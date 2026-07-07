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De La Fuente: Foi isso que eu disse ao Ronaldo... e Yamal, a causa da lesão do astro português

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
L. de la Fuente
M. Merino
C. Ronaldo
L. Yamal
Rodri
Portugal
Espanha
EUA

"A estrela da Espanha é a luz que nos guia"

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que sua equipe mereceu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo após a vitória sobre a Portugal com um gol no final da partida marcado por Mikel Merino nas oitavas de final, nesta segunda-feira.

Ele descreveu o confronto como uma “final antecipada” entre duas seleções de altíssimo nível.

Ele disse: “Foi uma partida fantástica entre duas seleções de altíssimo nível. É uma pena que uma delas tivesse que deixar o torneio. Dissemos antes do jogo que seria uma final antes da final, e acabamos decidindo tudo de maneira fantástica”.

  • Merino... o homem dos momentos decisivos

    O técnico espanhol elogiou Mikel Merino, autor do gol da vitória, dizendo: “Mikel Merino nunca decepciona, é um jogador de confiança. Ele já nos deu o título da Liga dos Campeões; é um jogador excepcional e um dos melhores do mundo na sua posição, além de ter uma conduta inigualável dentro e fora de campo”.

    Quando questionado sobre sua decisão de não escalar Mikel desde o início, antes de ele marcar o gol da classificação, ele explicou: “Sempre tomo minhas decisões com base no que considero melhor para a equipe. Eu poderia aproveitar essa situação agora, mas não quero fazer isso. Mikel é um jogador com quem se pode contar quando a equipe precisa, e estou totalmente satisfeito com ele”.

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  • Ronaldo... e o adversário nas quartas de final

    De la Fuente revelou uma conversa que teve com o capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, após a partida, dizendo: “Conversei com o Cristiano em várias ocasiões. Sou fã dele, de seus valores e de seu estilo de vida, e disse isso a ele. Acho que ele é um exemplo para os jovens”.

    O técnico espanhol se recusou a se preocupar com o próximo adversário nas quartas de final, acrescentando: “Primeiro vamos comemorar a classificação para as quartas de final; depois, enfrentaremos qualquer adversário. Estamos muito tranquilos e temos muita experiência em torneios como este, mesmo quando jogamos contra o país anfitrião. Esta equipe não recua em competições importantes”.

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  • O segredo da Espanha... A força do grupo

    De la Fuente voltou a elogiar Merino e os jogadores que entraram do banco, dizendo: “Estou muito feliz com esta geração, e Mikel Merino é um deles. Já havia prometido a ele que iria buscá-lo em casa. Ele sempre nos dá resultados excelentes. Também gostaria de elogiar todos os jogadores que entraram no segundo tempo. O mesmo aconteceu no Campeonato Europeu, e isso reflete o excelente clima e a grande coesão dentro do grupo”.

    Ele ressaltou que a seleção espanhola ainda tem espaço para evoluir, apesar do bom desempenho contra a Portugal, explicando: “Sempre há espaço para melhorias. Estamos cientes da magnitude das exigências da Copa do Mundo, e a equipe continua evoluindo. Foi uma partida excepcional entre as duas melhores linhas de meio-campo do mundo, e temos muita sorte. Não me importa quem será nosso próximo adversário; o importante é que chegamos às quartas de final, e seja qual for o adversário, ele mereceu chegar a esta fase.”

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  • Rodri, “a Luz”... e Yamaal constrói seu futuro

    De la Fuente destacou especialmente o meio-campista Rodri, afirmando: “Para mim, Rodri é a luz que guia essa equipe, e é por isso que o considero o melhor jogador do mundo na sua posição. Se alguém ousar questioná-lo, isso me deixa completamente perplexo”, segundo o site okdiario.

    Ele concluiu seu discurso elogiando a atuação de Lamine Yamal contra a Portugal, apesar do confronto difícil que enfrentou contra Nuno Mendes, dizendo: “Ele disputou uma das partidas mais importantes de sua carreira, um jogo que contribuiu muito para seu desenvolvimento contínuo. Talvez a lesão de Nuno tenha sido resultado da pressão que Lamine exerceu sobre ele. Ele teve um desempenho impressionante, suportou as dificuldades pela equipe e apresentou uma das melhores atuações de sua carreira, e ainda tem muito a conquistar neste Mundial.”

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