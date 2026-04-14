Cristiano Ronaldo é desaconselhado a se transferir para a MLS por não ter a “magia” de Lionel Messi, em comparação com Olivier Giroud

Embora se mostre cauteloso em relação a Ronaldo, Wright-Phillips acredita que outras estrelas internacionais ainda poderiam causar um grande impacto na MLS. Um jogador que ele destacou foi Neymar, cujo nome tem sido associado a uma possível transferência para o FC Cincinnati. Ele também sugeriu que Antoine Griezmann poderia se adaptar bem quando concretizar sua transferência do Atlético de Madrid para o Orlando City no meio do ano.

“Se você tiver a oportunidade de contratar Neymar, deve aproveitá-la”, explicou ele. “De todos os jogadores de nível mundial que existem, Neymar é o mais subestimado. Com Neymar, você recebe muita crítica externa, mas quando ele entra em campo, está no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Neymar pode não ter o mesmo impacto que Messi no Inter Miami, mas seria semelhante ao efeito de Heung-Min Son em Los Angeles e, na minha época, à influência de Thierry Henry em Nova York. Esses jogadores obviamente ajudam na venda de camisas e ingressos, mas aqueles que realmente se importam com o jogo têm um impacto positivo na próxima geração de jogadores da MLS.

"Antoine Griezmann também é uma contratação perfeita. Os jogadores que enfrentam dificuldades ao chegar à liga são os jogadores de luxo, aqueles que não querem realmente se esforçar. Mas Griezmann não é assim – ele tem muitas qualidades e aprendeu isso jogando sob o comando de Diego Simeone no Atlético de Madrid."