Da magia de Shubair ao choque de Marmoush... Como o sol do Egito brilhou na Copa do Mundo de 2026?

A seleção egípcia escreveu um novo capítulo na história de suas participações nas Copas do Mundo, após encerrar sua trajetória na edição de 2026.

Essa participação foi marcada por diversos sentimentos contraditórios, entre o orgulho por uma conquista histórica sem precedentes e a tristeza pela perda de uma oportunidade de ouro de chegar a fases mais avançadas.

Entre um lado e outro, os Faraós deixaram o palco mundial com uma série de pontos positivos e negativos, que analisamos neste relatório no site Kooora: