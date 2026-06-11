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Messi Ronald World Cup 2:1AI

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De Messi e Ronaldo a Ancelotti e Tuchel... Será que a Copa do Mundo de 2026 vai reescrever a história do futebol?

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
L. Messi
C. Ancelotti
T. Tuchel
K. Mbappe
L. Scaloni
D. Deschamps
México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Portugal
Argentina
Itália
Alemanha
França
México
África do Sul
Congo - Kinshasa
EUA
Argélia
Brasil
Marrocos

A Copa do Mundo dos Sonhos... Estrelas e treinadores prometem quebrar recordes em massa na maior edição do torneio

A Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a poucas horas, pode deixar de ser apenas mais um torneio a ser adicionado ao histórico da competição mais popular do planeta para se tornar um marco histórico que redefinirá os limites das conquistas no futebol.

Com a maior edição da história da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções e a realização de 104 partidas nos Estados Unidos, Canadá e México, os olhares se voltam para um grupo de estrelas e treinadores que estão prestes a quebrar recordes que permaneceram inalterados por décadas.

Entre eles, Lionel Messi, que busca mais números imortais em número de partidas, vitórias e passes decisivos, a Cristiano Ronaldo, que busca ampliar seu legado excepcional em participações na Copa do Mundo, e Kylian Mbappé, que se aproxima de entrar para o clube dos lendários apesar de ainda não ter completado 30 anos, a disputa parece aberta para escrever um novo capítulo na história do futebol.

Por outro lado, a batalha pela glória não se limitará ao gramado, já que grandes treinadores como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps e Lionel Scaloni têm a chance de quebrar recordes inéditos ou alcançar números que nenhum técnico jamais atingiu.

Entre a corrida dos artilheiros, a disputa dos goleiros pelos números defensivos e a batalha dos treinadores pelo legado da imortalidade, a edição de 2026 parece destinada a ser uma das Copas do Mundo mais marcantes na história do futebol, e talvez o torneio em que serão quebrados recordes que muitos acreditavam serem impossíveis de superar.

  • Messi e Mbappé na corrida pelo trono de Klose

    O alemão Miroslav Klose continua detendo o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, mas esse recorde está mais ameaçado do que nunca.

    Lionel Messi chega ao torneio com 13 gols em Copas do Mundo, enquanto Kylian Mbappé tem 12, o que torna ambos capazes de igualar ou superar a marca do lendário alemão.

    O brasileiro Ronaldo Nazário ocupa o segundo lugar na história com 15 gols, seguido pelo alemão Gerd Müller com 14 gols, enquanto Messi está empatado com o francês Just Fontaine com 13 gols.

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  • Ronaldo está prestes a alcançar um feito que ninguém mais conseguiu

    Cristiano Ronaldo já detém um recorde histórico único, após ter marcado gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

    Caso marque um gol na Copa do Mundo de 2026, ele se tornará o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do torneio, reforçando um recorde que parece excepcional na história do futebol.

  • A sexta participação... O sonho de Messi e Ronaldo

    Se Messi e Ronaldo participarem do torneio, eles se tornarão os primeiros jogadores da história da Copa do Mundo a disputar seis edições diferentes do torneio.

    Atualmente, a dupla divide o recorde de cinco participações com Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Andrés Guardado e Rafael Márquez, enquanto o goleiro mexicano Guillermo Ochoa também pode se juntar à lista.

    E não se trata apenas do número de edições: Messi detém o recorde de maior número de partidas disputadas na Copa do Mundo, com 26 jogos, enquanto Ronaldo ocupa o quinto lugar, com 22 partidas.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé em busca do feito de Cafu

    Por sua vez, Kylian Mbappé pode se tornar apenas o segundo jogador da história a disputar três finais consecutivas da Copa do Mundo, caso consiga levar a França à final mais uma vez, de acordo com as estatísticas da rede “Squawka”, especializada em dados.

    O astro francês só é superado nessa conquista pelo brasileiro Cafu, que disputou as finais de 1994, 1998 e 2002.

  • As vitórias de Messi... Um novo recorde se aproxima

    Miroslav Klose detém o recorde de maior número de vitórias em Copas do Mundo, com 17 triunfos.

    Mas Messi está a apenas um passo disso, depois de ter conquistado 16 vitórias, empatado com Cafu, o que lhe dá a chance de assumir a liderança isolada durante o próximo torneio.

  • Os grandes guardiões em busca da história

    O inglês Peter Shilton e o francês Fabien Barthez compartilham o recorde de maior número de jogos sem sofrer gols na Copa do Mundo, com 10 partidas.

    O belga Thibaut Courtois e o alemão Manuel Neuer estão se aproximando dessa marca, depois de ambos terem mantido o gol invicto em 7 partidas da Copa do Mundo.

  • Messi e o trono dos criadores de gols

    Messi divide o recorde de maior número de assistências na história da Copa do Mundo com seu compatriota Diego Maradona, com 8 assistências.

