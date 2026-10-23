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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Cristiano Ronaldo, vitória e gol: soma 982 gols em partidas oficiais

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly

O campeão português segue em sua escalada rumo aos 1.000 gols na carreira em jogos oficiais.

Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr por 3 a 1 fora de casa contra o Al Faysaly, pela Saudi Pro League, e chega aos 982 gols na carreira. O craque português de 41 anos dá, assim, mais um passo rumo à marca de 1.000 gols na carreira em partidas oficiais. Com o gol de hoje, CR7 marcou 836 gols por clubes (em 1.109 partidas) e 146 pela seleção (em 234 jogos).


Os gols de Ronaldo por clubes estão distribuídos assim: 5 pelo Sporting de Lisboa, 145 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e 135 pelo Al Nassr.


  • Nesta temporada, Ronaldo marcou 6 gols pelo Al Nassr (5 na Saudi Pro League e 1 na Liga dos Campeões da Ásia). Hoje, Ronaldo marcou o gol do 2 a 0 momentâneo de sua equipe, após assistência de Joao Felix. Os outros dois gols do time do pentacampeão da Bola de Ouro foram marcados por Al Hamdan e Angelo. Pelo Al Faysaly, Bongonda marcou.


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