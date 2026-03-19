O Cremonese apresentou esta tarde seu novo técnico, Marco Giampaolo. Estas foram as palavras do treinador que substituiu Davide Nicola no comando dos grigiorossi.
Traduzido por
Cremonese, Giampaolo se apresenta: “Não posso comprar o tempo, mas nada é impossível. Vou tentar seguir os passos de Gigi Simoni”
A CHEGADA AO BANCO DE RESERVAS
"Em primeiro lugar, quero agradecer ao Cavaliere Arvedi pela oportunidade, a mesma que ele me deu há doze anos e que marcou o meu renascimento. Volto a um ambiente que conheço, a um centro esportivo que foi aprimorado, onde as condições de trabalho eram extraordinárias naquela época e continuam sendo até hoje. Chego aqui com grande entusiasmo, vontade e paixão, todos elementos que representam o motor do meu trabalho e o combustível desta profissão. A única coisa que não posso comprar é o tempo, mas faremos o possível e o impossível para alcançar nosso objetivo: é uma imersão total, estamos aqui para trabalhar e o faremos com grande paixão”.
A COMPARAÇÃO COM GIGI SIMONI
"Quando converso com os jogadores, sempre falo da importância da identidade, da identificação com um clube e da motivação que a história de uma equipe pode proporcionar. A Cremonese tem quase 125 anos de história, então vestir esta camisa implica assumir uma responsabilidade. É preciso representar da melhor forma possível o time pelo qual se joga, manter a bandeira hasteada bem alto: é isso que os jogadores devem ter em mente e, por isso, é preciso dar sempre 100%, mesmo que isso possa implicar em erros. Gigi Simoni alcançou esse objetivo há muitos anos e nós devemos fazer o possível e o impossível para alcançá-lo. Tenho uma ligação especial com ele e, até hoje, mantenho contato com seu filho.”
OS PRIMEIROS DIAS NA CREMONESE
"O tempo é curto; o treino de ontem foi dedicado à gestão da carga de trabalho, depois tive a sessão de hoje à minha disposição e terei a de amanhã. Terei de trabalhar bem em dois ou três conceitos; é fundamental transmitir informações aos jogadores sem, no entanto, perder de vista o essencial. O resto deve vir dos jogadores com o empenho de que falei antes: joga-se sempre onze contra onze, mas o resto é espírito e motivação. Quero uma equipe que nunca abaixe a cabeça e sempre dispute os jogos, caso contrário, perde-se duas vezes: pelo resultado e por não ter tentado jogar. Se eu tiver que mudar alguma coisa, terei que fazê-lo respeitando as características dos meus jogadores”.
COMO LIDAR COM MOMENTOS DIFÍCEIS
"O aspecto físico está sempre subordinado ao mental. Quando a cabeça está pesada, as pernas também ficam, e acabamos ficando atrás dos adversários. Do ponto de vista mental, a equipe se mostrou receptiva às minhas sugestões, mas carrega consigo uma sequência de partidas em que não conseguiu obter resultados, e isso tira a confiança. Pedi aos rapazes que jogassem com determinação e coragem: não me importo se cometerem erros".
OS PROBLEMAS
"Entendo que, para quem vive neste meio, toda a atenção esteja voltada para a Cremonese, mas eu fiquei em casa durante trinta rodadas e assisti a todo o campeonato. Os problemas da Cremo são comuns a todas as outras equipes, e é claro que precisamos ter, desde já, um pouco de sorte do nosso lado, pois o tempo é curto. Mas enquanto o calendário lhe der uma chance, você precisa aproveitá-la, e no futebol tudo pode acontecer: é preciso ter um pensamento positivo e a coragem certa para agir, porque as coisas podem mudar. Entendo que a tendência recente tenha feito perder a confiança, mas é preciso encontrar a chave dentro de si mesmo, sabendo que o futebol reserva surpresas. Na Série A não há jogos fáceis e todos estão preparados taticamente, mas mesmo os jogos que parecem impossíveis podem ser vencidos. Os problemas da Cremo também são compartilhados por outros; precisamos dificultar a vida de quem está lá até o fim e nos empenharmos para recuperar a autoestima e a confiança. Nada está perdido, lutamos e batalhamos.”
AS ALTERAÇÕES
"Quando chega um novo treinador, o nível de atenção dos jogadores aumenta: isso não significa que o segundo seja melhor do que o primeiro, mas provavelmente a curiosidade de entender o que o novo técnico está dizendo pode servir de motivação. É preciso, porém, saber como reagir a um acontecimento negativo; é possível mudar, mas é necessária a resistência do jogador. No início, essa equipe demonstrou ser capaz de conquistar pontos e fazer boas partidas, portanto, o potencial existe. Os jogadores não devem ficar presos ao problema, caso contrário, eles vão carregá-lo consigo: é preciso ter coragem de errar novamente, mas com consciência, porque se tem personalidade. E esse é um conselho que também dei individualmente a sete ou oito rapazes. É claro que, quando não se está tranquilo, tudo fica mais pesado, mas é preciso ter força para seguir em frente. Se ficarmos parados, seremos perdedores”.