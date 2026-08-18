Crítica chocante! Ruud Gullit detona Ajax, Feyenoord e PSV após elogiar o NEC

Os elogios rapidamente se transformaram em uma crítica contundente direcionada aos pesos-pesados estabelecidos do país. Gullit questionou abertamente por que potências tradicionais como Ajax, Feyenoord e PSV têm dificuldade para demonstrar o mesmo nível de consistência e clareza tática.

"Acho que o maior elogio é o estilo de jogo", começa Gullit. "A força de vontade para vencer aquela partida. Brian Linssen corre muito. Aí eu penso: por que isso não é possível?", questiona, antes de acrescentar: "Ajax e Feyenoord pareciam cansados, enquanto o PSV teve de se superar até o fim. Eles também precisam jogar com essa vontade. Tudo gira em torno da energia que você entrega. Certamente isso não é pedir demais, certo? No NEC eu vejo, e eles não vão ganhar todas as partidas, que o princípio central continua o mesmo. Certamente isso é o mínimo que se pode pedir?"