A presença de Crysencio Summerville no elenco não significa necessariamente que a chegada de Martinelli vá gerar um congestionamento na ponta esquerda, pois o próprio jogador holandês possui um grau de versatilidade que lhe permite atuar em mais de uma posição. Assim, ter a dupla pode dar a Inzaghi múltiplas opções táticas, em vez de ser uma repetição de um único jogador.

O treinador italiano pode contar com um deles na ponta, enquanto o outro se movimenta para o lado oposto ou para uma zona mais profunda, conforme a natureza da partida e a forma de defender do adversário.

O mais importante na contratação de Martinelli e Summerville pelo Al-Hilal não é apenas a capacidade de ambos de criar perigo ofensivo, mas o fato de possuírem um conjunto de características que se ajustam às exigências do futebol moderno.

O Al-Hilal não busca um ponta que apenas espera a bola na linha lateral e depois tenta romper o adversário, mas sim um jogador capaz de participar da construção, da pressão e do apoio defensivo, para então se transformar rapidamente em ataque no momento da recuperação da bola.

Por esse ângulo, a negociação por Martinelli parece ser mais do que a simples contratação de um novo ponta esquerdo.

Trata-se de uma tentativa do Al-Hilal de construir um setor ofensivo que reúna velocidade, versatilidade e capacidade de penetração e desarticulação, aliadas ao comprometimento com as funções defensivas e ofensivas.