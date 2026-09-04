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Crise ou solução? Martinelli, uma contratação que gerou polêmica após sua chegada ao Al-Hilal

Especiais e Opinião
G. Martinelli
C. Summerville
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
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Arábia Saudita

O novo craque do Zamalek na mira das dúvidas

A chegada do brasileiro Gabriel Martinelli às fileiras do Al-Hilal, vindo do Arsenal, provocou uma onda de polêmica entre os torcedores do clube, não por causa do nome ou das qualidades do jogador, mas sim por causa da sua posição dentro de campo.

Martinelli se destaca na posição de ponta-esquerda, a mesma ocupada pelo holandês Crysencio Summerville, e a pergunta surgiu rapidamente: por que o Al-Hilal contratou dois pontas que atuam na mesma posição? E o clube realmente precisava de um novo reforço nessa função?

Mas analisar a negociação por um ângulo mais amplo revela que a escolha de Martinelli pode não estar ligada apenas à sua posição principal, e sim às capacidades técnicas e táticas que ele possui, que lhe dão a possibilidade de desempenhar mais de uma função dentro do sistema do Al-Hilal.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Martinelli: uma arma versátil em múltiplas posições

    É verdade que a ponta esquerda é a posição na qual Martinelli brilhou em vários momentos de sua trajetória no Arsenal, mas ele não é o jogador que se limita a uma única função dentro de campo.

    O brasileiro também pode atuar pela ponta direita, além de poder ser empregado em papéis ofensivos mais centralizados, entre eles o de falso nove, o que concede à comissão técnica uma margem maior para utilizá-lo conforme as necessidades de cada partida.

    E é aqui que aparece o valor da contratação para Simone Inzaghi; o técnico italiano não recebe um jogador que se fixa em uma posição estática no esquema tático, mas sim um ponta capaz de se movimentar, mudar de posição e entrar em diferentes áreas do campo.

    Leia também: Ataque devastador, mas: Salem Al-Dawsari continuará no Al-Hilal?

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    O segredo está nas transições rápidas

    Um dos principais pontos fortes de Martinelli é sua capacidade de lidar com os espaços e de fazer a transição rápida da fase defensiva para a ofensiva.

    O brasileiro possui velocidade e explosão com a bola, além da capacidade de explorar os espaços atrás das linhas do adversário, características que podem lhe garantir um papel importante no estilo do Al-Hilal, especialmente quando a equipe precisa de um jogador capaz de transformar a posse ou o roubo de bola em um ataque rápido e perigoso.

    Suas movimentações constantes também lhe dão a capacidade de atrair os zagueiros e abrir espaços para os companheiros, em vez de depender apenas do drible individual pelo lado do campo.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Samuel e Martinelli: semelhança ou complementaridade?

    A presença de Crysencio Summerville no elenco não significa necessariamente que a chegada de Martinelli vá gerar um congestionamento na ponta esquerda, pois o próprio jogador holandês possui um grau de versatilidade que lhe permite atuar em mais de uma posição. Assim, ter a dupla pode dar a Inzaghi múltiplas opções táticas, em vez de ser uma repetição de um único jogador.

    O treinador italiano pode contar com um deles na ponta, enquanto o outro se movimenta para o lado oposto ou para uma zona mais profunda, conforme a natureza da partida e a forma de defender do adversário.

    O mais importante na contratação de Martinelli e Summerville pelo Al-Hilal não é apenas a capacidade de ambos de criar perigo ofensivo, mas o fato de possuírem um conjunto de características que se ajustam às exigências do futebol moderno.

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    O Al-Hilal não busca um ponta que apenas espera a bola na linha lateral e depois tenta romper o adversário, mas sim um jogador capaz de participar da construção, da pressão e do apoio defensivo, para então se transformar rapidamente em ataque no momento da recuperação da bola.

    Por esse ângulo, a negociação por Martinelli parece ser mais do que a simples contratação de um novo ponta esquerdo.

    Trata-se de uma tentativa do Al-Hilal de construir um setor ofensivo que reúna velocidade, versatilidade e capacidade de penetração e desarticulação, aliadas ao comprometimento com as funções defensivas e ofensivas.

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  • Crise ou solução?

    À primeira vista, a contratação de Martinelli pelo Al-Hilal pode parecer criar uma crise por causa da presença de Sommerville na mesma posição, mas a versatilidade do brasileiro e sua capacidade de se movimentar por mais de uma função tornam o cenário completamente diferente.

    No fim das contas, a transação reflete a confiança de Inzaghi e da direção esportiva nas qualidades de Martinelli, e revela o desejo do Al-Hilal de contar com jogadores cuja influência não esteja atrelada a uma única posição. Portanto, a verdadeira pergunta não será: "Por que o Al-Hilal contratou mais um ponta-esquerda?"

    E sim: "Como Inzaghi vai aproveitar a presença de dois pontas capazes de atuar em mais de uma posição e com a mesma eficácia ofensiva e defensiva?"

    E é exatamente aqui que a transação, que gerou polêmica quando foi anunciada, pode se transformar de uma crise na distribuição das posições em uma das cartas táticas mais importantes do Al-Hilal na nova temporada.

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