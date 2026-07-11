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Hussein Hamdy

Traduzido por

Da magia de Shubair ao choque de Marmoush... Como o sol do Egito brilhou na Copa do Mundo de 2026?

H. Hassan
O. Marmoush
M. Salah
M. Shobeir
Egito
Argentina
Copa do Mundo
Egito
Argentina

Sistema do Decano

A seleção egípcia escreveu um novo capítulo na história de suas participações nas Copas do Mundo, após encerrar sua trajetória na edição de 2026.

Essa participação foi marcada por diversos sentimentos contraditórios, entre o orgulho por uma conquista histórica sem precedentes e a tristeza pela perda de uma oportunidade de ouro de chegar a fases mais avançadas.

Entre um lado e outro, os Faraós deixaram o palco mundial com uma série de pontos positivos e negativos, que analisamos neste relatório no site Kooora:

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Superando o medo da Copa do Mundo

    A maior conquista da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 foi superar o complexo histórico que a perseguiu na competição ao longo de suas participações anteriores.

    Após longos anos de sofrimento, os Faraós conseguiram conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo e chegaram às oitavas de final pela primeira vez na história, virando a página dos resultados negativos, cujo último episódio foi a derrota nas três partidas disputadas na edição de 2018.

    A seleção egípcia não entra mais na Copa do Mundo apenas como convidada de honra, mas provou sua capacidade de competir com as grandes seleções e impor sua personalidade até mesmo diante da Argentina, o que dá às futuras gerações mais confiança na possibilidade de alcançar novas conquistas.

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  • Jill ganha a aposta

    Talvez o maior ganho para os Faraós tenha sido o destaque de um grupo de jovens jogadores para quem o torneio se tornou um divisor de águas em suas carreiras.

    Mustafa Shubair roubou a cena como o principal destaque da seleção egípcia na maioria das partidas do torneio, após apresentar um desempenho excepcional, com destaque para a defesa de dois pênaltis contra o Irã e a Argentina, confirmando que o Egito conta com um goleiro capaz de liderar a seleção por muitos anos.

    Além disso, Hamza Abdelkarim saiu do torneio com grandes conquistas, depois de chamar a atenção do Barcelona, que agora considera que o jovem jogador merece uma chance na equipe principal durante a pré-temporada.

    Haitham Hassan também provou que possui potencial para atuar em um nível mais alto, após apresentar um desempenho notável nas partidas contra a Austrália e a Argentina, o que pode abrir para ele as portas para uma transferência para um clube maior na Europa durante a janela de transferências de verão.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sistema em fase de desenvolvimento

    Embora a seleção egípcia ainda esteja longe de alcançar o modelo marroquino — que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022 e, posteriormente, às quartas de final da edição de 2026 —, Hossam Hassan conseguiu traçar as linhas gerais de um projeto diferente sobre o qual é possível construir.

    O técnico demonstrou sua capacidade de extrair o melhor de seus jogadores, apostando em nomes fora das expectativas e transformando-os em peças decisivas, como aconteceu com Mustafa Zico na Copa do Mundo, depois de já ter destacado Islam Issa de forma notável.

    Além disso, a seleção demonstrou um claro espírito coletivo e disciplina tática na maioria das partidas, o que reflete a evolução do sistema, apesar dos recursos limitados em comparação com as grandes seleções.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marmoush... a maior ausência

    Por outro lado, Omar Marmoush foi a maior decepção da seleção egípcia durante o torneio.

    Marmoush chegou à Copa do Mundo sendo considerado, ao lado de Mohamed Salah, uma das principais armas ofensivas temidas pelos adversários, mas não conseguiu corresponder a essas expectativas em campo.

    O atacante dos Faraós desperdiçou várias chances fáceis e exagerou nas jogadas individuais em detrimento das soluções coletivas. Um dos momentos mais negativos foi a chance perigosa que ele desperdiçou contra a Argentina quando o placar estava empatado em 2 a 2 — uma oportunidade que poderia ter garantido à Egito a classificação para as quartas de final.

  • Jogadas de bola parada... uma crise que não acaba mais

    As jogadas de bola parada voltaram a revelar um dos problemas mais antigos do futebol egípcio, depois que a seleção sofreu a maioria dos gols na Copa do Mundo de 2026 em jogadas de bola parada ou cruzamentos.

    O torneio confirmou que essa crise ainda precisa de uma solução radical, diante da repetição dos mesmos erros contra mais de um adversário, o que destaca a necessidade de se contar com um treinador especializado em jogadas de bola parada, assim como ocorre nos maiores clubes e seleções do mundo.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Falta de concentração

    A seleção egípcia pagou um preço alto pela falta de concentração em vários momentos decisivos durante a Copa do Mundo de 2026.

    Apesar de estarem com dois gols de vantagem sobre a Argentina, os Faraós permitiram que o adversário empatasse o jogo, fazendo com que o sonho de avançar para as quartas de final fosse por água abaixo; além disso, a falta de concentração quase custou derrotas contra a Bélgica e o Irã, não fosse pelo brilhantismo de Mustafa Shubair.

    O segundo gol marcado por Lionel Messi contra o Egito foi o exemplo mais marcante disso, depois que o capitão da Argentina ficou sem marcação dentro da grande área, em uma jogada em que faltou concentração defensiva por parte de Muhannad Lashin e Mahmoud Hassan Trezeguet.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Banco de reservas fraco

    O torneio também revelou que a seleção egípcia ainda apresenta uma clara deficiência na qualidade dos reservas em comparação com os titulares.

    A diferença ficou bem evidente nas posições de lateral, com Ahmed Fattouh e Mohamed Hani, bem como no meio-campo, com Muhannad Lashin e Marwan Attia, onde os reservas não tinham a qualidade necessária para manter o nível de desempenho.

    Também se destacou a crise na posição de meia-armador, cargo em que Hossam Hassan contornou a falta de opções com uma inovação tática que consistiu em atribuir a Mohamed Salah funções mais importantes na construção de jogadas; no entanto, a dependência contínua apenas dessa solução pode representar um desafio para os Faraós em torneios futuros.

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