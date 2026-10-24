Cristiano Ronaldo: a vitória, sim, mas o gol é dele?

Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr por 3 a 1 fora de casa contra o Al Faysaly, pela Saudi Pro League, e chega a 982 gols na carreira.Ou talvez não.





O craque português de 41 anos dá mais um passo rumo aos 1.000 gols na carreira em partidas oficiais. Com o gol de hoje, CR7 teria marcado 836 gols por clubes (em 1.109 partidas) e 146 pela seleção (em 234 jogos). Enquanto não há uma decisão definitiva, é preciso esclarecer que a Saudi Pro League atribui o gol a Ronaldo, enquanto plataformas como a Opta e o Diretta atribuem um gol contra a Girotto.





Os gols de Ronaldo por clubes (caso seja confirmada a atribuição desse gol a ele) estariam assim distribuídos: 5 pelo Sporting Lisboa, 145 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e 135 pelo Al Nassr.



