A Atalanta subiu na tabela graças à vitória conquistada ontem diante de sua torcida contra o Venezia. A equipe agora ocupa a décima posição, com 9 pontos, e já na próxima semana poderá mirar as posições que garantem vaga em competições europeias. Os três gols marcados contra o Monza trouxeram várias notícias positivas para o técnico Maurizio Sarri: Franck Kessie, por exemplo, desencantou ao marcar seu primeiro gol desde que voltou a Bérgamo, enquanto Nikola Krstovic mostrou que atravessa uma ótima fase. Apesar da vitória, porém, há questões e pontos de atenção sobre os quais o treinador da Atalanta terá de refletir. O principal deles é o desempenho de Charles De Ketelaere.
De Ketelaere é um paradoxo: pode ser titular com Sarri?
PARADOXO DE KETELAERE
O belga de 25 anos vive um início de temporada difícil: até aqui, deu apenas uma assistência, em 12 de setembro, na derrota para o Cagliari. Um desempenho modesto, que contrasta com as atuações do atacante pela seleção: entre a Copa do Mundo e os compromissos recentes da Nations League, o ex-Milan marcou 3 gols e deu outras 3 assistências, mostrando ser um dos principais nomes da seleção belga. A diferença está na posição em campo e, sobretudo, nas orientações táticas que precisa seguir: sob o comando de Rudi Garcia, De Ketelaere sempre atuou como centroavante para aproveitar suas qualidades na construção do jogo e na conclusão das jogadas. Com a chegada de Mark Van Bommel ao comando técnico, o cenário não mudou: o jogador nascido em 2001 continuou como principal referência ofensiva, com resultados positivos evidentes.
AINDA SEM MARCAR
Na Atalanta, por sua vez, diante da concorrência de Kristovic e Scamacca, De Ketelaere foi deslocado para a direita, longe do gol adversário e com muito campo a cobrir na fase defensiva. Sarri, em particular, frequentemente o utilizou como ponta, mas ontem optou por colocá-lo entre os meias ofensivos atrás do montenegrino. O jogador, porém, não deu as respostas esperadas. Também ontem, o belga pareceu um corpo estranho em campo, sem conseguir fazer a diferença nem dar a impressão de que poderia criar a jogada decisiva a qualquer momento. A atuação foi decepcionante no geral e levou Sarri a substituí-lo aos 60 minutos por Lazar Samardzic. Já se aproximam os confrontos com o Pafos (quinta-feira) e o Milan (domingo): a Atalanta precisa do melhor De Ketelaere para continuar sorrindo e acumulando resultados positivos. Cabe a Sarri recuperá-lo e resolver a indefinição tática.
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