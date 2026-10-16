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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Da Espanha: Atlético de Madrid já decidiu e tem 25 milhões prontos por Jonathan David, da Juventus

Juventus
J. David
Atlético de Madrid

Simeone está cada vez mais convencido do valor do atacante canadense, emprestado pela Juventus ao Atlético com opção de compra.

O Atlético de Madrid já pensa em pagar à Juventus os 25 milhões previstos na opção de compra de Jonathan David, que teve um ótimo início de temporada com a camisa dos Colchoneros, com 3 gols em 4 partidas. A informação é do jornal espanhol Relevo.


O canadense, nascido em 2000, é um tipo de jogador que Diego Simeone não tinha, e seu início de temporada convence cada vez mais o clube: além dos números, a contribuição do ex-Lille para o jogo do Atleti e sua adaptação ao esquema do Cholo também seguem de vento em popa.


"Ele tem algo que não tínhamos, é um atacante que se movimenta naturalmente para a direita e faz um grande trabalho defensivo pela equipe", explicou Simeone após a vitória sobre o Manchester United na Champions League.

  • O ACORDO

    O clube da capital espanhola tentará negociar com a Juve, mas o dinheiro já está previsto no orçamento. Conforme estabelecido no acordo de empréstimo firmado no verão passado entre a Juventus e o Atlético de Madrid, o clube espanhol tem a opção de comprar o jogador mediante o pagamento de 25 milhões.


    Confira o comunicado oficial divulgado no verão passado: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Club Atlético de Madrid para a cessão temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Jonathan Christian David. O acordo também prevê a possibilidade de o Atlético de Madrid adquirir em definitivo os direitos às prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual transferência definitiva é de 25 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios financeiros".

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