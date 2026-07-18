De 18 meses de desemprego à final da Copa do Mundo... Como De la Fuente reescreveu seu destino?

Ninguém esperava que o homem que deixou o estádio Mendizorroza com a cabeça baixa no outono de 2011, após ser demitido do cargo de técnico do Deportivo Alavés, voltasse, poucos anos depois, para subir ao maior palco do futebol mundial como técnico da seleção espanhola na final da Copa do Mundo.
Entre esses dois momentos, Luis de la Fuente viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida: dezoito meses sem emprego, sem certezas e com perguntas intermináveis sobre seu futuro no mundo do treinamento.
Mas essa fase, que para muitos parecia o fim da linha, transformou-se para ele em um verdadeiro recomeço. Ele aproveitou esse período para aprender, se desenvolver e se reconstruir, até se tornar hoje um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial, depois de conduzir a Espanha a uma série de conquistas e de redefinir a identidade da “La Roja” com seu estilo tranquilo e sua personalidade equilibrada.