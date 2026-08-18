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Crítica chocante! Ruud Gullit detona Ajax, Feyenoord e PSV após elogiar o NEC

NEC Nijmegen
Eredivisie
R. Gullit
Ajax
PSV
Feyenoord

A lenda do futebol holandês Ruud Gullit encheu o NEC de elogios após sua impressionante atuação tática. Ao mesmo tempo, ele questionou publicamente por que pesos-pesados tradicionais da Eredivisie, como Ajax, Feyenoord e PSV, não conseguem reproduzir essa mesma eficiência.

  • Gullit enche o NEC de elogios

    No Rondo, da Ziggo Sport, Gullit chamou a atenção em todo o futebol holandês ao fazer grandes elogios à recente execução tática do NEC. O ex-vencedor da Bola de Ouro ficou muito impressionado com a forma como o clube se posiciona e atua em campo.

    Seus elogios destacam o respeito crescente conquistado por equipes menores da Eredivisie que rendem acima do esperado. Gullit apontou que a abordagem disciplinada deles serve como um exemplo brilhante de organização no futebol moderno.

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    Questionando os gigantes tradicionais

    Os elogios rapidamente se transformaram em uma crítica contundente direcionada aos pesos-pesados estabelecidos do país. Gullit questionou abertamente por que potências tradicionais como Ajax, Feyenoord e PSV têm dificuldade para demonstrar o mesmo nível de consistência e clareza tática.

    "Acho que o maior elogio é o estilo de jogo", começa Gullit. "A força de vontade para vencer aquela partida. Brian Linssen corre muito. Aí eu penso: por que isso não é possível?", questiona, antes de acrescentar: "Ajax e Feyenoord pareciam cansados, enquanto o PSV teve de se superar até o fim. Eles também precisam jogar com essa vontade. Tudo gira em torno da energia que você entrega. Certamente isso não é pedir demais, certo? No NEC eu vejo, e eles não vão ganhar todas as partidas, que o princípio central continua o mesmo. Certamente isso é o mínimo que se pode pedir?"

  • Análise tática e contexto

    O ícone holandês se aprofundou nas nuances táticas que separam equipes bem organizadas do meio da tabela dos líderes da liga. O futebol moderno exige mais do que apenas superioridade financeira ou poder de estrelas para furar defesas fechadas.

    "O NEC pode bater de frente por muito tempo e competir com o PSV", acrescentou Gullit, antes de destacar um jogador que se sobressaiu. "Você realmente torce por eles. Crettaz é realmente fantástico. Ele se encaixa perfeitamente dentro deste estilo de jogo", disse ele sobre o goleiro.

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    Olhando para o futuro na Eredivisie

    À medida que a campanha doméstica se desenrola, os clubes de toda a divisão tomarão nota das observações certeiras de Gullit. Gigantes tradicionais enfrentam uma pressão crescente para refinar suas abordagens e silenciar os críticos que exigem padrões mais elevados.

    Enquanto isso, o NEC buscará usar esse endosso de grande repercussão como combustível para manter sua trajetória impressionante. Torcedores e analistas acompanharão de perto para ver se os líderes da liga respondem ao desafio.