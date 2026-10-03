Davide Ancelotti: Eu me divirto com o Barcelona, e Vinícius é um jogador intocável

Parece que a transferência para o Lille veio em um momento ideal para Davide Ancelotti, especialmente depois da fase difícil que viveu com a seleção do Brasil. O treinador italiano diz sobre sua chegada à França: "Passei da Copa do Mundo para estar aqui praticamente de um dia para o outro, e isso foi bom para mim, sinceramente, porque o que aconteceu com o Brasil foi extremamente difícil".

No Lille, Ancelotti encontrou um projeto que ele descreve como consolidado, baseado no trabalho árduo e em padrões elevados, com presença constante nas competições europeias. Ele considera que o clube possui um modelo diferente no mundo do futebol, por ser capaz de competir e obter bons resultados e, ao mesmo tempo, manter sua estabilidade financeira.

Ele destaca que o clube se apoia em um planejamento minucioso e não deixa as coisas por conta da improvisação, o que lhe permite revelar jogadores de destaque de forma contínua e, em seguida, lucrar com a venda deles sem que o projeto esportivo desmorone.

Ele afirma: "Graças ao planejamento minucioso e à ausência de espaço para a improvisação, surgem aqui jogadores de destaque todos os anos, e é exatamente isso que torna o clube financeiramente estável. O Lille obtém resultados positivos, compete com força e disputa a Liga dos Campeões da Europa. É um caso único no mundo do futebol de hoje".

Davide Ancelotti não acredita que o Campeonato Francês careça de força; pelo contrário, ele considera que sua natureza física e competitiva o aproxima do clima da Premier League inglesa. Ele reconhece que o campeonato francês sofre por não receber a atenção que merece, sobretudo diante dos problemas com os direitos de transmissão televisiva, mas afirma, ao mesmo tempo, que ele continua produzindo um grande número de talentos.

E acrescenta: "Em termos de intensidade e competitividade, o futebol francês se assemelha bastante à Premier League inglesa. Na verdade, muitos jogadores franceses acabam na Inglaterra".

Em seguida, ele esclarece a natureza do desafio dentro de campo, dizendo: "Se você chega aqui achando que terá tempo de sobra para dominar a bola e pensar, está enganado".



