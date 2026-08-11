Costacurta: "O Milan se movimentou bem, mas o nosso era o que mais gastava na Europa"

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex-zagueiro e hoje comentarista da Sky, falou ao Corriere dello Sport.
O MILAN
"Depois de um início bastante estranho, eles se movimentaram bem. Contrataram um ótimo zagueiro como Gila, um bom atacante como Gonçalo Ramos, que trabalha muito para a equipe, e renovaram com Modric, o que vale como uma contratação. E também gosto de Amorim: depois da morte de Baresi, ele lembrou o seu legado e isso me agradou; é um treinador que pode devolver o entusiasmo. Os novos são bons, o time é bom, agora é preciso que os do ano passado elevem o nível. Assim, o Milan poderá voltar à Champions. O que falta a este Milan para voltar aos níveis do de vocês? Nós tínhamos uma diretoria que gastava mais do que todas na Europa. Agora não está entre as dez primeiras e isso também aparece na escolha errada de alguns jogadores, que foram a grande decepção dos últimos dois anos. É preciso entender se foi um problema de caráter ou de ambiente. Quando a situação se complicou, eles desabaram mentalmente, veja o fim do último campeonato: eu culpo mais eles do que o treinador ou a diretoria".