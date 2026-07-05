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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De la Fuente, antes da revanche: tiro o chapéu para o Ronaldo... e espero que ele não jogue

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
L. de la Fuente
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espanha

Vamos curtir ver o Ronaldo, um dos melhores jogadores da história

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, evitou demonstrar qualquer excesso de confiança e proferiu um discurso baseado no máximo respeito em relação à Portugal e a Cristiano Ronaldo, antes do confronto entre as duas seleções, nesta noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal AS” publicou as declarações de De la Fuente na coletiva de imprensa prévia, na qual ele defendeu o estilo da seleção espanhola, elogiou as habilidades de Ronaldo e também amenizou a tensão em torno da partida.

De la Fuente afirmou: “Sou um admirador declarado de Cristiano Ronaldo e de pessoas como ele; ele tem uma personalidade forte, não conhece o cansaço e é um exemplo de valores”.

E continuou: “Tiro o chapéu para ele. Não apenas pelo legado que deixou, mas também pelo legado que deixará. É preciso estar atento a ele em todas as circunstâncias. Não estou dizendo que ele precise de marcação individual, mas deve ser vigiado em qualquer ponto do campo”.

E destacou: “Sinceramente, eu preferia que Ronaldo não jogasse, mas ele vai jogar, e vamos curtir ver um dos melhores jogadores da história em campo”.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Não devemos exigir mais do Yamal

    Sobre a disputa no meio-campo, ele comentou: “Acho que meus jogadores são os melhores do mundo, mas vamos enfrentar uma equipe com características muito semelhantes. Não apenas na defesa, mas também na posse de bola e no jogo coletivo; vamos ver quem vai levar a melhor”.

    Ele destacou: “Você vai pedir a Yamal um esforço extra nas tarefas defensivas? Lamine está sempre pronto para se esforçar mais, mas não devemos exigir mais dele”.

    E enfatizou: “Estamos muito felizes com o que Yamal nos oferece. O que precisamos fazer é colocar os zagueiros adversários em apuros, sabendo que, se eles ditarem o ritmo do jogo, todos nós teremos que nos defender”.

    E acrescentou: “Yamal adora assumir responsabilidades, adora estar sob os holofotes e liderar o time. Por isso, estamos trabalhando nesse aspecto: 0% de preocupação e 100% de motivação. É incrível vê-lo nos treinos, pois ele transmite muita tranquilidade a todos. Estou confiante de que ele fará uma grande partida, pois todas as condições estão reunidas para isso”.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A marcação de Pau Kubarsi sobre Cristiano Ronaldo

    E continuou: “O que você acha do cartão vermelho que Balugon recebeu? Não sei os motivos que levaram a Federação Internacional a tomar essa decisão, por isso não posso comentar sobre isso”.

    Sobre a marcação de Kubarsi em Cristiano, ele comentou: “Nunca se pode ficar tranquilo quando se trata de Cristiano, assim como acontece com Lamine ou Oyarzabal. Mas tenho total confiança em nossos jogadores”.

    E acrescentou: “Existe vontade de revanche após a derrota na Liga das Nações? Temos que procurar os pontos fracos deles, já que toda equipe tem pontos fracos. Será uma partida diferente, não do ponto de vista técnico, pois o estilo de jogo é semelhante, mas a Copa do Mundo é uma oportunidade que não se repete com frequência, e teremos que jogar da maneira que nos aproxime da vitória”.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Comparação com o que aconteceu em 2024

    Ele disse: “A comparação com o que aconteceu em 2024 representa uma pressão para vocês? É sempre uma comparação positiva. É melhor começar a construir a partir de uma base que já obteve grande sucesso do que partir do zero. Mas não devemos olhar muito para o passado, e sim para o presente e, principalmente, para o futuro”.

    Sobre as dificuldades de Yamal contra Nuno Mendes na final da Liga das Nações, ele comentou: “Nuno Mendes fez muitos jogadores sofrerem, porque é um jogador fantástico. Da mesma forma, Lamine fez muitos zagueiros passarem por noites difíceis”.

    E enfatizou: “Precisamos dar tranquilidade a Yamal, embora ele não precise muito disso, pois está confiante em si mesmo. O mais importante é que ele não fique preocupado e se concentre em si mesmo e na equipe, como sempre faz. Cada partida é diferente da outra, e não devemos pensar que um adversário que nos superou uma vez vai nos superar sempre. Esperamos que ele nos proporcione uma noite histórica”.

    Sobre a situação de Nico Williams, ele explicou: “Vamos ver como vai ser a partida. É ela que vai determinar se ele vai jogar ou não, mas levando em conta que ele está voltando de uma lesão”.

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