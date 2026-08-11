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Costacurta: "O Milan se movimentou bem, mas o nosso era o que mais gastava na Europa"

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Fala o ex-zagueiro do Milan

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex-zagueiro e hoje comentarista da Sky, falou ao Corriere dello Sport.


O MILAN

"Depois de um início bastante estranho, eles se movimentaram bem. Contrataram um ótimo zagueiro como Gila, um bom atacante como Gonçalo Ramos, que trabalha muito para a equipe, e renovaram com Modric, o que vale como uma contratação. E também gosto de Amorim: depois da morte de Baresi, ele lembrou o seu legado e isso me agradou; é um treinador que pode devolver o entusiasmo. Os novos são bons, o time é bom, agora é preciso que os do ano passado elevem o nível. Assim, o Milan poderá voltar à Champions. O que falta a este Milan para voltar aos níveis do de vocês? Nós tínhamos uma diretoria que gastava mais do que todas na Europa. Agora não está entre as dez primeiras e isso também aparece na escolha errada de alguns jogadores, que foram a grande decepção dos últimos dois anos. É preciso entender se foi um problema de caráter ou de ambiente. Quando a situação se complicou, eles desabaram mentalmente, veja o fim do último campeonato: eu culpo mais eles do que o treinador ou a diretoria".


  • A CHAMPIONS

    "O PSG é o time mais forte que existe na Europa e talvez no mundo nos últimos dois anos. Luis Enrique faz com que os jogadores deem cem por cento. Vejo jogadores sensacionais como Dembelé, Barcola, Doué correrem como loucos e entendo que eles realmente acreditam cegamente no treinador. Quando voltaremos a ver um time italiano vencer a Champions? É só uma questão de investimentos, mas dominar como em 2003, com três italianos na semifinal, acho que nunca mais vai acontecer. Pode acontecer de algum clube italiano voltar a brigar no topo, como aconteceu com a Inter, mas não antes de seis ou sete anos. Hoje há pelo menos sete times mais fortes do que a Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça e Real".


    AS ESCOLHAS DA SELEÇÃO ITALIANA

    "Mancini? Acho que a melhor solução era Conte. No momento em que Maldini foi escolhido, eu estava muito otimista porque ele e Leonardo se completam e veem coisas que nós não vemos. Vejo em Pirlo coisas que outros não têm, se ele foi escolhido por eles havia algo que nós não víamos. Eu teria dado confiança a eles e seguido com Paolo e Leo, mas conheço Malagò e sei que ele sabe tirar o melhor de si".


    • Publicidade

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