Depois de passar o verão sem clube, Matteo Darmian conseguiu encontrar uma nova equipe com a temporada em andamento. A saída da Inter foi dolorosa, mas hoje, sob contrato com o Bologna, o defensor italiano vive mais um grande capítulo da carreira. Em entrevista ao Sportmediaset, Darmian contou alguns bastidores do que aconteceu ao longo deste longo verão.
Darmian: "A Inter continua sendo a mais forte. A ligação do Bologna foi inesperada e peculiar"
BOLOGNA: CHAMADA INESPERADA
"Sim, com certeza. Quando se começa um novo desafio, a gente sempre fica muito emocionado, mas também com aquela energia, com aquela vontade de fazer sempre o melhor. Foi uma ligação um pouco inesperada, no sentido de que foi um verão diferente para mim, porque era a primeira vez na carreira que eu ficava livre no mercado, sem contrato, então foi um verão um pouco diferente, mas minha vontade sempre foi continuar. Por isso, fiquei muito feliz com essa ligação. Foi uma oportunidade importante para mim, e eu a aproveitei na hora".
THURAM E OS EX-COMPANHEIROS DE EQUIPE
"Não, ainda não, mas foi Tikus quem me deu esse apelido, e gosto de usá-lo. É legal e, conhecendo também Marcus e o vínculo que se criou entre nós nestes anos, fico muito feliz. Com quem criei laços? Com os italianos, a começar por Bastoni, mas, claro, também com Tikus Turam. Só não queria esquecer ninguém, porque acho que, nestes anos, o grupo foi a força, a base para construir os sucessos que a Inter vem conquistando."
Inter segue favorita
"Inter favorita ao título italiano? Acho que sim, e está demonstrando isso também neste ano. Na Inter para Real x Inter? Coincidiu perfeitamente com os compromissos. Também tive a oportunidade de levar as crianças para ver esse grande jogo no Bernabéu, e fiquei muito feliz. Vi uma equipe forte, porque não é para qualquer um ir a Madri com uma grande mentalidade e impor seu jogo. É claro que, contra equipes desse nível, derrotas também podem acontecer. Na Europa, todos os jogos são difíceis, mas a Inter certamente terá condições e oportunidade de avançar. Espero que chegue o mais longe possível".
PENSA EM SE APOSENTAR?
"Sabe, é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas sempre fui movido pela paixão que me acompanhou durante todos os anos da minha carreira. Por isso, sempre tentei ver o lado positivo e estava convencido de que uma oportunidade poderia surgir. É claro que, ao longo de todo o verão, uma coisa ou outra passou pela minha cabeça, mas estou feliz de estar aqui hoje."
O fim do contrato com a Inter
"Eu sabia que tinha mais um ano de contrato e que minha trajetória na Inter poderia chegar ao fim. Mas posso dizer que ela terminou bem, de forma muito positiva, com a conquista de um título do Campeonato Italiano e de uma Copa da Itália. Para mim, foram seis anos maravilhosos. Tenho uma ligação incrível com todos: os jogadores, as comissões técnicas com as quais tive a oportunidade de trabalhar, o clube e os torcedores. Criamos algo muito bonito e único, que levarei sempre comigo."
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.