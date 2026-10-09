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Adhe Makayasa
Traduzido por

Daniel Farke dá atualização mista sobre lesões no Leeds United, com Daniel James fora do confronto com o Arsenal

D. Farke
D. James
J. Rodon
J. Bahoya
H. Wilson
Arsenal x Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League

O técnico do Leeds United, Daniel Farke, deu uma extensa atualização sobre o estado físico do elenco antes da viagem para enfrentar o Arsenal, confirmando que Daniel James está fora com um problema nas costas. O treinador alemão também trouxe atualizações importantes sobre Joe Rodon, Jean-Matteo Bahoya e Harry Wilson, enquanto o clube de Yorkshire se prepara para defender seu início invicto em Londres.

  • Ponta fica fora após compromisso com a seleção

    As opções ofensivas do Leeds sofreram um golpe significativo depois que James teve uma lesão nas costas enquanto estava com a seleção. A ausência do ponta aumenta ainda mais os problemas no elenco de Farke, com o defensor Rodon ainda fora enquanto continua sua reabilitação de um problema no tendão da coxa. Esses problemas físicos exigem mudanças na equipe titular, enquanto os visitantes tentam manter o bom início de campanha na Premier League.

  • imago-sport-1083572776.jpgNews Images

    Técnico detalha ausências importantes no elenco

    O técnico alemão atualizou a situação do elenco durante sua entrevista coletiva pré-jogo antes da viagem à capital.

    Falando aos repórteres, Farke detalhou o cronograma de recuperação de Rodon antes de confirmar que James não terá participação contra o Arsenal: "Joe está no caminho de volta em sua reabilitação, fazendo um bom progresso. Ele já realizou sessões individuais no campo, mas ainda vai demorar um pouco até que volte aos treinos com o grupo.

    "Além disso, Daniel James vai desfalcar o jogo contra o Arsenal, então ele está fora com uma lesão nas costas. Ele voltou com essa lesão nas costas, mais ou menos, da seleção, e por isso não está disponível para este jogo."

  • Dupla de ataque aumenta as chances de ser escolhida

    Houve notícias mais animadoras mais à frente, com Bahoya e Wilson apresentando progresso concreto rumo à plena forma física.

    Avaliando as chances de Bahoya após um problema no tornozelo, Farke explicou: "Jean-Matteo Bahoya também voltou com uma distensão no tornozelo, mas parece bem melhor. Hoje foi a primeira vez que ele esteve conosco no campo. Temos de esperar agora para ver como o corpo dele reage, mas parece que há uma chance de que ele esteja disponível. Pelo menos houve progresso."

    O treinador então deu uma atualização sobre Wilson após seu retorno de um problema muscular: "E também há boas notícias com Harry Wilson após sua lesão muscular, ele está de volta aos treinos com o time desde terça-feira. Mais uma vez, também temos de esperar agora para ver como o corpo dele reage, mas também há uma chance de que ele esteja disponível para este jogo."

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  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    Sequência invicta encara teste formidável

    Um desafio formidável agora aguarda o time invicto de Farke, que se prepara para visitar o Emirates Stadium no sábado, 10 de outubro. Os comandados de Mikel Arteta ocupam atualmente a segunda colocação na tabela após vencerem quatro de seus cinco primeiros jogos. Além disso, o Arsenal ostenta um retrospecto dominante no confronto direto, com oito vitórias consecutivas sobre o Leeds, além de uma sequência de nove partidas sem perder em casa para o clube de Yorkshire.

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