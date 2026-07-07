De La Fuente: Foi isso que eu disse ao Ronaldo... e Yamal, a causa da lesão do astro português

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que sua equipe mereceu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo após a vitória sobre a Portugal com um gol no final da partida marcado por Mikel Merino nas oitavas de final, nesta segunda-feira.
Ele descreveu o confronto como uma “final antecipada” entre duas seleções de altíssimo nível.
Ele disse: “Foi uma partida fantástica entre duas seleções de altíssimo nível. É uma pena que uma delas tivesse que deixar o torneio. Dissemos antes do jogo que seria uma final antes da final, e acabamos decidindo tudo de maneira fantástica”.