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'De volta após 14 anos!' – O que você precisa saber enquanto Millwall e West Ham se enfrentam no 100º clássico
Primeiro encontro em 14 anos prepara 100º marco
O Millwall recebe o West Ham United no The Den em 19 de setembro de 2026, reeditando uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês após 14 anos de ausência. A partida da Championship marca o 100º encontro oficial entre os clubes do leste e do sudeste de Londres, que se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2012.
Ao longo dos 99 confrontos anteriores, o Millwall tem uma ligeira vantagem, com 38 vitórias contra 34 do West Ham, além de 27 empates.
Separado pelo rio Tâmisa, o confronto representa uma disputa feroz por orgulho territorial e identidade operária.
- Colorsport
As origens básicas foram forjadas em disputas nos estaleiros do Tâmisa
As bases fundamentais do conflito remontam ao fim do século 19, quando Millwall Rovers e Thames Ironworks ficavam a apenas três milhas de distância. As torcidas de ambos eram compostas principalmente por estivadores empregados por empresas rivais que competiam por contratos de transporte marítimo ao longo do Tâmisa.
As tensões explodiram durante a greve geral dos estivadores de 1926, quando trabalhadores do estaleiro de Millwall furaram a greve, provocando indignação entre os estivadores do outro lado do rio.
A divisão através da Tower Bridge estabeleceu uma permanente divisão socioeconômica entre South Bermondsey e o East End.
O submundo hooligan e as sombras sombrias das arquibancadas
Ao longo das décadas, a rivalidade em campo transbordou para a violência, impulsionada pela Inter City Firm, do West Ham, e pelos Bushwackers, do Millwall. Incidentes de grande repercussão, como o jogo de despedida de Harry Cripps, em 1972, e a trágica morte do torcedor do Millwall Ian Pratt, em 1976, consolidaram a animosidade.
A tragédia voltou a acontecer em 1986, com o assassinato do torcedor do West Ham Terry Burns, enquanto grandes distúrbios eclodiram nos arredores de Upton Park em 2009.
Desde então, grandes operações da Polícia Metropolitana têm sido necessárias para garantir que os clássicos transcorram com segurança.
- Getty Images Sport
Rivalidade histórica recomeça no The Den
O duelo de setembro no The Den será seguido pelo jogo de volta no London Stadium, em 20 de fevereiro de 2027. O Millwall não vence o West Ham em casa desde maio de 1979, o que torna este histórico 100º encontro crucial para a disputa da rivalidade local.
Os dois clubes querem manter o foco no futebol enquanto homenageiam a pura paixão de um clássico da cidade.
O 100º encontro promete mais um capítulo eletrizante após 14 anos de espera.
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