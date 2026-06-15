Hossam Hassan optou por escalar Zico na ala direita e Imam Ashour na esquerda, enquanto Mohamed Salah e Omar Marmoush atuavam no ataque, alternando-se nas funções.

O segredo do sucesso do plano não estava no esquema tático, mas na execução. O Egito defendeu com um bloco médio e relativamente avançado, longe da área, o que impediu a Bélgica de se estabelecer com a bola no meio-campo.

De Bruyne e Onana não tiveram o tempo e o espaço habituais para construir jogadas, e a Bélgica foi repetidamente forçada a recorrer às laterais ou a jogadas diretas. O mais importante é que a seleção egípcia não defendeu de forma passiva. Ao perder a bola, a pressão inicial era forte e, ao recuperá-la, as transições eram rápidas e organizadas por meio de Salah, Marmoush, Zico e Ashour, o que deu ao Egito um verdadeiro caráter ofensivo, sem se limitar a se proteger atrás da bola.

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