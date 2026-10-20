Lorenzo Pellegrini afirmou estar totalmente concentrado e fisicamente pronto para o jogo em que a Roma receberá o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões da UEFA. Depois de voltar a jogar contra o Como, em sua primeira partida em seis meses, o meio-campista assinou recentemente uma prorrogação de contrato por mais um ano para permanecer no clube pelo qual torce desde a infância.

Pellegrini admitiu que foi preciso ter paciência para recuperar plenamente o ritmo de jogo enquanto acompanhava seus companheiros de equipe de fora.

No entanto, o jogador de 29 anos garantiu que agora está tranquilo e determinado a contribuir para a campanha europeia da Roma.