O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, respondeu a perguntas sobre comentários do treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, que entrou publicamente na conversa sobre a disputa pelo título. Chivu questionou por que os veículos de comunicação buscam constantemente um concorrente "anti-Inter", em vez de tratar a disputa de forma neutra.

A campeã ocupa a segunda colocação da Serie A, com 13 pontos após cinco partidas.

"Por que não falamos em anti-Roma, anti-Como, anti-Juve ou anti-Milan, mas sempre falamos em anti-Inter?", perguntou Chivu.