De Laurentiis quer 2 bilhões para vender o Napoli: contatos com Rizzetta foram retomados

A primeira fase das negociações, conduzida por meio de assessores, havia sido interrompida e rejeitada por De Laurentiis não tanto pelos valores apresentados, mas pela forma de pagamento proposta.

O presidente do Napoli não quer dar descontos. Ele sabe que, em breve, o pacote do clube poderá incluir também um novo estádio próprio, a ser construído em uma área pertencente à Q8, com a qual as negociações já começaram.

Segundo o jornal de Roma, o valor que o faria balançar é de 2 bilhões de euros, pagos integralmente e de imediato, sem parcelamento. "Quem for capaz de pagar pelo que fiz nestes anos, que se apresente. Não acredito que exista alguém assim", havia declarado nem