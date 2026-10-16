Getty Images Sport
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Dan Burn dá forte indício sobre seu futuro no Newcastle após desastre diante do Coventry
Burn mira retorno ao Newcastle
Burn está pronto para disputar uma vaga entre os titulares do Newcastle. O capitão do clube perdeu o início da temporada devido a uma lesão no tornozelo, mas agora está totalmente recuperado e ansioso para contribuir.
Ele entrou nos minutos finais da recente derrota por 4 a 1 para o Coventry City. No entanto, o técnico Jaissle está conduzindo com cautela seu retorno à plena forma física, com base em dados específicos do departamento médico.
Burn sabe que ser capitão não lhe garante uma vaga automática entre os titulares. O ex-zagueiro do Brighton sabe que agora precisa provar seu valor ao novo técnico nos treinos.
- Getty Images Sport
Lutando por seu lugar
Jaissle consolidou uma sólida dupla de zaga formada por Sven Botman e Malick Thiaw nas últimas semanas. Burn reconhece a boa fase dos concorrentes na defesa e aceita plenamente o desafio que tem pela frente.
“Espero que sim. Tenho trabalhado duro para ficar em forma e espero ter uma oportunidade em algum momento”, disse Burn ao Chronicle Live, ao ser questionado sobre a possibilidade de ser titular pela primeira vez em uma partida oficial nesta temporada. “Os jogadores que vêm atuando estão se saindo muito bem. Por isso, vou ter que trabalhar duro para voltar ao time.”
Liderança crucial no vestiário
Apesar de ter jogado poucos minutos, Burn continua sendo uma figura muito influente nos bastidores. Jaissle vê o jogador de 34 anos como uma liderança fundamental no vestiário e uma peça-chave de seu projeto.
O técnico alemão dispensou a comissão técnica anterior após a saída de Eddie Howe no verão. Por isso, tem recorrido muito ao conhecimento e à experiência de seu capitão veterano para manter a harmonia do elenco.
“Precisamos lidar com isso com muito cuidado”, observou Jaissle. “Essa é a parte complicada, porque sentimos muita falta deles. Para Dan, provavelmente ainda é cedo demais para conseguir uma vaga entre os titulares.”
- Getty
Reagindo contra o Aston Villa
O Newcastle tentará deixar para trás a decepção diante do Coventry quando enfrentar o Aston Villa em seu próximo jogo. A equipe de Jaissle ocupa atualmente a 11ª posição na Premier League, com oito pontos em seis partidas. Como o Aston Villa enfrenta dificuldades neste início de temporada e somou apenas cinco pontos até agora, o Newcastle buscará conquistar os três pontos diante de sua torcida.
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