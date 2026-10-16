Uma reformulação profunda que, neste início de temporada, já trouxe os resultados esperados, já que o Union (invicto até agora) é o segundo colocado, com 19 pontos, cinco atrás do líder Cittadella e um à frente do terceiro colocado, Ospitaletto Franciacorta. "Vi a raiva de quem quer vencer o campeonato", afirmou o técnico Corini após a vitória por 2 a 0 sobre a Pro Vercelli. Agora, ele mira o jogo de segunda-feira no campo da Giana Erminio, penúltima colocada com 5 pontos e que vem de cinco empates consecutivos.