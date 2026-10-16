Um novo projeto e o objetivo declarado de conquistar o acesso à Série B no menor tempo possível. A decepção pela derrota para o Ascoli na final dos playoffs, em 7 de junho, já ficou para trás. A Union Brescia, clube fundado no verão de 2025 para manter o futebol profissional na cidade lombarda após a falência do clube dirigido por Massimo Cellino, quer tentar novamente de imediato. Uma retomada marcada pela continuidade: Eugenio Corini permaneceu no comando da equipe após assumir em dezembro no lugar do demitido Aimo Diana, que acertou com o Perugia nos últimos dias.
Das lágrimas aos novos planos de acesso: o Union Brescia tenta novamente
A RETOMADA COM A MARCA DE CORINI
O técnico de 56 anos havia terminado o último campeonato em segundo lugar, com 69 pontos, 20 a menos que o líder Vicenza. Nas fases eliminatórias seguintes, venceu Casarano e Salernitana, mas acabou derrotado pelo Cesena. O desempenho foi considerado positivo pelo diretor esportivo Andrea Ferretti, que decidiu dar continuidade ao trabalho e montar um elenco competitivo. "O treinador fez um trabalho extraordinário e queremos elevar ainda mais o nível com contratações pontuais", disse o diretor esportivo em junho.
UM TIME RECONSTRUÍDO
No verão, portanto, a direção investiu de forma concreta no mercado e, na prática, reformulou o elenco: Corini recebeu vários reforços, entre eles o meia-atacante Andrea Rizzo Pinna, ex-Cosenza (contratado por 350 mil euros), o atacante Valerio Crespi (adquirido em definitivo junto ao Avellino por 500 mil euros) e o meio-campista Alessandro Mallamo, contratado em definitivo do Sudtirol por 120 mil euros. Tiago Casasola também chegou à cidade, contratado sem custos junto ao Catania. Já a diretoria concluiu mais de 20 operações de saída, confirmando a intenção de transformar profundamente o grupo à disposição de Corini.
O andamento em campo
Uma reformulação profunda que, neste início de temporada, já trouxe os resultados esperados, já que o Union (invicto até agora) é o segundo colocado, com 19 pontos, cinco atrás do líder Cittadella e um à frente do terceiro colocado, Ospitaletto Franciacorta. "Vi a raiva de quem quer vencer o campeonato", afirmou o técnico Corini após a vitória por 2 a 0 sobre a Pro Vercelli. Agora, ele mira o jogo de segunda-feira no campo da Giana Erminio, penúltima colocada com 5 pontos e que vem de cinco empates consecutivos.
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