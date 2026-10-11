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Cristiano Ronaldo é suspenso! Astro do Al-Nassr é punido pela FPF após deixar a seleção de Portugal de forma surpreendente
Portugal suspende capitão após saída em protesto
Ronaldo foi suspenso preventivamente pela FPF após abandonar a seleção de seu país no mês passado. O jogador de 41 anos deixou a concentração de Portugal para a Liga das Nações em setembro de forma inesperada, causando grandes transtornos nos bastidores.
O atacante do Al-Nassr ficou frustrado após permanecer no banco de reservas contra a Noruega. Em seguida, deixou a delegação ao descobrir que não seria titular na partida seguinte contra a Dinamarca.
A FPF anunciou oficialmente a suspensão preventiva em 9 de outubro, tratando o processo disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa, de um a seis meses, além de uma multa significativa.
- AFP
Ronaldo alega quebra de confiança
O desentendimento entre Ronaldo e o técnico de Portugal, Jesus, provocou a saída repentina e controversa. O vencedor de cinco Bolas de Ouro divulgou um longo comunicado público no qual detalhou sua profunda insatisfação com as decisões recentes do treinador
Ronaldo afirmou que deixou a concentração porque Jesus havia, por duas vezes, "descumprido sua palavra" em relação ao seu tempo de jogo. O veterano atacante acusou abertamente o treinador de uma "quebra absoluta de confiança" durante a tensa pausa para jogos de seleções.
FPF quer o capitão de volta
Apesar da medida disciplinar, o presidente da FPF, Pedro Proenca, indicou que a federação quer que Ronaldo volte à seleção assim que a questão for resolvida.
“A Federação Portuguesa de Futebol e seu presidente, nesse espírito de tranquilidade, estão conversando com todas as partes, que já demonstraram publicamente o desejo de ter o capitão de volta conosco. Esse é um desejo manifestado por todos”, disse Proenca, conforme citado por A Bola.
“Isso inclui a federação, o presidente da FPF, o técnico da seleção, o capitão e os jogadores.”
- Getty
Foco volta ao futebol de clubes
Enquanto seu futuro na seleção permanece indefinido durante o processo disciplinar em andamento na FPF, Ronaldo segue totalmente concentrado no futebol de clubes. Atualmente, ele se destaca no Oriente Médio pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.
O veterano atacante voltou a atuar em competições nacionais na semana passada e, como era de se esperar, mostrou boa forma. Ele marcou o 980º gol da carreira e ajudou o Al-Nassr a conquistar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Al Diriyah.
Ronaldo agora aguarda a decisão oficial definitiva da FPF sobre a duração exata de sua suspensão. Enquanto isso, continuará comandando o ataque de seu clube na busca incansável por sua marca histórica de gols.
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