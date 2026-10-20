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De volta após escapar por pouco! Pellegrini fala sobre drama contratual e como Gasperini o salvou
Pellegrini encontra paz após voltar de um afastamento de seis meses
Lorenzo Pellegrini afirmou estar totalmente concentrado e fisicamente pronto para o jogo em que a Roma receberá o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões da UEFA. Depois de voltar a jogar contra o Como, em sua primeira partida em seis meses, o meio-campista assinou recentemente uma prorrogação de contrato por mais um ano para permanecer no clube pelo qual torce desde a infância.
Pellegrini admitiu que foi preciso ter paciência para recuperar plenamente o ritmo de jogo enquanto acompanhava seus companheiros de equipe de fora.
No entanto, o jogador de 29 anos garantiu que agora está tranquilo e determinado a contribuir para a campanha europeia da Roma.
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Meio-campista atribui a Gasperini o mérito por impedir sua saída no verão
Em entrevista coletiva antes da partida, Pellegrini admitiu que parecia destinado a deixar o Stadio Olimpico antes da chegada de Gasperini. “O treinador foi fundamental porque, no início da temporada passada, parecia quase normal que seguíssemos caminhos diferentes”, revelou Pellegrini.
“No entanto, do meu ponto de vista, na primeira vez em que conversei com o treinador na temporada passada, concordamos imediatamente sobre o que eu poderia fazer aqui com ele.”
“Conversei com o clube, o treinador, a comissão técnica e meus companheiros de equipe no verão passado, e todos disseram que queriam que eu ficasse aqui. Então foi muito natural”, acrescentou.
Capacidade de adaptação é fundamental para Pellegrini no esquema tático de Gasperini
Pellegrini destacou sua disposição para atuar tanto no meio-campo central quanto em uma função ofensiva mais adiantada, conforme as necessidades da equipe. "Minha qualidade é jogar com a bola nos pés", explicou Pellegrini. "Esteja eu no meio-campo ou como meia-atacante, o importante é encontrar os espaços disponíveis e aproveitá-los."
"O ambiente, de modo geral, é tranquilo e descontraído. Chegamos, treinamos e trabalhamos duro para nos preparar para os jogos", afirmou sobre o estado de espírito do elenco.
Sua versatilidade tática oferece a Gasperini opções importantes em meio às lesões que seguem afetando o elenco.
- Kirchner-Media
Toure respeita a Roma de Pellegrini apesar das preocupações com lesões
O técnico adversário, Yaya Toure, reconheceu a qualidade do elenco da Roma, mas prometeu que o Slovan Bratislava não vai recuar no Stadio Olimpico. "Vamos enfrentar uma equipe muito forte. Eles têm alguns desfalques, mas continuam fortes e podem causar muitos problemas", afirmou Toure.
"Aprendemos muito com os dois últimos jogos e agora queremos mostrar nossa força de caráter, sem medo."
A Roma recebe o Slovan Bratislava na noite de terça-feira em busca de consolidar suas chances de classificação.
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