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David Beckham vai comprar outro clube? Dono do Inter Miami é ligado a surpreendente aquisição de gigante histórico francês
Beckham é ligado à compra do Nantes
Beckham pode estar prestes a expandir seu império no futebol após surgir como um potencial comprador do histórico clube francês Nantes. Ouest-France afirma que o ex-astro do Manchester United está envolvido em um consórcio que pretende comprar o clube em dificuldade. O Nantes recebeu pelo menos três ofertas de aquisição, com duas propostas vindas de fundos de investimento sediados no Reino Unido. Discussões em alto nível teriam citado o nome do coproprietário do Inter Miami em várias ocasiões, enquanto o atual dono, Waldemar Kita, busca uma venda.
- AFP
Gigantes históricos da França em turbulência esportiva
O Nantes representa uma perspectiva atraente, apesar de sua atual situação em campo. O clube, oito vezes campeão da Ligue 1, tem uma rica história no futebol francês e oferece um projeto com potencial para restaurar a glória do passado.
No entanto, o clube vive atualmente um grave caos após o rebaixamento da Ligue 1. O Nantes está na lanterna da Ligue 2 depois de perder todos os seus três primeiros jogos da liga na temporada.
Os torcedores ficaram frustrados sob a gestão do empresário polonês Kita, que comprou o clube em 2007. Ao lado do filho e CEO do clube, Franck, Kita esteve à frente de dois rebaixamentos e 24 treinadores em 19 anos.
Construindo um impressionante portfólio global de futebol
Uma investida pelo Nantes marcaria o passo mais recente no portfólio de propriedades de Beckham em expansão. O ex-capitão da Inglaterra já detém participações significativas em dois clubes diferentes na América do Norte e na Inglaterra.
Beckham iniciou sua trajetória como proprietário ao exercer uma opção para adquirir uma equipe de expansão da MLS em fevereiro de 2014. Esse direito havia sido originalmente assegurado como parte de seu contrato assinado com o LA Galaxy em 2007.
O Inter Miami fez posteriormente sua estreia oficial na MLS em março de 2020. Beckham também adquiriu uma participação de 10 por cento no Salford City ao lado dos companheiros da Class of '92 em janeiro de 2019, antes de liderar um novo consórcio de aquisição com Gary Neville em maio de 2025.
- Getty Images Sport
Próximos passos para a proposta de compra do Nantes
Com Kita ativamente aberto à venda, as negociações devem continuar à medida que os concorrentes apresentam suas propostas finais. Beckham e seu grupo de investimento buscarão finalizar os detalhes para garantir o controle do clube francês. Se um acordo for fechado, a prioridade imediata será estabilizar o desempenho em campo na Ligue 2. Os possíveis novos proprietários terão a tarefa de reverter a forma do início da temporada e reconstruir a estrutura de longo prazo do clube.
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