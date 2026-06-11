De Messi e Ronaldo a Ancelotti e Tuchel... Será que a Copa do Mundo de 2026 vai reescrever a história do futebol?

A Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a poucas horas, pode deixar de ser apenas mais um torneio a ser adicionado ao histórico da competição mais popular do planeta para se tornar um marco histórico que redefinirá os limites das conquistas no futebol.

Com a maior edição da história da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções e a realização de 104 partidas nos Estados Unidos, Canadá e México, os olhares se voltam para um grupo de estrelas e treinadores que estão prestes a quebrar recordes que permaneceram inalterados por décadas.

Entre eles, Lionel Messi, que busca mais números imortais em número de partidas, vitórias e passes decisivos, a Cristiano Ronaldo, que busca ampliar seu legado excepcional em participações na Copa do Mundo, e Kylian Mbappé, que se aproxima de entrar para o clube dos lendários apesar de ainda não ter completado 30 anos, a disputa parece aberta para escrever um novo capítulo na história do futebol.

Por outro lado, a batalha pela glória não se limitará ao gramado, já que grandes treinadores como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps e Lionel Scaloni têm a chance de quebrar recordes inéditos ou alcançar números que nenhum técnico jamais atingiu.

Entre a corrida dos artilheiros, a disputa dos goleiros pelos números defensivos e a batalha dos treinadores pelo legado da imortalidade, a edição de 2026 parece destinada a ser uma das Copas do Mundo mais marcantes na história do futebol, e talvez o torneio em que serão quebrados recordes que muitos acreditavam serem impossíveis de superar.