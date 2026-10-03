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Real Madrid v Chelsea FC: Quarterfinal First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
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Davide Ancelotti: Eu me divirto com o Barcelona, e Vinícius é um jogador intocável

D. Ancelotti
C. Ancelotti
H. Flick
P. Guardiola
J. Mourinho
T. Kroos
Vinicius Junior
K. Mbappe
Itália
Alemanha
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Portugal
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França
Marrocos
Argélia

Mourinho é a escolha certa para o Real Madrid, e Kroos jamais será substituído

Davide Ancelotti deixou de ser apenas um nome que se movimenta à sombra de seu lendário pai, Carlo, depois de começar a desenhar os contornos de sua própria carreira, passo a passo. Após anos passados ao lado do pai em grandes paradas como Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid, Davide viveu uma nova experiência no Botafogo e realizou o sonho de conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, antes de desembarcar no Lille, onde encontrou um projeto que lhe permite trabalhar à sua própria maneira.

Aos 37 anos, Davide parece mais convencido da necessidade de construir seu nome longe da constante comparação com o pai. Em uma longa conversa com o jornal espanhol "As", o treinador italiano falou com franqueza sobre sua filosofia de trabalho, a evolução do futebol moderno e a força do Campeonato Francês. Ele também abordou o Real Madrid e a saída de Toni Kroos, o impacto de Vinícius Júnior, a chegada de Kylian Mbappé e sua opinião sobre José Mourinho, além de seu sonho, que não esconde, de dirigir o clube merengue um dia.


  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLEAFP

    O projeto que concedeu a Davide Ancelotti seu próprio espaço

    Parece que a transferência para o Lille veio em um momento ideal para Davide Ancelotti, especialmente depois da fase difícil que viveu com a seleção do Brasil. O treinador italiano diz sobre sua chegada à França: "Passei da Copa do Mundo para estar aqui praticamente de um dia para o outro, e isso foi bom para mim, sinceramente, porque o que aconteceu com o Brasil foi extremamente difícil".

    No Lille, Ancelotti encontrou um projeto que ele descreve como consolidado, baseado no trabalho árduo e em padrões elevados, com presença constante nas competições europeias. Ele considera que o clube possui um modelo diferente no mundo do futebol, por ser capaz de competir e obter bons resultados e, ao mesmo tempo, manter sua estabilidade financeira.

    Ele destaca que o clube se apoia em um planejamento minucioso e não deixa as coisas por conta da improvisação, o que lhe permite revelar jogadores de destaque de forma contínua e, em seguida, lucrar com a venda deles sem que o projeto esportivo desmorone.

    Ele afirma: "Graças ao planejamento minucioso e à ausência de espaço para a improvisação, surgem aqui jogadores de destaque todos os anos, e é exatamente isso que torna o clube financeiramente estável. O Lille obtém resultados positivos, compete com força e disputa a Liga dos Campeões da Europa. É um caso único no mundo do futebol de hoje".

    Davide Ancelotti não acredita que o Campeonato Francês careça de força; pelo contrário, ele considera que sua natureza física e competitiva o aproxima do clima da Premier League inglesa. Ele reconhece que o campeonato francês sofre por não receber a atenção que merece, sobretudo diante dos problemas com os direitos de transmissão televisiva, mas afirma, ao mesmo tempo, que ele continua produzindo um grande número de talentos.

    E acrescenta: "Em termos de intensidade e competitividade, o futebol francês se assemelha bastante à Premier League inglesa. Na verdade, muitos jogadores franceses acabam na Inglaterra".

    Em seguida, ele esclarece a natureza do desafio dentro de campo, dizendo: "Se você chega aqui achando que terá tempo de sobra para dominar a bola e pensar, está enganado".


  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A arma mais importante do futebol moderno: a Itália em busca de sua identidade

    E, ao direcionar a conversa para a evolução do futebol, Ancelotti apresentou uma visão clara sobre o que considera a tendência mais evidente no jogo atualmente. Depois de anos em que as ideias de posse de bola, pressão e construção desde a defesa dominaram o cenário, o técnico do Lille acredita que os grandes times passaram a dar atenção crescente à fase defensiva.

    Ele diz: "As equipes de ponta de hoje dão a maior importância à sua fase defensiva. Seja usando a marcação por zona ou a marcação individual, os times que chegam à final da Liga dos Campeões priorizam a defesa em detrimento do ataque".

    Ele cita o Arsenal e o Paris Saint-Germain, apesar da diferença entre seus estilos, afirmando que os dois times têm em comum uma base defensiva forte. Também esclarece que a marcação individual se tornou uma arma utilizada por grandes equipes como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona, além do Real Madrid quando pressiona com intensidade, sendo o objetivo principal impedir que o adversário tenha tempo e espaço para construir o jogo.

    Ele afirma que esse tipo de futebol precisa de defensores capazes de vencer os duelos individuais, citando Saliba e Gabriel no Arsenal, e Marquinhos e Pacho no Paris Saint-Germain.

