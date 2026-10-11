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Cristiano Ronaldo é suspenso! Astro do Al-Nassr é punido pela FPF após abandonar a seleção portuguesa de forma surpreendente
Portugal suspende capitão após saída em protesto
Ronaldo foi suspenso provisoriamente pela FPF após abandonar a seleção de seu país no mês passado. O jogador de 41 anos deixou a concentração de Portugal para a Liga das Nações em setembro de forma dramática, causando grandes transtornos nos bastidores.
O atacante do Al-Nassr ficou frustrado após permanecer no banco de reservas, sem entrar em campo, contra a Noruega. Ele então deixou a seleção ao descobrir que não seria titular na partida seguinte, contra a Dinamarca.
A FPF anunciou oficialmente a suspensão provisória em 9 de outubro e classificou o processo disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa de um a seis meses, além de uma multa significativa.
- AFP
Ronaldo afirma que houve quebra de confiança
O desentendimento entre Ronaldo e o técnico de Portugal, Jesus, provocou a saída repentina e controversa. O vencedor de cinco Bolas de Ouro divulgou um longo comunicado público no qual detalhou sua profunda frustração com as decisões recentes do treinador.
Ronaldo afirmou que deixou a concentração porque Jesus havia, por duas vezes, "faltado com a palavra" em relação ao seu tempo de jogo. O veterano atacante acusou abertamente o técnico de cometer uma "quebra total de confiança" durante a tensa pausa para jogos das seleções. Apesar das graves acusações, o presidente da FPF, Pedro Proenca, tentou amenizar a tensão crescente.
"Este é um momento de calma e serenidade", disse Proenca ao Record. "Estamos todos sentados juntos à mesa. Há uma grande vontade de ter nosso capitão de volta conosco. Haverá um processo disciplinar normal."
- Getty
As atenções voltam ao futebol de clubes
Enquanto seu futuro na seleção permanece incerto em meio ao processo disciplinar em andamento na FPF, Ronaldo segue totalmente concentrado no futebol de clubes. Atualmente, ele se destaca no Oriente Médio pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.
O veterano atacante voltou a atuar em competições nacionais na semana passada e, como era de se esperar, mostrou boa forma. Ele marcou o 980º gol da carreira e ajudou o Al-Nassr a conquistar uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Al Diriyah.
Agora, Ronaldo aguardará a decisão oficial definitiva da FPF sobre a duração exata de sua suspensão. Enquanto isso, seguirá comandando o ataque de seu clube na busca incansável por sua marca histórica de gols.
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