De Ketelaere é um paradoxo: pode ser titular com Sarri?

Na Atalanta, por sua vez, diante da concorrência de Kristovic e Scamacca, De Ketelaere foi deslocado para a direita, longe do gol adversário e com muito campo a cobrir na fase defensiva. Sarri, em particular, frequentemente o utilizou como ponta, mas ontem optou por colocá-lo entre os meias ofensivos atrás do montenegrino. O jogador, porém, não deu as respostas esperadas. Também ontem, o belga pareceu um corpo estranho em campo, sem conseguir fazer a diferença nem dar a impressão de que poderia criar a jogada decisiva a qualquer momento. A atuação foi decepcionante no geral e levou Sarri a substituí-lo aos 60 minutos por Lazar Samardzic. Já se aproximam os confrontos com o Pafos (quinta-feira) e o Milan (domingo): a Atalanta precisa do melhor De Ketelaere para continuar sorrindo e acumulando resultados positivos. Cabe a Sarri recuperá-lo e resolver a indefinição tática.



