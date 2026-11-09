Pau Cubarsí é o novo vencedor do Golden Boy, o prestigioso prêmio que reconhece o melhor jogador sub-21 que atua na Europa. Assim como já aconteceu com Lamine Yamal, Pedri e Gavi, o Barcelona continua apostando nos jovens.
Cubarsì vence o Golden Boy 2026
O ano de 2026 será inesquecível para o defensor do Barcelona e da seleção espanhola, que, além de ter conquistado La Liga e a Supercopa da Espanha com seu clube e a Copa do Mundo com a seleção espanhola, também pode se orgulhar de ser o novo "Golden Boy" de sua geração. O jornal Tuttosport concede esse reconhecimento internacional todos os anos desde 2003, e uma de suas regras determina que ninguém pode vencer mais de uma vez.
A festa é grande no Barcelona: Joan Laporta também foi reconhecido como melhor presidente, enquanto Giulia Galli, jogadora do time feminino do Barça B, foi escolhida para receber o prêmio Best Italian Golden Girl. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no próximo dia 14 de dezembro.
Lista de campeões
2003: Rafael Van der Vaart.
2004: Wayne Rooney.
2005: Lionel Messi.
2006: Cesc Fàbregas.
2007: Sergio Agüero.
2008: Anderson Oliveira.
2009: Alexandre Pato.
2010: Mario Balotelli.
2011: Mario Gotze.
2012: Isco Alarcón.
2013: Paul Pogba.
2014: Raheem Sterling.
2015: Anthony Martial.
2016: Renato Sanches.
2017: Kylian Mbappé.
2018: Matthijs de Ligt.
2019: Joao Félix.
2020: Erling Haaland.
2021: Pedri González.
2022: Pablo Gavi.
2023: Jude Bellingham.
2024: Lamine Yamal.
2025: Désiré Doué.
2026: Pau Cubarsí.
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