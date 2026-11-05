Cristiano Ronaldo se aposenta da seleção de Portugal: "Ficará sempre comigo"

Estas foram as palavras de Ronaldo: "Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa número 7 da seleção de todos nós. Nunca senti que ela fosse exclusivamente minha. Mas, por 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la. De defendê-la e levá-la comigo aos estádios de todo o mundo. Hoje chegou o momento de entregá-la ao futuro. Não foi uma decisão fácil. Porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça. Também se tomam com o coração. Encerro uma trajetória iniciada em agosto de 2003 e que mudou minha vida para sempre".

"Quando penso em tudo o que vivi na seleção, não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo pessoas. Vejo imigrantes que, por 90 minutos, sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas que fizeram parte da minha vida. Porque, no fim das contas, o futebol é muito mais do que um jogo. O futebol são as pessoas. Ao longo de toda a minha carreira na seleção, procurei superar meus limites. Quis vencer, quis ser o melhor, quis fazer história. Sempre fui exigente comigo mesmo. Sempre quis mais, sempre acreditei que poderíamos chegar mais longe. E dei tudo o que tinha por esta camisa". E relembra: "Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que jamais esquecerei, houve derrotas que ainda hoje me custa recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos em que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejavam. Mas nunca desisti. E, acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho de representar Portugal. Ao longo destes anos, aprendi coisas muito simples. Os gols passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam sendo superados. Mas há algo que o tempo jamais consegue apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas. Se alguma vez fiz vocês felizes, se algum gol meu fez vocês abraçarem alguém, esquecerem uma dificuldade ou simplesmente sentirem orgulho do nosso país, então tudo valeu a pena. Porque ser português também é isso. Sofremos juntos, nos levantamos juntos. Voltamos a acreditar. Portugal sempre precisará de jovens que sonham, de jogadores que nunca desistem, de novas gerações que acreditam ser possível chegar aonde ninguém jamais chegou. Porque um país que continua a criar novos heróis é um país que nunca deixa de acreditar em si mesmo. Aos meus companheiros de seleção, quero deixar uma palavra especial. Obrigado por cada corrida, por cada abraço, por cada discussão, por cada silêncio antes de entrar em campo. Por cada vitória que comemoramos juntos e por cada derrota que nos tornou mais fortes. Tive o privilégio de ser o capitão de vocês, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história. A todos os treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros, funcionários e a tantas pessoas que trabalharam comigo nestes anos, meu obrigado. Muitos de vocês nunca apareceram nas fotos. Mas, sem vocês, nenhuma dessas fotos teria sido possível. À minha família, obrigado por compartilhar este sonho comigo. Obrigado por compreender as ausências, os sacrifícios e os momentos em que a seleção teve de ocupar um espaço que também pertencia a vocês. Se cheguei tão longe, foi porque sempre estivemos de mãos dadas. E aos portugueses, a todos os portugueses espalhados pelo mundo, quero dizer uma última coisa".

"Há uma imagem que levarei sempre comigo: o momento em que começa o hino nacional. Olho ao redor, vejo meus companheiros, vejo as arquibancadas, vejo crianças, mães, pais e avós, vejo portugueses que vieram de tão longe só para estar ali. E, durante aqueles minutos, deixamos de ser diferentes. Não existem clubes, não existem cores, não existem classes, não existem profissões, não existem opiniões. Existe apenas uma paixão: Portugal. Levarei esse sentimento comigo pelo resto da vida. Hoje termina minha trajetória em campo pela seleção. Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho percorrido e com a consciência de ter dado tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Continuarei a sofrer, a vibrar e a comemorar cada vitória de Portugal. Passei a vida trabalhando para ser o melhor jogador do mundo. Hoje entendo que a maior vitória foi ter merecido representar o país mais bonito do mundo. Obrigado por estes 23 anos. Obrigado por acreditarem em mim. Obrigado por me permitirem viver um sonho que começou quando eu era apenas uma criança, na Madeira, correndo atrás de uma bola. A camisa número 7 permanece. O orgulho de tê-la vestido será meu para sempre. Portugal estará sempre dentro de mim. Até breve".