foi muito assunto, tanto pela busca por um novo time que possa lhe dar uma chance quanto por sua vida longe do mundo da bola. Ainda assim, o ex-capitão da Inter e ex-artilheiro do Galatasaray segue com muita vontade de voltar a pisar nos gramados e, livre no mercado, agora está muito perto de retornar à Europa com destino à Premier League. De fato, são dois os clubes que, durante esta longa pausa, se aproximaram de seu estafe: Tottenham e Everton.
De Zerbi quer Icardi no Tottenham: disputa com o Everton pela contratação sem custos
De Zerbi o quer no Tottenham
O Tottenham já está de olho em Icardi há algum tempo, com Roberto De Zerbi avaliando acrescentar, entre os jogadores sem contrato, um artilheiro capaz de resolver os problemas de sua equipe na zona do gol.
Por enquanto, informa a TyC Sports na Argentina, o interesse do treinador italiano ainda não se transformou em uma oferta oficial pelo jogador.
TEM O EVERTON
E então é nesse "vazio" que o Everton está tentando se inserir, já que há um mês havia feito uma sondagem por ele, quando Icardi estava avaliando a proposta da Lazio. Na época, não deu em nada, mas em Goodison Park também há uma necessidade desesperada de um artilheiro para integrar o elenco, e o clube inglês, portanto, reativou as conversas com os agentes de Maurito para tentar chegar a um acordo.
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