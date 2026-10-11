Ronaldo foi suspenso provisoriamente pela FPF após abandonar a seleção de seu país no mês passado. O jogador de 41 anos deixou a concentração de Portugal para a Liga das Nações em setembro de forma dramática, causando grandes transtornos nos bastidores.

O atacante do Al-Nassr ficou frustrado após permanecer no banco de reservas, sem entrar em campo, contra a Noruega. Ele então deixou a seleção ao descobrir que não seria titular na partida seguinte, contra a Dinamarca.

A FPF anunciou oficialmente a suspensão provisória em 9 de outubro e classificou o processo disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa de um a seis meses, além de uma multa significativa.