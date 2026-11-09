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Ao VivoIngressos
Pau Cubarsi GFX 2:1GOAL
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Cubarsì vence o Golden Boy 2026

Barcelona
Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

Pau Cubarsí é o novo vencedor do Golden Boy, o prestigioso prêmio que reconhece o melhor jogador sub-21 que atua na Europa. Assim como já aconteceu com Lamine Yamal, Pedri e Gavi, o Barcelona continua apostando nos jovens.

  • O ano de 2026 será inesquecível para o defensor do Barcelona e da seleção espanhola, que, além de ter conquistado La Liga e a Supercopa da Espanha com seu clube e a Copa do Mundo com a seleção espanhola, também pode se orgulhar de ser o novo "Golden Boy" de sua geração.  O jornal Tuttosport concede esse reconhecimento internacional todos os anos desde 2003, e uma de suas regras determina que ninguém pode vencer mais de uma vez. 

  • A festa é grande no Barcelona: Joan Laporta também foi reconhecido como melhor presidente, enquanto Giulia Galli, jogadora do time feminino do Barça B, foi escolhida para receber o prêmio Best Italian Golden Girl. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no próximo dia 14 de dezembro.

  • Lista de campeões

    2003: Rafael Van der Vaart. 

    2004: Wayne Rooney. 

    2005: Lionel Messi. 

    2006: Cesc Fàbregas.

    2007: Sergio Agüero. 

    2008: Anderson Oliveira. 

    2009: Alexandre Pato.

    2010: Mario Balotelli.

    2011: Mario Gotze.

    2012: Isco Alarcón. 

    2013: Paul Pogba.

    2014: Raheem Sterling. 

    2015: Anthony Martial. 

    2016: Renato Sanches.

    2017: Kylian Mbappé. 

    2018: Matthijs de Ligt.

    2019: Joao Félix.

    2020: Erling Haaland.

    2021: Pedri González.

    2022: Pablo Gavi.

    2023: Jude Bellingham.

    2024: Lamine Yamal.

    2025: Désiré Doué.

    2026: Pau Cubarsí.

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BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

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