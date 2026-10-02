Como já foi dito, as possibilidades são muitas, considerando também os ausentes desta rodada, mas o tema central necessariamente terá de se deslocar e se concentrar também em outro fator: onde e como integrar outro grande ausente destas convocações, o lateral da Inter Federico Dimarco.





O melhor jogador da última Serie A é certamente um potencial ponto forte para a Itália, mas na Inter joga desde sempre aberto em um meio-campo com cinco e, no passado, a adaptação a uma defesa com quatro já não deu os mesmos resultados. A sensação é de que, para poder se dar ao luxo de ter Dimarco como lateral puro, ao seu lado seja necessário um marcador mais puro do que Alessandro Bastoni. A situação é diferente se Mancini optar por adiantar o jogador italiano para a linha de meio-campo como ponta adicional (hipótese já subentendida em alguns momentos), com Calafiori na cobertura às suas costas como lateral.