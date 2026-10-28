"Sim, com certeza. Quando se começa um novo desafio, a gente sempre fica muito emocionado, mas também com aquela energia, com aquela vontade de fazer sempre o melhor. Foi uma ligação um pouco inesperada, no sentido de que foi um verão diferente para mim, porque era a primeira vez na carreira que eu ficava livre no mercado, sem contrato, então foi um verão um pouco diferente, mas minha vontade sempre foi continuar. Por isso, fiquei muito feliz com essa ligação. Foi uma oportunidade importante para mim, e eu a aproveitei na hora".