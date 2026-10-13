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Carnevali Grafica Juve
Redazione Calciomercato
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De Carnevali a Massara, todos os salários dos dirigentes da Juventus

Juventus
Campeonato Italiano

Todos os salários dos dirigentes da Juventus. Calcio e Finanza, em uma matéria publicada no site, revela os valores das remunerações referentes ao exercício de 2025/26 e a política de remuneração do clube para o exercício de 2026/27: um sistema que inclui uma parcela fixa, bônus anuais e incentivos atrelados ao cumprimento de metas de longo prazo. O modelo busca vincular parte da remuneração dos principais dirigentes aos resultados financeiros e esportivos do clube, além da geração de valor para os acionistas.

  • O salário de Carnevali e Massara

    A nova política de remuneração ganha relevância especial diante dos acordos firmados com Giovanni Carnevali, nomeado diretor-presidente e diretor-geral em 12 de junho de 2026, e Frederic Massara, que assumiu em 7 de julho de 2026 o cargo de Chief Football Officer, com responsabilidade pela gestão e pelo desenvolvimento da área esportiva masculina até o fim da temporada 2027/28.


    Para Carnevali, o acordo prevê uma remuneração fixa anual bruta de 1,75 milhão de euros, superior ao 1 milhão de euros inicialmente previsto na política de remuneração de 2025/26 para o cargo de diretor-geral. O valor, segundo o relatório, coincide com o previsto na nova política de 2026/27 para o diretor-presidente e diretor-geral, que será submetida à aprovação da assembleia de acionistas.


    A essa parcela soma-se um bônus extraordinário de 1 milhão de euros, condicionado à permanência de Carnevali até 30 de junho de 2027. O pagamento está previsto para julho de 2027, com cláusulas que permitem à Juventus exigir a devolução do bônus em determinadas circunstâncias. Para Massara, por sua vez, o relatório não especifica a remuneração fixa individual, mas informa a concessão de um bônus único de 600 mil euros brutos, a ser pago de uma só vez até 30 de novembro de 2026.


    O acordo também prevê que eventuais bônus anuais devidos ao dirigente no exercício de 2026/27 sejam compensados pelo bônus extraordinário já recebido, até o limite de 600 mil euros. Em outras palavras, as duas parcelas não poderão ser somadas, evitando que o mesmo valor seja pago duas vezes.


  • FERRERO E OS OUTROS DIRIGENTES

    Os valores são brutos, referentes ao período em que cada pessoa efetivamente exerceu o cargo durante o exercício financeiro, e não correspondem necessariamente a uma remuneração por doze meses.


    Gianluca Ferrero (presidente): 416.604 euros, dos quais 400.000 euros pelo cargo de presidente, 10.604 euros em benefícios não monetários e 6.000 euros por uma função na J Medical.


    Giovanni Carnevali (diretor executivo e diretor-geral): 101.778 euros, dos quais 101.643 euros de remuneração fixa e 135 euros em benefícios não monetários, referentes ao período de 12 a 30 de junho de 2026.


    Laura Cappiello: 68.733 euros, dos quais 40.000 euros pelo cargo de conselheira e 28.733 euros pela participação nos comitês.


    Fioranna Vittoria Negri: 68.733 euros, dos quais 40.000 euros pelo cargo de conselheira e 28.733 euros pela participação nos comitês.


    Antonio Belloni: 42.027 euros, dos quais 25.863 euros pelo cargo de conselheiro e 16.164 euros pela participação nos comitês.


    Guido de Boer: 38.795 euros, dos quais 25.863 euros pelo cargo de conselheiro e 12.932 euros pela participação nos comitês.


    Diva Moriani: 32.329 euros, dos quais 25.863 euros pelo cargo de conselheira e 6.466 euros pela participação nos comitês.


    Francesco Garino: 25.863 euros, integralmente referentes ao cargo de conselheiro.


  • Como funcionam os bônus STI

    Além da parcela fixa da remuneração, a Juventus prevê um sistema de bônus anuais vinculados aos resultados, denominado Short Term Incentive (STI). Trata-se, em essência, de bônus em dinheiro que os dirigentes podem receber ao atingir determinados objetivos durante a temporada, definidos pelo clube com base em suas prioridades.


    Para o exercício de 2026/27, o plano considera três fatores: os resultados financeiros, os resultados esportivos e o cumprimento das metas de gestão. O peso atribuído a cada componente varia conforme as responsabilidades de cada dirigente. Pelo mecanismo, o bônus pode variar de zero a 150% do valor de referência, de acordo com os resultados efetivamente alcançados. Para o diretor-executivo e diretor-geral, esse valor corresponde a 100% da remuneração fixa anual bruta; para os demais dirigentes estratégicos, corresponde a 50%.


    No caso de Carnevali, considerando o salário fixo de 1,75 milhão de euros, o bônus anual poderá chegar a 1,75 milhão de euros se as metas forem integralmente cumpridas, podendo alcançar 2,625 milhões de euros caso os resultados superem as expectativas. São, naturalmente, valores potenciais, não garantidos.


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  • COMO FUNCIONAM OS BÔNUS LTI

    Além dos bônus anuais, a Juventus estabeleceu um segundo sistema de incentivos, chamado Long Term Incentive (LTI). Confira os detalhes no site Calcio e Finanza.

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