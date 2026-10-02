Terceira partida consecutiva deste novo ciclo da Itália de Roberto Mancini e, provavelmente, terceira variação sobre o tema de quem vai jogar no centro da linha defensiva de 4 que o técnico tem em mente desde o início de sua nova trajetória à frente da Itália.
Contra a França, na partida mais complicada destes primeiros 4 jogos da Nations League, a Itália vai apresentar um mix do que foi visto primeiro na derrota para a Bélgica e depois na vitória contundente na Turquia, mas olhando para o futuro, qual pode ser a melhor escolha entre os jogadores hoje disponíveis para a posição?