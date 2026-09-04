A chegada do brasileiro Gabriel Martinelli às fileiras do Al-Hilal, vindo do Arsenal, provocou uma onda de polêmica entre os torcedores do clube, não por causa do nome ou das qualidades do jogador, mas sim por causa da sua posição dentro de campo.
Martinelli se destaca na posição de ponta-esquerda, a mesma ocupada pelo holandês Crysencio Summerville, e a pergunta surgiu rapidamente: por que o Al-Hilal contratou dois pontas que atuam na mesma posição? E o clube realmente precisava de um novo reforço nessa função?
Mas analisar a negociação por um ângulo mais amplo revela que a escolha de Martinelli pode não estar ligada apenas à sua posição principal, e sim às capacidades técnicas e táticas que ele possui, que lhe dão a possibilidade de desempenhar mais de uma função dentro do sistema do Al-Hilal.