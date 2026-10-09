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imago-sport-1083520826.jpgFlash Press Agency
Alvino Hanafi
Traduzido por

Cristian Chivu descarta papo de corrida pelo título "anti-Inter" antes do jogo contra o Parma

Inter de Milão
C. Chivu
Inter de Milão x Parma
Parma
Campeonato Italiano

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, rebateu as alegações da mídia que classificam os rivais como o "anti-Inter" na briga pelo título da Serie A. O romeno insistiu que ainda é cedo demais para discutir os favoritos ao campeonato.

  • Chivu questiona a forma como a mídia enquadra a disputa pelo título

    O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, respondeu a perguntas sobre comentários do treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, que entrou publicamente na conversa sobre a disputa pelo título. Chivu questionou por que os veículos de comunicação buscam constantemente um concorrente "anti-Inter", em vez de tratar a disputa de forma neutra.

    A campeã ocupa a segunda colocação da Serie A, com 13 pontos após cinco partidas.

    "Por que não falamos em anti-Roma, anti-Como, anti-Juve ou anti-Milan, mas sempre falamos em anti-Inter?", perguntou Chivu.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP

    Lutando pelo sucesso sem coroas autoproclamadas

    Chivu enfatizou que ostentar o título do Scudetto não garante sucesso sem esforço contínuo em campo. "Sabemos o que somos, mas, para levar nossa competitividade a um bom desfecho, temos de lutar", declarou Chivu.

    "Não precisamos que alguém nos lembre que queremos colocar a coroa na nossa cabeça, temos de lutar para fazer isso."

    "Agora é cedo demais para falar dessas coisas, temos 13 pontos, há equipes que têm 11, é cedo demais."

  • Maturidade aprendida com os triunfos de campanhas passadas

    Ao refletir sobre a campanha vitoriosa pelo título da temporada passada, Chivu elogiou a maturidade de seu elenco por nunca subestimar os adversários, mesmo depois de perder pontos em dérbis de grande repercussão. "No papel, os jogos não dizem nada, não contam toda a verdade, e nós estamos cientes disso", observou Chivu.

    "Perdemos dérbis e outros jogos importantes, mas não cometemos erros em nenhuma outra partida e foi por isso que vencemos o campeonato."

    "Temos que suar e nos dedicar para vencer todos os jogos."

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  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Preparado para o teste de Parma de Gilardino

    A Inter recebe o Parma no San Siro no sábado, com os visitantes contando com o novo técnico Alberto Gilardino após a saída de Carlos Cuesta. Chivu alertou sua equipe para esperar uma batalha intensa contra um adversário capaz de lutar duro.

    A Inter busca ampliar seu início invicto na temporada da Serie A.

    Chivu espera que seus jogadores demonstrem foco máximo desde o apito inicial.

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