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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Cristiano Ronaldo: a vitória, sim, mas o gol é dele?

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly

Gol do craque português ou gol contra?

Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr por 3 a 1 fora de casa contra o Al Faysaly, pela Saudi Pro League, e chega a 982 gols na carreira.Ou talvez não.


O craque português de 41 anos dá mais um passo rumo aos 1.000 gols na carreira em partidas oficiais. Com o gol de hoje, CR7 teria marcado 836 gols por clubes (em 1.109 partidas) e 146 pela seleção (em 234 jogos). Enquanto não há uma decisão definitiva, é preciso esclarecer que a Saudi Pro League atribui o gol a Ronaldo, enquanto plataformas como a Opta e o Diretta atribuem um gol contra a Girotto.


Os gols de Ronaldo por clubes (caso seja confirmada a atribuição desse gol a ele) estariam assim distribuídos: 5 pelo Sporting Lisboa, 145 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e 135 pelo Al Nassr.


  • Nesta temporada, Ronaldo marcou 6 gols pelo Al Nassr (5 na Saudi Pro League e 1 na Liga dos Campeões da Ásia). Hoje, Ronaldo marcou o gol do 2 a 0 provisório de sua equipe, com assistência de Joao Felix (ou, repetimos, pode ter sido um gol contra de Girotto). Os outros dois gols do time do vencedor de cinco Bolas de Ouro foram marcados por Al Hamdan e Angelo. Pelo Al Faysaly, Bongonda marcou.


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