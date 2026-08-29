O Nantes representa uma perspectiva atraente, apesar de sua atual situação em campo. O clube, oito vezes campeão da Ligue 1, tem uma rica história no futebol francês e oferece um projeto com potencial para restaurar a glória do passado.

No entanto, o clube vive atualmente um grave caos após o rebaixamento da Ligue 1. O Nantes está na lanterna da Ligue 2 depois de perder todos os seus três primeiros jogos da liga na temporada.

Os torcedores ficaram frustrados sob a gestão do empresário polonês Kita, que comprou o clube em 2007. Ao lado do filho e CEO do clube, Franck, Kita esteve à frente de dois rebaixamentos e 24 treinadores em 19 anos.