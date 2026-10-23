Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr por 3 a 1 fora de casa contra o Al Faysaly, pela Saudi Pro League, e chega aos 982 gols na carreira. O craque português de 41 anos dá, assim, mais um passo rumo à marca de 1.000 gols na carreira em partidas oficiais. Com o gol de hoje, CR7 marcou 836 gols por clubes (em 1.109 partidas) e 146 pela seleção (em 234 jogos).





Os gols de Ronaldo por clubes estão distribuídos assim: 5 pelo Sporting de Lisboa, 145 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e 135 pelo Al Nassr.



