O Atlético de Madrid já pensa em pagar à Juventus os 25 milhões previstos na opção de compra de Jonathan David, que teve um ótimo início de temporada com a camisa dos Colchoneros, com 3 gols em 4 partidas. A informação é do jornal espanhol Relevo.





O canadense, nascido em 2000, é um tipo de jogador que Diego Simeone não tinha, e seu início de temporada convence cada vez mais o clube: além dos números, a contribuição do ex-Lille para o jogo do Atleti e sua adaptação ao esquema do Cholo também seguem de vento em popa.





"Ele tem algo que não tínhamos, é um atacante que se movimenta naturalmente para a direita e faz um grande trabalho defensivo pela equipe", explicou Simeone após a vitória sobre o Manchester United na Champions League.