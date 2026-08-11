Costacurta: "O Milan se movimentou bem, mas o nosso era o que mais gastava na Europa"

A CHAMPIONS

"O PSG é o time mais forte que existe na Europa e talvez no mundo nos últimos dois anos. Luis Enrique faz com que os jogadores deem cem por cento. Vejo jogadores sensacionais como Dembelé, Barcola, Doué correrem como loucos e entendo que eles realmente acreditam cegamente no treinador. Quando voltaremos a ver um time italiano vencer a Champions? É só uma questão de investimentos, mas dominar como em 2003, com três italianos na semifinal, acho que nunca mais vai acontecer. Pode acontecer de algum clube italiano voltar a brigar no topo, como aconteceu com a Inter, mas não antes de seis ou sete anos. Hoje há pelo menos sete times mais fortes do que a Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça e Real".





AS ESCOLHAS DA SELEÇÃO ITALIANA

"Mancini? Acho que a melhor solução era Conte. No momento em que Maldini foi escolhido, eu estava muito otimista porque ele e Leonardo se completam e veem coisas que nós não vemos. Vejo em Pirlo coisas que outros não têm, se ele foi escolhido por eles havia algo que nós não víamos. Eu teria dado confiança a eles e seguido com Paolo e Leo, mas conheço Malagò e sei que ele sabe tirar o melhor de si".



