Como ativar o “Multiview” no smartphone, na web e na Apple TV: basta abrir o aplicativo DAZN, acessar a partida ao vivo que você deseja assistir, iniciar a transmissão e clicar no ícone “Multiview” que aparece no canto inferior direito da tela. Em seguida, após iniciar a transmissão ao vivo, no smartphone você poderá selecionar o jogo adicional que deseja assistir simultaneamente, enquanto na web ou na Apple TV será possível incluir na tela até um máximo de quatro eventos, desde que todos estejam sendo transmitidos ao vivo. A qualquer momento, cada torcedor poderá escolher qual jogo ouvir, tocando na tela do próprio jogo para selecionar o áudio da narração.