    O capitão da Argentina precisa de apenas mais um passe para assumir sozinho o recorde histórico.

  • Prêmios individuais... uma oportunidade de alcançar maior imortalidade

    De acordo com o "Squawka", Messi pode se tornar o primeiro jogador da história a conquistar a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo por três vezes, após ter sido premiado nas edições de 2014 e 2022.

    Quanto ao prêmio Chuteira de Ouro, nenhum jogador jamais o conquistou duas vezes, mas Harry Kane, Kylian Mbappé e James Rodríguez têm chances de alcançar essa marca.

    No gol, um dos três – Manuel Neuer, Thibaut Courtois ou Emiliano Martínez – pode se tornar o primeiro goleiro a conquistar a Luva de Ouro duas vezes.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Deschamps em busca do recorde da Alemanha

    No que diz respeito aos treinadores, o francês Deschamps está prestes a quebrar o recorde do alemão Helmut Schön, detentor do recorde de maior número de vitórias por um treinador na Copa do Mundo, com 16 vitórias.

    Deschamps possui atualmente 14 vitórias, o que significa que ele pode assumir sozinho o recorde durante o próximo torneio.

    Além disso, o técnico francês também está atrás de outro recorde de Schön: o de maior número de partidas comandadas na Copa do Mundo, já que ele tem 19 jogos, contra 25 de Schön.

  • Scaloni e uma conquista sem precedentes

    Lionel Scaloni levou a Argentina à conquista da Copa América de 2021, depois da Copa do Mundo de 2022 e, por fim, da Copa América de 2024.

    E se ele conseguir conquistar a Copa do Mundo de 2026, se tornará o primeiro técnico da história a vencer quatro grandes torneios internacionais consecutivos.

  • FBL-FRIENDLY-HON-ARGAFP

    A série invicta de Scaloni

    O brasileiro Luiz Felipe Scolari detém o recorde da maior sequência sem derrotas para um técnico na Copa do Mundo, com 12 partidas.

    Já Scaloni chega ao torneio com uma sequência de seis jogos consecutivos sem derrota e pode ameaçar o recorde se a Argentina continuar seu caminho rumo à final.

  • Uma conquista que nunca se concretizou

    Ao longo da história da Copa do Mundo, nenhum técnico jamais conquistou o título com uma seleção que não fosse a de seu próprio país.

    Mas a Copa do Mundo de 2026 pode quebrar essa regra com nomes de destaque como o italiano Carlo Ancelotti com o Brasil, o alemão Thomas Tuchel com a Inglaterra e o espanhol Roberto Martínez com a Portugal.

  • Título em dois continentes diferentes

    Ainda nenhum técnico conquistou a Copa do Mundo em dois continentes diferentes.

    Mas Deschamps, que conquistou o título com a França na Rússia em 2018, e Scaloni, que venceu com a Argentina no Catar em 2022, têm a chance de alcançar esse feito histórico na América do Norte.

  • O maior técnico da história da Copa do Mundo

    O holandês Dick Advocaat se prepara para entrar para a história como o técnico mais velho a comandar uma seleção na Copa do Mundo, aos 78 anos, à frente da seleção de Curaçao.

    Com isso, ele quebrará o recorde registrado pelo alemão Otto Rehhagel, que tinha 71 anos durante a Copa do Mundo de 2010.

  • Ancelotti em busca do recorde de Del Bosque

    Carlo Ancelotti pode se tornar o técnico mais velho a conquistar a Copa do Mundo se levar o Brasil ao título.

    O técnico italiano completará 67 anos pouco antes do início do torneio, superando o recorde atual, que pertence ao espanhol Vicente del Bosque, que conquistou o título com a Espanha em 2010 aos 59 anos.

  • Kiroch diante do desafio da continuidade

    O português Carlos Queiroz está prestes a igualar o recorde de Bora Milutinović como o técnico com mais participações consecutivas em edições da Copa do Mundo.

    A Copa do Mundo de 2026 será a quinta participação consecutiva de Queiroz, após suas passagens pela seleção de Portugal (uma vez) e pela seleção do Irã (três vezes).

  • Liga dos Campeões e Copa do Mundo

    Na história, apenas dois treinadores conseguiram conquistar tanto a Liga dos Campeões quanto a Copa do Mundo: o italiano Marcello Lippi e o espanhol Vicente del Bosque.

    E na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel têm a chance de entrar para essa lista de elite, caso um deles consiga levar a seleção de seu país à glória mundial, de acordo com a rede “Squawka”.

    Entre os pés dos jogadores e as estratégias dos treinadores, a edição de 2026 parece destinada a ser mais do que apenas uma nova Copa do Mundo; é um torneio que pode testemunhar a queda de recordes históricos e o nascimento de outros que talvez permaneçam inabaláveis por muitas décadas.