O técnico alemão atualizou a situação do elenco durante sua entrevista coletiva pré-jogo antes da viagem à capital.

Falando aos repórteres, Farke detalhou o cronograma de recuperação de Rodon antes de confirmar que James não terá participação contra o Arsenal: "Joe está no caminho de volta em sua reabilitação, fazendo um bom progresso. Ele já realizou sessões individuais no campo, mas ainda vai demorar um pouco até que volte aos treinos com o grupo.

"Além disso, Daniel James vai desfalcar o jogo contra o Arsenal, então ele está fora com uma lesão nas costas. Ele voltou com essa lesão nas costas, mais ou menos, da seleção, e por isso não está disponível para este jogo."