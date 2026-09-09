O incidente entra em evidência depois de Volpato optar por mudar sua elegibilidade internacional da Itália para a Austrália pouco antes da Copa do Mundo, na qual a Itália não conseguiu se classificar para um terceiro torneio consecutivo. O jogador de 22 anos, que segue sob contrato com o Sassuolo até junho de 2028, fez sua estreia pela seleção principal em um amistoso preparatório contra a Suíça antes de garantir vaga no elenco da Austrália. Durante o torneio, ele atuou nos jogos da fase de grupos contra Estados Unidos e Paraguai e jogou 74 minutos na eliminação da Austrália nos 16 avos de final nos pênaltis contra o Egito.