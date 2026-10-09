Flash Press Agency
Traduzido por
Cristian Chivu descarta papo de corrida pelo título "anti-Inter" antes do jogo contra o Parma
Chivu questiona a forma como a mídia enquadra a disputa pelo título
O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, respondeu a perguntas sobre comentários do treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, que entrou publicamente na conversa sobre a disputa pelo título. Chivu questionou por que os veículos de comunicação buscam constantemente um concorrente "anti-Inter", em vez de tratar a disputa de forma neutra.
A campeã ocupa a segunda colocação da Serie A, com 13 pontos após cinco partidas.
"Por que não falamos em anti-Roma, anti-Como, anti-Juve ou anti-Milan, mas sempre falamos em anti-Inter?", perguntou Chivu.
- AFP
Lutando pelo sucesso sem coroas autoproclamadas
Chivu enfatizou que ostentar o título do Scudetto não garante sucesso sem esforço contínuo em campo. "Sabemos o que somos, mas, para levar nossa competitividade a um bom desfecho, temos de lutar", declarou Chivu.
"Não precisamos que alguém nos lembre que queremos colocar a coroa na nossa cabeça, temos de lutar para fazer isso."
"Agora é cedo demais para falar dessas coisas, temos 13 pontos, há equipes que têm 11, é cedo demais."
Maturidade aprendida com os triunfos de campanhas passadas
Ao refletir sobre a campanha vitoriosa pelo título da temporada passada, Chivu elogiou a maturidade de seu elenco por nunca subestimar os adversários, mesmo depois de perder pontos em dérbis de grande repercussão. "No papel, os jogos não dizem nada, não contam toda a verdade, e nós estamos cientes disso", observou Chivu.
"Perdemos dérbis e outros jogos importantes, mas não cometemos erros em nenhuma outra partida e foi por isso que vencemos o campeonato."
"Temos que suar e nos dedicar para vencer todos os jogos."
- Getty Images Sport
Preparado para o teste de Parma de Gilardino
A Inter recebe o Parma no San Siro no sábado, com os visitantes contando com o novo técnico Alberto Gilardino após a saída de Carlos Cuesta. Chivu alertou sua equipe para esperar uma batalha intensa contra um adversário capaz de lutar duro.
A Inter busca ampliar seu início invicto na temporada da Serie A.
Chivu espera que seus jogadores demonstrem foco máximo desde o apito inicial.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.