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Cristiano Ronaldo é desaconselhado a se transferir para a MLS por não ter a “magia” de Lionel Messi, em comparação com Olivier Giroud
Wright-Phillips questiona se Ronaldo é adequado para a MLS
O ex-atacante da MLS Wright-Phillips aconselhou Ronaldo a evitar uma possível transferência para a MLS, argumentando que o astro português corre o risco de manchar sua reputação. Ronaldo, que atualmente joga pelo Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita aos 41 anos, tem sido apontado como um possível reforço para se juntar a Messi nos Estados Unidos antes de se aposentar. No entanto, Wright-Phillips acredita que as exigências físicas da MLS e as expectativas depositadas em ícones globais poderiam tornar tal transferência arriscada. O ex-atacante destacou o impacto contrastante de Messi, cujas atuações pelo Inter Miami ajudaram a elevar o perfil global da liga, ao mesmo tempo em que mantêm sua influência de alto nível em campo.
- AFP
"Isso poderia arruinar seu legado"
Em entrevista ao site de apostas em futebolCovers.com, Wright-Phillips disse, ao fazer uma comparação com Olivier Giroud, que fracassou em sua passagem pela MLS com o LAFC: “Não quero ver Cristiano Ronaldo na MLS – já é tarde demais na carreira dele. Lionel Messi ainda está em um nível em que consegue superar os adversários no um contra um. Mas não tenho certeza se Cristiano ainda consegue criar essa magia. Portanto, se ele não estiver em boa forma, uma transferência para a MLS poderia arruinar seu legado.
"Quando penso no desempenho de Olivier Giroud no LAFC, foi difícil de assistir como torcedor do Arsenal, porque ele não recebia os passes de que precisava e era uma sombra de si mesmo, o que foi um pouco triste. Eu temeria que o mesmo pudesse acontecer com Cristiano. Se ele viesse, isso daria destaque a uma liga que eu adoro, mas, para ser sincero, não vejo isso acontecendo."
Neymar e Griezmann devem ter sucesso na MLS
Embora se mostre cauteloso em relação a Ronaldo, Wright-Phillips acredita que outras estrelas internacionais ainda poderiam causar um grande impacto na MLS. Um jogador que ele destacou foi Neymar, cujo nome tem sido associado a uma possível transferência para o FC Cincinnati. Ele também sugeriu que Antoine Griezmann poderia se adaptar bem quando concretizar sua transferência do Atlético de Madrid para o Orlando City no meio do ano.
“Se você tiver a oportunidade de contratar Neymar, deve aproveitá-la”, explicou ele. “De todos os jogadores de nível mundial que existem, Neymar é o mais subestimado. Com Neymar, você recebe muita crítica externa, mas quando ele entra em campo, está no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
“Neymar pode não ter o mesmo impacto que Messi no Inter Miami, mas seria semelhante ao efeito de Heung-Min Son em Los Angeles e, na minha época, à influência de Thierry Henry em Nova York. Esses jogadores obviamente ajudam na venda de camisas e ingressos, mas aqueles que realmente se importam com o jogo têm um impacto positivo na próxima geração de jogadores da MLS.
"Antoine Griezmann também é uma contratação perfeita. Os jogadores que enfrentam dificuldades ao chegar à liga são os jogadores de luxo, aqueles que não querem realmente se esforçar. Mas Griezmann não é assim – ele tem muitas qualidades e aprendeu isso jogando sob o comando de Diego Simeone no Atlético de Madrid."
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Ronaldo continua na luta pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita
Por enquanto, Ronaldo continua focado em seus compromissos com o Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita, enquanto o clube segue sua campanha nacional e busca conquistar títulos. O clube ocupa atualmente a liderança da classificação da Liga Profissional da Arábia Saudita, cinco pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado. Com seis partidas restantes no campeonato saudita, CR7 buscará manter a liderança de sua equipe e garantir o primeiro título da liga desde que se transferiu para a Arábia Saudita no final de 2022.