    A seleção espanhola conta com uma admiração evidente de Davide Ancelotti, que vê nela um modelo de futebol técnico e coletivo. Ele diz: "Eles são excelentes no trato com a bola. Eles representam o futebol técnico, o terceiro homem, a superioridade numérica e, o mais importante, o jogar como uma equipe só. Eles são, sem dúvida, uma fonte de inspiração".

    Também elogiou a fidelidade da seleção espanhola à sua identidade mesmo nos períodos em que não conquistava vitórias, considerando que o futebol espanhol conseguiu construir uma identidade nacional clara.

    Em contrapartida, ele considera que a Itália precisa de estabilidade em seu projeto, apontando que a seleção italiana sempre foi conhecida por sua força defensiva, mas que esse aspecto já não está presente da mesma forma no momento atual. E disse: "Sempre fomos famosos por nossa força defensiva, e isso é o que já não acontece agora. Sempre tivemos técnicos competentes, como Mancini e Spalletti, de nível muito alto. E agora, espero que vejamos estabilidade em nosso projeto".


  • FBL-WC-2026-BRA-TRAININGAFP

    Barcelona e Guardiola: o futebol muda quando os jogadores mudam

    Davide se lembra de como o Barcelona comandado por Pep Guardiola inspirou muitos clubes ao redor do mundo, mas aponta um problema fundamental: nem toda equipe possui os jogadores capazes de aplicar a mesma filosofia.

    Ele considera que isso aconteceu na Itália e na Alemanha, quando muitas equipes começaram a adotar estilos baseados na posse de bola e no passe, apesar da diferença na natureza dos jogadores que tinham à disposição.

    Sobre o Barcelona atual, ele afirma que gosta de assisti-lo, especialmente por causa do seu estilo direto, destacando sua admiração pela forma como Raphinha é utilizado como atacante nato e por suas movimentações nos espaços.

    E diz que o futebol direto não significa apenas lançar os jogadores para a frente, mas exige um jogador que tenha a capacidade de passar a bola com precisão em direção ao espaço adequado.

    Quanto a se ele tem algum ídolo de fora do campo, disse: "Primeiro, meu pai, claro. Depois gosto muito do Emery, porque ele tem uma organização defensiva incrível. Suas equipes defendem bem, e ele prepara as partidas de maneira excelente. Além disso, prefere o futebol ofensivo e o jogo tático. Mas o que realmente me agrada nele é sua abordagem defensiva, assim como me agrada a organização defensiva que o Arteta segue atualmente. Também valorizo o trabalho que o Luis Enrique realiza".

    E acrescentou: "Admiro a capacidade do Simeone de se preparar para os grandes jogos, porque ele sempre descobre os pontos fracos do adversário, seja no ataque ou na defesa. Não o considero meu ídolo, mas é uma pessoa com quem se pode aprender muito, assim como se pode aprender com outros, como Emery, De Zerbi e Klopp".


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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Kroos: um jogador que o Real Madrid não consegue clonar

    A saída de Toni Kroos foi um dos principais assuntos nos quais Davide Ancelotti se deteve, falando com grande admiração do meio-campista alemão. Ele diz com clareza: "Você perde algo que nunca mais vai recuperar".

    Ao ser questionado sobre o que o Real Madrid perdeu com a saída de Kroos, respondeu: "O melhor jogador do mundo na sua posição. Você não pode dizer: preciso de outro Kroos, porque não existe jogador igual a ele".

    Ele considera que Kroos não era apenas um jogador que distribuía a bola, mas sim alguém que controlava totalmente o ritmo da partida, determinava a velocidade com que ela era jogada e fazia o jogo seguir de acordo com as suas decisões. Ele também aponta a sua capacidade física e tática, explicando que ele percorria cerca de 11 quilômetros por partida, sabia como defender e possuía uma consciência tática excepcional.

    Ele acrescenta que a sua relação com Kroos era boa, e que conversar com ele sobre futebol era sempre enriquecedor, porque ele tinha ideias e opiniões que levavam os outros a pensar. E diz: "Ele me tornou um treinador melhor. A sua saída foi uma grande perda".

    Quando o nome de Rodri foi mencionado como um jogador que poderia se adaptar ao Real Madrid, Davide não hesitou em confirmar a sua capacidade de ter sucesso em qualquer lugar. Mas rejeitou a ideia de buscar um "novo Kroos", afirmando que o Real Madrid não precisa clonar um jogador que foi embora, e sim encontrar o seu próprio equilíbrio.

    E disse: "Não há necessidade de buscar um substituto para o Toni. O Real Madrid vai encontrar o seu equilíbrio. Com Rodri ou sem ele, continuará sendo um concorrente forte até o fim, como sempre acontece".

    Ele considera que a identidade do Real Madrid lhe permite estar presente nos momentos decisivos, acrescentando: "No fim, quando chega a hora da decisão, o Real Madrid está sempre presente".


