O Millwall recebe o West Ham United no The Den em 19 de setembro de 2026, reeditando uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês após 14 anos de ausência. A partida da Championship marca o 100º encontro oficial entre os clubes do leste e do sudeste de Londres, que se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2012.

Ao longo dos 99 confrontos anteriores, o Millwall tem uma ligeira vantagem, com 38 vitórias contra 34 do West Ham, além de 27 empates.

Separado pelo rio Tâmisa, o confronto representa uma disputa feroz por orgulho territorial e identidade operária.