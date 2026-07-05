De la Fuente, antes da revanche: tiro o chapéu para o Ronaldo... e espero que ele não jogue

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, evitou demonstrar qualquer excesso de confiança e proferiu um discurso baseado no máximo respeito em relação à Portugal e a Cristiano Ronaldo, antes do confronto entre as duas seleções, nesta noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “AS” publicou as declarações de De la Fuente na coletiva de imprensa prévia, na qual ele defendeu o estilo da seleção espanhola, elogiou as habilidades de Ronaldo e também amenizou a tensão em torno da partida.

De la Fuente afirmou: “Sou um admirador declarado de Cristiano Ronaldo e de pessoas como ele; ele tem uma personalidade forte, não conhece o cansaço e é um exemplo de valores”.

E continuou: “Tiro o chapéu para ele. Não apenas pelo legado que deixou, mas também pelo legado que deixará. É preciso estar atento a ele em todas as circunstâncias. Não estou dizendo que ele precise de marcação individual, mas deve ser vigiado em qualquer ponto do campo”.

E destacou: “Sinceramente, eu preferia que Ronaldo não jogasse, mas ele vai jogar, e vamos curtir ver um dos melhores jogadores da história em campo”.