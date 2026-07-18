De 18 meses de desemprego à final da Copa do Mundo... Como De la Fuente reescreveu seu destino?

O atacante catalão Jeto foi um dos últimos jogadores a marcar gols sob o comando de De la Fuente; aliás, ele marcou o gol de empate na última partida antes da demissão do técnico.

O jogador afirma que o time não merecia a troca da comissão técnica, ressaltando que De la Fuente estava à frente de seu tempo no que diz respeito ao estilo de jogo, pois acreditava na posse de bola e na saída organizada com a bola, ideias que não encontraram paciência suficiente dentro do clube.

Ele acrescenta que o técnico era querido entre os jogadores e passava longas horas na academia, a ponto de, às vezes, parecer mais comprometido com os treinos físicos do que os próprios jogadores.

Jeto relembra a cena da despedida na manhã seguinte à demissão, quando De la Fuente entrou no vestiário para se despedir de seus jogadores, em um estado de tristeza e desânimo, após sentir que seu projeto havia chegado ao fim antes mesmo de começar.

Entre os presentes naquela noite estava seu sobrinho, Luis de la Fuente, que acompanhou de perto a trajetória do tio. Ele diz que não esquece os gritos que pediam a saída do técnico durante a partida, mas estava convencido de que seu tio havia nascido para realizar coisas maiores do que treinar o Alavés.

Ele acrescenta que os membros da família repetiam constantemente para ele uma frase após a demissão: “O melhor ainda está por vir”, palavras que mais tarde se tornaram realidade em todos os seus detalhes.