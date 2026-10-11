Ronaldo foi suspenso preventivamente pela FPF após abandonar a seleção de seu país no mês passado. O jogador de 41 anos deixou a concentração de Portugal para a Liga das Nações em setembro de forma inesperada, causando grandes transtornos nos bastidores.

O atacante do Al-Nassr ficou frustrado após permanecer no banco de reservas contra a Noruega. Em seguida, deixou a delegação ao descobrir que não seria titular na partida seguinte contra a Dinamarca.

A FPF anunciou oficialmente a suspensão preventiva em 9 de outubro, tratando o processo disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa, de um a seis meses, além de uma multa significativa.