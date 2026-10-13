De Carnevali a Massara, todos os salários dos dirigentes da Juventus

A nova política de remuneração ganha relevância especial diante dos acordos firmados com Giovanni Carnevali, nomeado diretor-presidente e diretor-geral em 12 de junho de 2026, e Frederic Massara, que assumiu em 7 de julho de 2026 o cargo de Chief Football Officer, com responsabilidade pela gestão e pelo desenvolvimento da área esportiva masculina até o fim da temporada 2027/28.





Para Carnevali, o acordo prevê uma remuneração fixa anual bruta de 1,75 milhão de euros, superior ao 1 milhão de euros inicialmente previsto na política de remuneração de 2025/26 para o cargo de diretor-geral. O valor, segundo o relatório, coincide com o previsto na nova política de 2026/27 para o diretor-presidente e diretor-geral, que será submetida à aprovação da assembleia de acionistas.





A essa parcela soma-se um bônus extraordinário de 1 milhão de euros, condicionado à permanência de Carnevali até 30 de junho de 2027. O pagamento está previsto para julho de 2027, com cláusulas que permitem à Juventus exigir a devolução do bônus em determinadas circunstâncias. Para Massara, por sua vez, o relatório não especifica a remuneração fixa individual, mas informa a concessão de um bônus único de 600 mil euros brutos, a ser pago de uma só vez até 30 de novembro de 2026.





O acordo também prevê que eventuais bônus anuais devidos ao dirigente no exercício de 2026/27 sejam compensados pelo bônus extraordinário já recebido, até o limite de 600 mil euros. Em outras palavras, as duas parcelas não poderão ser somadas, evitando que o mesmo valor seja pago duas vezes.