  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Vinícius: um jogador insubstituível

    Já Vinícius Júnior recebeu grandes elogios de Davide, que falou sobre o impacto do ponta brasileiro dentro e fora de campo. Ele diz que Vinícius marcou dois gols em finais da Liga dos Campeões, e por isso não pode deixar de ser grato a ele, destacando que o jogador é querido pelos companheiros por conta de sua personalidade e comprometimento.

    E acrescenta: "Ele não falta a nenhum treino. Não esconde nada, não engana ninguém, não hesita em dizer a verdade e não diz: isto está me doendo, por isso não vou treinar. Ele está sempre presente pelo time".

    Ele considera que essas qualidades explicam por que os jogadores gostam dele, mas ao mesmo tempo afirma que Vinícius é um jogador que precisa de uma estrutura tática adequada ao seu redor.

    Ele diz que o jogador brasileiro é muito direto e ofensivo, e sempre avança para a frente, e portanto deve haver uma estrutura defensiva atrás dele que permita ao time aproveitar suas capacidades sem perder o equilíbrio.

    E resume sua ideia dizendo: "Você não pode mudar o Vini, mas pode mudar a estrutura básica do time ao redor dele".

    Ao falar sobre como combinar Vinícius e Kylian Mbappé, Davide aponta que ter jogadores diretos desse nível proporciona ao time capacidades ofensivas enormes, mas ao mesmo tempo impõe desafios táticos.

    Ele esclareceu que não está falando especificamente do Real Madrid atual, afirmando que o clube merengue sempre teve jogadores que não dão ao adversário a chance de dominar por completo, e que o verdadeiro desafio está em manter a coesão do time.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Mourinho: o homem que ele considera ideal para o Real Madrid

    Davide Ancelotti rejeitou a ideia de que os jogadores do Real Madrid têm mais poder do que o treinador, afirmando que os atletas têm personalidades fortes, mas que isso não significa que controlem a equipe. Ele disse: "Se fosse assim, não haveria necessidade de um treinador. Mas a realidade não é essa. Os jogadores do Real Madrid são extremamente profissionais".

    Ele destacou que a objeção dos jogadores ou a falta de vontade de deixar o campo é algo natural, mas que isso não significa que eles imponham suas decisões à comissão técnica. E afirmou com clareza: "No vestiário do Real Madrid, o treinador é quem toma as decisões".

    Ao falar sobre José Mourinho, Davide Ancelotti foi claro em sua estima pelo treinador português, considerando que a história recente do Real Madrid mostra por que o vê como adequado para o momento atual. Ele disse: "A história recente do Real Madrid mostra por que Mourinho é o treinador ideal neste momento. Ele é apaixonado pelo Real Madrid e tem uma motivação enorme".

    Ele também falou sobre sua experiência pessoal com Mourinho, afirmando que o entrevistou como parte do curso de treinamento que estava cursando, e que o treinador português sempre foi cordial com ele, mesmo durante os períodos de competição. Davide considera que Mourinho deixou uma marca clara no futebol, especialmente do ponto de vista técnico e tático, destacando que ele mudou o jogo à sua maneira.

  • Real Valladolid CF v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    O pai e o exemplo: e o sonho do Real Madrid

    Não seria possível que a entrevista deixasse de abordar Carlo Ancelotti, pai de Davide e seu ex-treinador. Davide coloca o pai no topo do mundo da treinação, afirmando que ele representa um exemplo a seguir nessa profissão depois de tudo o que conquistou.

    Ele também reconhece que o Real Madrid deixou uma marca profunda em sua trajetória, após começar como preparador físico e depois se tornar auxiliar técnico, adquirindo ao longo dos anos de trabalho no clube merengue uma grande experiência sob a pressão dos grandes jogos.

    E diz: "No Real Madrid, com toda essa pressão, o tempo parece passar muito devagar. Trata-se simplesmente de ter consciência de que cada partida é a mais importante".

    Davide Ancelotti não esconde seu sonho de treinar o Real Madrid um dia, mas, ao mesmo tempo, tem consciência de que o nome de seu pai ou sua relação com o clube não bastam para lhe dar esse cargo. E diz: "O Real Madrid é o sonho de todos, e o meu também, claro".

    Mas acrescenta que todo treinador que chega ao Real Madrid construiu sua posição por meio de resultados, algo que ele sabe que precisa alcançar antes de pensar nesse passo. E afirma: "A questão é se eu vou merecê-lo ou não. Não depende apenas do Real Madrid, mas depende de mim e do que eu for capaz de conquistar na minha trajetória".

    E resume sua filosofia de treino em uma frase clara: "Podemos passar três dias aqui falando sobre ideias e filosofia, mas o mais importante é vencer".

    Assim, Davide Ancelotti parece diante de uma missão dupla: aproveitar o imenso legado que seu nome carrega e, ao mesmo tempo, construir uma identidade independente que o torne digno de ser visto como um treinador por si só. E, entre o projeto do Lille e o sonho do Real Madrid, o treinador italiano segue seu caminho com passos calculados, ciente de que o caminho até o topo não se abre com nomes, e sim com resultados.