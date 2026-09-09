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Cristian Volpato é multado por teste positivo para cocaína enquanto astro da Austrália mantém inocência
Ponta australiana recebe pênalti
O ponta do Sassuolo Volpato recebeu uma multa de 722 dólares australianos da polícia de New South Wales após falhar em um teste aleatório de drogas na estrada na Anzac Bridge, em Sydney, como noticiou a Associated Press. Uma triagem inicial na estrada em 24 de julho, junto com a análise laboratorial posterior de uma segunda amostra, confirmou a presença de cocaína enquanto o jogador dirigia. As autoridades policiais locais confirmaram que o caso foi encerrado por meio da notificação administrativa de penalidade, e o jogador não enfrentará novos processos criminais.
- Uk Sports Pics Ltd
Jogador protesta inocência total
O ponta-direita nascido em Sydney entrou em contato prontamente com dirigentes da Football Australia para apresentar sua versão e esclarecer a situação fora de campo. Volpato sustentou com firmeza sua inocência, afirmando que nunca consumiu nem ingeriu conscientemente qualquer substância proibida. Dirigentes do Sassuolo também confirmaram que o jogador passou por exames médicos complementares imediatamente após seu retorno ao centro de treinamentos do clube, na Itália, com todos os resultados posteriores dando completamente negativo.
Mudança de seleção vale a pena
O incidente entra em evidência depois de Volpato optar por mudar sua elegibilidade internacional da Itália para a Austrália pouco antes da Copa do Mundo, na qual a Itália não conseguiu se classificar para um terceiro torneio consecutivo. O jogador de 22 anos, que segue sob contrato com o Sassuolo até junho de 2028, fez sua estreia pela seleção principal em um amistoso preparatório contra a Suíça antes de garantir vaga no elenco da Austrália. Durante o torneio, ele atuou nos jogos da fase de grupos contra Estados Unidos e Paraguai e jogou 74 minutos na eliminação da Austrália nos 16 avos de final nos pênaltis contra o Egito.
- Buzzi
Recuperação de lesão interrompe progresso
A atenção imediata de Volpato agora se volta para sua reabilitação física depois que ele foi substituído à força com uma lesão no tendão da coxa contra o Bologna no início desta semana. Depois de fazer três partidas na Serie A nesta temporada, o ponta enfrentará um período afastado enquanto busca recuperar a forma física ideal e lutar por uma vaga regular como titular pelo lado direito. A equipe médica do Sassuolo continua monitorando de perto a recuperação do jovem para garantir que ele esteja pronto para entrar em ação antes de uma exigente sequência de jogos no outono.
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