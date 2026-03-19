Cremonese, Giampaolo se apresenta: “Não posso comprar o tempo, mas nada é impossível. Vou tentar seguir os passos de Gigi Simoni”

"Entendo que, para quem vive neste meio, toda a atenção esteja voltada para a Cremonese, mas eu fiquei em casa durante trinta rodadas e assisti a todo o campeonato. Os problemas da Cremo são comuns a todas as outras equipes, e é claro que precisamos ter, desde já, um pouco de sorte do nosso lado, pois o tempo é curto. Mas enquanto o calendário lhe der uma chance, você precisa aproveitá-la, e no futebol tudo pode acontecer: é preciso ter um pensamento positivo e a coragem certa para agir, porque as coisas podem mudar. Entendo que a tendência recente tenha feito perder a confiança, mas é preciso encontrar a chave dentro de si mesmo, sabendo que o futebol reserva surpresas. Na Série A não há jogos fáceis e todos estão preparados taticamente, mas mesmo os jogos que parecem impossíveis podem ser vencidos. Os problemas da Cremo também são compartilhados por outros; precisamos dificultar a vida de quem está lá até o fim e nos empenharmos para recuperar a autoestima e a confiança. Nada está perdido, lutamos e batalhamos.”