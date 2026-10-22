A novela sobre o futuro do SSC Napoli recomeçou oficialmente e, não, desta vez o que acontece em campo e Massimiliano Allegri não têm nada a ver com isso. Após seis meses de negociações e uma interrupção anunciada pela imprensa, nos últimos dias foi retomado o diálogo entre Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, presidente do Napoli Basket, que continua interessado em comprar o clube. E, segundo o Corriere dello Sport, desta vez o número 1 da FilmAuro não fechou completamente a porta.
De Laurentiis quer 2 bilhões para vender o Napoli: contatos com Rizzetta foram retomados
NOVA REUNIÃO
Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta se encontraram ontem à tarde no hotel de Bonart, em Chiaia, o mesmo onde aconteceu o jantar pré-Champions com Allegri e o diretor esportivo Manna, pouco antes do confronto pela EuroCup entre o Napoli Basket e os turcos do Tofaş Spor.
O encontro direto confirma, de todo modo, a ótima relação entre as partes e a vontade de Rizzetta, novamente reafirmada à imprensa, de assumir o controle do clube de futebol Napoli ao lado de um grupo de investidores ítalo-americanos ligados a ele.
AS PALAVRAS DE RIZZETTA
A confirmação do interesse em comprar o Napoli, com o objetivo de criar um clube poliesportivo junto com o Napoli Basket, veio do próprio Rizzetta, à margem de sua participação no encontro "O desafio de fazer esporte: da America's Cup aos projetos sociais para a região", na Fundação Banco di Napoli.
O ítalo-americano havia declarado: "Tenho uma relação muito boa com Aurelio, de máximo respeito. Estou à disposição e ficaria honrado em dar continuidade ao legado que ele construiu a partir de uma falência há mais de 20 anos. Um dia, gostaria de assumir esse compromisso e essa responsabilidade. E posso tranquilizar a torcida: faria mais do que tudo para não decepcioná-la"
DE LAURENTIIS QUER OS 2 BILHÕES INTEIROS E PARA JÁ
A primeira fase das negociações, conduzida por meio de assessores, havia sido interrompida e rejeitada por De Laurentiis não tanto pelos valores apresentados, mas pela forma de pagamento proposta.
O presidente do Napoli não quer dar descontos. Ele sabe que, em breve, o pacote do clube poderá incluir também um novo estádio próprio, a ser construído em uma área pertencente à Q8, com a qual as negociações já começaram.
Segundo o jornal de Roma, o valor que o faria balançar é de 2 bilhões de euros, pagos integralmente e de imediato, sem parcelamento. "Quem for capaz de pagar pelo que fiz nestes anos, que se apresente. Não acredito que exista alguém assim", havia declarado nem
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